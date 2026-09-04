ढिंग टांग : देशभर खुशी की लहर...

एक तारखेला आम्ही जागे झालो तेच फटाक्याच्या आवाजाने. कुणीतरी ऐन जिन्यात डांबरी माळ लावली होती. घाबरून आम्ही न्हाणीघराकडे धावलो. टावेल खेचून बाहेर डोकावून पाहिले तो काय! घरोघरी कंदिल पेटलेले होते. दारोदारी रांगोळ्या काढल्या होत्या. नवनवीन पोशाख करुन जनलोक हास्यविनोदात रममाण झाले होते. आणखी थोडे डोके खिडकीबाहेर काढून आम्ही शेजारच्या नानांना विचारले, ‘‘का हो, नाना, कसला उत्सव?’’.‘‘अरे लेका, उठ, झोपलांयस काय शुंभासारखा! अरे, गेल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेने सकल देशांतर्गत उत्पन्नातील वाढीचा दर ७.८ टक्के नोंदवलाय! देशभर खुशी की लहर पसरली आहे, असं मोदीजींनीच सांगितलांय! उठ, उठ!!’’ नाना हर्षातिरेकाने ओरडले.ओह, हाय रे दैवा!! इतकी मोठी बातमी, आणि आपल्याला खबर नाही! ७.८ टक्के ग्रोथ रेट म्हंजे का चेष्टा आहे? छे, आपण कमनशिबी, ऐसे मनाशी म्हणून आम्ही न्हाणीघरात जाऊन चार तांब्ये अंगावर घेतले. आधी कळले असते तर स्नानास वाटोळा मोती साबणच घेतला असता. गेला बाजार म्हैसूर संदल सोप तरी!! पण राहून गेले….स्नानादी कर्मे पार पाडून होताहेत, तोच खांद्यावरी ग्यासचा बाटला घेऊनशेनी शिलिंडरवाला आला. म्हणाला, ‘‘दादा, आज शिलिंडर फुकट आहे तुम्हास! घ्या!’’ हर्षवायूने आमचा जीव अगदी घुसमटून गेला. श्रावण चालू नसता तर थेट मामूकडे जाऊन किलोभर मटण आणले असते. पण म्हटले सध्या नको. जरा गोडाधोडाचेच आणू.त्यातल्या त्यात बरे कपडे घालून बाहेर पडलो. स्कूटरास किक्क मारुन थेट पेट्रोल पंपावर आलो. पंपवाल्याने बेधडक टाकी फुल्ल केली, आणि म्हणाला, ‘‘खुशी की लहर है…जाव, मजा करो!’’पाव किलो श्रीखंड आणावे, म्हणून मिठाईच्या दुकानी गेलो, तेव्हा दुकानदारांनी हसतमुखाने एक किलो श्रीखंडाचा डबा हाती ठेवला. म्हणाले, ‘‘पाव किलोच्या रेटमध्ये आज एक किलो! खुशी की लहर है! मजा करा! वर ही घ्या काँम्प्लिमेंटरी बाकरवडी!..टिंग टिंग टिंग टिडिंग!!’’.कोपऱ्यावरच्या शा. नानूमल सुपर मार्केटच्या मालकाने हात हलवून अभिवादन केले, आणि वर म्हणाला, ‘‘सेठ, एक नंबर रवा आलाय, पाठवून देऊ के?’’ हा लेकाचा नानूमल गेल्या आठवड्यात उधारी मागण्यासाठी आमची कालर धरु पाहात होता, आज खुशी की लहर असल्याने रवा घरी पाठवू लागला! भले!!…हे सगळे घडले त्या ७.८ टक्के या जादूई आकड्याने! अर्थात कुणालाही अभिमान वाटावा अशीच ही कामगिरी आहे. भारतातील कारखानदार, कामगार, शेतकऱ्यांनी बेदम काम केल्यानेच हा वाढीचा विक्रमी दर साधता आला..जगभर युद्धाचे वातावरण असताना, मंदीचे ढग आभाळ झाकोळत असतानाही भारतवासीयांनी अतोनात कष्ट उपसून ७.८ टक्के वाढ नोंदवल्याने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोलांडतात्या ट्रम्प यांनी पटदिशी पायातला बूट काढून पायाची बोटे तोंडात घातली. आणि किरगिझस्तानात एससीओ शिखर परिषदेत प्रधानमंत्री मोदीजींना धावतपळत येऊन हस्तांदोलन करणारे चिनी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा चेहरा मानचाव सुपात माशी पडल्यासारखा झाला. बाकी सुपात माशी (सा)पडल्यास चीनमध्ये लायसन जप्त न करता आनंद व्यक्त करत असतील, असा आमचा वहीम आहे. असो.अर्थव्यवस्थेची एवढी प्रचंड वाढ होऊनही मेल्या विरोधकांना त्याचा पत्तासुद्धा नाही. दिमागी नक्षली लेकाचे, असे म्हणून आम्ही श्रीखंडाच्या डब्याचे प्लाष्टिकचे झाकण उघडले…अर्धनिद्रेतच मिटक्या मारत आम्ही म्हणालो-हम को मालूम है, जन्नत की हकिकत लेकिन,दिल को खुश रखने को गालिब ये खयाल अच्छा है…!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.