ढिंग टांग : डाकू विरुद्ध लडाकू..!

श्रद्धेय महाशोया महामॅडम सोनियाजी, सादोर प्रोनाम बिनीत निबेदन एई जे...आपनी केमॉन आछेन? दिल्लीतली आपली इंडिया आघाडीची बैठक आटोपून आमि काल राते देरी कोरे कोलकाता पोछेछी. कारण बिमान देरी कोरे एशेछि...खरे तर विमान वेळेवर निघाले असते, पण मी विमानाचे तिकीट काढले आहे, हे ओळखून विमान कंपनीने विनाकारण खोळंबा केला. विरोधकांना किती त्रास द्यायचा याला काही लिमिट? हेदेखील त्या निर्बाचनचोर ज्ञानेशकुमारांचेच उद्योग असणार!! धड जगू देत नाहीत. जाइ होक. (पक्षी : असो.) .बाकी आपली इंडिया आघाडीची बैठक मस्त झाली. मी माझ्या शेजारी तुम्हाला बसवून घेतले. आपण एकत्र लढलो तर या नतद्रोष्टो, भ्रोष्टो, दुष्टो मोदी-शहांना देश सोडायला भाग पाडू! निर्बाचन आयुक्तो ज्ञानेशकुमार चोर, डाकू आहेत, असे मी म्हटल्यावर तुमचा चेहरा कित्ती उजळला, तो मी तिरक्या नजरेने बघितला. तुम्ही जोराजोरात बाके वाजवलीत. तुम्ही टेबल वाजवले हे बघून इतर नेत्यांनीही पुण्यातले ढोलताशेवाले लाजतील, अशी बाके वाजवली. खूब भॉलो!.बाके वाजवूनही तुमचे समाधान झाले नाही. माझे भाषण संपल्यावर हातातला माइक्रोफोन दुसऱ्याकडे देताना मी थोडीशी डावीकडे वळले, तर तुम्ही माझी पाठदेखील सोडली नाही!!...अजुनी हुळहुळत्ये आहे. रात्री घरी आल्यावर टायगर बाम लावला. पुन्हा जाइ होक!‘कोरबो, लोरबो, जीतबो’ एमॉन स्लोगान आमादेर कोलकाताय देवा हॉय! एका क्रिकेट टीमची स्लोगान असली तरी ती इंडिया आघाडीने ढापायला काय हरकत आहे? आपण हीच स्लोगान घेऊन मोदी-शहा (ज्ञानेशकुमार इन्क्लुडेड) यांना देशाबाहेर हाकलून देऊ! ही लढाई डाकू वि. लडाकू अशी आहे!! ते डाकू आणि आपण सगळे लडाकू! हो ना?.आमच्या पश्चिम बंगालमधले निर्बाचन (पक्षी : निवडणूक) ज्ञानेशकुमारांच्या टोळीने चोरले. आमचा पक्षही लुटून फस्त केला. त्याच्यानंतर मी एकदा मोदीजींना फोन केला होता. तेव्हा त्यांनी मला(ही) विचारले की ‘दिदी ओ दिदीऽऽ...आमच्याकडून तुम्हाला काही तकलीफ आहे का?’’ मी त्यावर फोन आपटणार होते, त्याच्याआधीच ते मला बंगालीत काय म्हणाले असतील? ते म्हणाले, ‘‘आमार जोखुन जाबो, तोखुनी आपनी आशबेन! (पक्षी : आम्ही जेव्हा जाऊ, तेव्हा तुम्ही याल!) बघितलेत ना? ते सगळ्या विरोधकांना हीच थाप मारतात!!.आपनार पुत्र एबोंग आमादेर भांजे राहुलबाबू यांनाही त्यांनी तेच सांगितले ना? मला असे कळले आहे की एकेकट्या विरोधकाला गाठून ते दोघे (पक्षी : मोदी-शहा) हेच सांगत आहेत! बिहारच्या नितीशकुमारांचे काय झाले, ते आठवा! बैठकीला मुंबईचे उधोजीबाबू नव्हते का? मला दिसले नाहीत. मी त्यांना बाकरवडी आणायला सांगितली, म्हणून बहुधा आले नसावेत!! जाइ होक!.सध्या माझे दिवस बरेच रिकामे असतात. फोनसुद्धा मी फारसे उचलतच नाही. कारण कुठला फोन कुणाचा असेल, सांगता येत नाही. एखाद्या पक्षनेत्याला फोन करावा, तर तो ‘दिदी, आमि खोमाप्रार्थी, आमि कालकेइ भाजपाते जोग दियेछि’ असे सांगून मोकळा होतो! काय करणार? सध्या मी घरी बसून चित्रे काढते, आणि हो, कविताही करते! मी कविताही करू लागल्यामुळे माझ्या पक्षाचे कार्यकर्तेही फारसे फिरकत नाहीत, अशी तक्रार आहे. तूर्त ओइक्येर जॉय होक...ऐक्याचा विजय असो..आपण सगळे मिळून लढू आणि भाजपवाल्यांची उचलबांगडी करून त्यांना लांब कुठेतरी सोडून येऊ! पुन्हा दिसता कामा नयेत! आता फार झाले, नाही का? आपनार ओत्तंतो अनुगतो बोन. (पक्षी : बहीण) ममता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.