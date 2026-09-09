ढिंग टांग : घटापटाची भाषा..!

प्रिय मित्रवर्य आणि मार्गदर्शक श्री. रा. नानासाहेब फडणवीस यांसी, सविनय जय महाराष्ट्र. पत्र लिहिण्यास कारण की काही गंभीर समस्या उपस्थित झाल्या आहेत. आणि म्हणूऽऽन तदनुसारच सदरील पत्र पाठवत आहे. गेले काही दिवस तब्येत थोडी नरम होती. पुण्यातील विद्यानंद बापट यांची शुद्ध मराठी ऐकून काही काळ आमचीच शुद्ध हरपली होती. आता बरे आहे. बापट यांच्या भाषेचा प्रचंड धसका आमच्या पक्षातील नेत्यांनी खाल्ला आहे. (मीसुद्धा खाल्ला आहे. खोटे का बोलू?) बरेच नेते तर हल्ली ‘प्रेस नकोच घ्यायला’ असे सांगत आहेत. तरी बरे आमच्या पक्षात एक असा प्रवक्ता नाही. आणि म्हणूऽऽन...जे काही असेल ते मीच बोलतो!.मी अडीच वर्षे मुख्यमंत्री होतो, तेव्हा माझ्याच कार्यकाळात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला. याबद्दल मीच माझी अनेकदा पाठ थोपटून घेतली. साहित्य संमेलनाचे अनुदानही मी वाढवून दिले. कुठून हा खटाटोप केला, असे आता वाटू लागले आहे. बापटसाहेब बोलायला लागले की नेमके कुठल्या भाषेत बोलताहेत हेच सुरवातीला कळत नव्हते. आम्ही पडलो साधे मावळे! जाऊ दे. यापुढे मराठीचा ‘म’देखील उच्चारणार नाही, असे ठरवले आहे. तो कुणाल कामरा तरी बरा. दोन वाजवता तरी यायच्या. पण हे असलं प्रकरण नको. बापटांच्या मराठीची मी हाय खाल्ली आहे. पण महाराष्ट्रात अशी हाय खाणारा मी एकटाच लाडका भाऊ नाही. बहुतेक पक्ष प्रवक्ते हातपाय गाळून बसले आहेत. ‘साहेब, हे घटं भिंद्यात, पटं छिंद्यात’ ही काय भानगड आहे. एक अक्षरसुदिक कळंना झालंय, असे सांगत आमचे नेते ठाण्यापर्यंत रात्रीअपरात्री येतात. आता मी काय सांगणार कपाळ? परवा तर आपले मराठी भाषा मंत्री उद्योगजी सामंत आले आणि म्हणू लागले की, ‘‘उद्योग खाते मी सांभाळीन, पण हे मराठीचं लफडं नको! काय ती बापटांची भाषा...अर्रर्रर्र!!’’ मी आमच्या पक्षसहकाऱ्यांना तूर्त सांगितले आहे की, आपण कार्यकर्त्याची भाषा बोलावी, उगाच संस्कृतचा मुका घेयाला जाऊ नका!.तथापि, ही शुद्ध भाषेची भानगड कशी मिटवायची, हे तुम्हीच बघा ही विनंती! आपला एकनिष्ठ घनिष्ठ मित्र. कर्मवीर भाईसाहेब (मु. पो. ठाणे)ता. क. :‘घटं भिंद्यात, पटं छिंद्यात’चा अर्थ सांगाल का?मित्रवर्य कर्मवीर भाईसाहेब, यांसी, पुण्याच्या विद्यानंद बापट यांनी मराठी भाषेचा जो उपयोग केला, तो जालीम आहे, यात शंका नाही. भल्याभल्यांनी हातपाय गाळले! आमच्या नागपुरात तं असली भाषा समजणारसुद्धा नाही. ‘‘हँऽऽ, काय बोलून ऱ्हायला बे हा?’’ असेच आमचे लोक विचारून ऱ्हायले आहेत. बापटांची मराठी नागपुराच्या वेशीपर्यंत येऊ नये, म्हणून आमच्याकडे थेट डीजेबंदी जाहीर करण्यात आली. पो. आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील म्हणाले की, ‘‘ही मराठी आपल्या कंट्रोलच्या बाहेर जाईल. सबब प्रतिबंधक निर्बंध आणणेची गरज आहे!’’ आता बोला!.आपले भाषामंत्री उद्योगजी सामंत यांनी माझ्याकडेही तक्रार केली होती. आजवर एवढी साहित्य संमेलने बघितली, पण ही असली जालीम मराठी कधी ऐकली नव्हती. विद्यानंद बापटांना ऐकून मी तर मनात म्हणालो, की ‘‘विद्यानंदा, अरे बालिष्टर का नाही रे झालास?’’ ते सोडा, आमचे ज्येष्ठ प्रवक्ते केशवराव उपाध्ये यांच्या हातात मी परवा संस्कृत सुभाषितांचे पुस्तकही बघितले!!मी खात्रीने सांगतो की हे पुण्याचे पाणीच नव्हे! हे रत्नांग्रीचे पाणी!! तुम्ही काळजी करू नका. ही असली भाषा ठाण्याची वेस ओलांडून येणार नाही, याची खात्री बाळगा!कळावे. आपला. नानासाहेब फ.ब्रिटिश नंदी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.