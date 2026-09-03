संपादकीय

ढिंग टांग : फ्लॉवर नहीं, फायर है..!

सत्तेवर आल्यानंतर धाबे दणाणलेल्या नेत्याची ‘कमल की गूंज’मधून कार्यकर्त्यांना इन्स्टाग्रामास्त्र, झूठ की गूंज आणि अर्बन नक्षली प्रचाराला तडाखा देण्याची हाक
‘Flower nahi, fire hai!’ — British Nandi’s political satire.

‘Flower nahi, fire hai!’ — British Nandi’s political satire.

Sakal

ब्रिटिश नंदी
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आजची तिथी : श्रीपराभव नाम संवत्सर श्रीशके १९४८ आषाढ कृ. तृतीया.

आजचा वार : मंडेवार!

आजचा सुविचार : पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? पुष्पा...फ्लावर नहीं, फायर है मैं..! (थोर विचारवंत श्री. पुष्पा यांचे विचारपुष्प. पहा. ‘पुष्पा : द राइज’ हा महान बोधपट.)

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