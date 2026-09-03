ढिंग टांग : फ्लॉवर नहीं, फायर है..!

आजची तिथी : श्रीपराभव नाम संवत्सर श्रीशके १९४८ आषाढ कृ. तृतीया.आजचा वार : मंडेवार!आजचा सुविचार : पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? पुष्पा...फ्लावर नहीं, फायर है मैं..! (थोर विचारवंत श्री. पुष्पा यांचे विचारपुष्प. पहा. ‘पुष्पा : द राइज’ हा महान बोधपट.)*******.नमो नम: नमो नम: नमो नम: नमो नम: (१०८ वेळा लिहिणे) मन उद्विग्न झाले आहे. मी विद्यार्थी नेता होतो, विरोधी पक्षनेता होतो, तेव्हा मला काँग्रेसवाले जाम टरकायचे. बघावे तेव्हा मी युद्धाच्या पवित्र्यात असे. मी आंदोलनेच अशी भारी करायचो की सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणत असे. विरोधी पक्षनेता म्हणून मी सतत दोनचार फायली बगलेत मारून फिरायचो. संधी मिळताच त्या फायलीतल्या भानगडी बाहेर काढायचो. सत्ताधाऱ्यांची गाळण उडणार नाही तर काय? पण आता काळ बदलला. मी सत्तेवर बसलो आहे, आणि माझेच धाबे दणाणते आहे....ही वेळ येईल असे वाटले नव्हते..शत्रू शिरजोर होतो आहे, सावध व्हा, असा इशारा मी वरिष्ठांना मध्यंतरी दिल्लीत भेटून दिला. तर ते म्हणाले, ‘‘ते तुम्ही कशाला सांगता? आम्हीच हा इशारा तुम्हाला कधीच दिला आहे!’’ मी दिल्लीहून तसाच परत आलो. पक्षकार्यकर्त्यांमध्ये जोश फुंकण्याची आवश्यकता आहे, हे ओळखून आम्ही मुद्दामच पुण्यात ‘कमल की गूंज’ ऊर्फ पक्ष कार्यकारिणीची सभा घेतली.पाहतो तो काय, सगळेच चेहरे पडलेले! पक्षाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण म्हणाले, ‘‘मला माझ्या स्पीडने स्टेजपर्यंत पोचायला जरा वेळ लागेल, साहेब तुम्ही पुढे व्हा आणि जोश भरा!’’ मी माईक हातात घेऊन म्हटले, ‘‘अरे, पळता काय? मी परतीचे दोर केव्हाच कापले आहेत, आता गनिमावर तुटून पडण्याशिवाय तरणोपाय नाही!!अरे, माझ्या सहकाऱ्यांनो, पुणेकरांच्या नाकाखाली येऊन शत्रूपक्ष ‘छात्रों की गूंज’सारखे शो करतो, आणि त्याला दणकून प्रतिसाद मिळतो, याला काय अर्थ आहे? पुणेकरांच्या नाकावर टिच्चून ‘डीजेबंदी’ची मागणी होते, याला काय अर्थ आहे? कुठलाही पेपर असला तरी आधी तो फुटतो आणि नंतर आंदोलनही फुटते, हे किती शोभादायक आहे?.‘‘माझ्या तरुण कार्यकर्त्यांनो, तुम्ही काय करत आहात? तुमचे हात कोणी बांधले आहेत? शत्रूपक्ष वेगवान अशा ‘इन्स्टाग्रामास्त्रा’चा वापर करत असताना तुम्ही अजून व्हाट्सॲप आणि फेसबुकावर काय अडून राहता? तुम्ही शत्रूला जशास तसे उत्तर द्यायला हवे. शत्रूकडे जी शस्त्रे आहेत, तीच तुम्हीही वापरली पाहिजेत! शत्रू प्रबळ होतोय, सावध रहा! यह कमल है, नाम सुनके फ्लावर लगा क्या? फ्लावर नहीं, फायर है..!!कुठलेही मुद्दे हातात नसल्याने शत्रूचे अर्बन नक्षली सैन्य खोट्या नाट्या बातम्या पसरवत आहेत. ही ‘झूठ की गूंज’ आहे. सीजेपी हे केवळ झुरळांचे आंदोलन नसून तो ‘काँग्रेस जिताओ प्रकल्प’ आहे. अपने दुश्मन को पहचानो!!’’माझ्या भाषणाने गणेश कला क्रीडा केंद्रात उत्साहाचे वातावरण पसरले. उगीच नाही मला शत्रूपक्ष भाषण माफिया म्हणत!! भाषणामुळे भयंकर भूक लागल्याने मी मुदपाकखान्याकडे वळलो. तर तिथे आमची कार्यकारिणीची सभा चालू असतानाच मुंढेसाहेबांचे अधिकारी ऑलरेडी आले होते आणि त्यांनी सरळ मुदपाकखान्याचा ताबा घेऊन अन्नपदार्थ तपासून काढले. भराभर अन्नपदार्थांचे नमुने घेऊन ते निघाले. हे लोक हल्ली कुठेही रेड मारू लागले आहेत!! आता पदार्थात भेसळ असली तर हे काय आमचा पक्ष बंद करणार? नॉन्सेन्स!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.