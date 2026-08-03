ढिंग टांग : गुलटेकडीचे रहस्य..!

पाकिस्तानातील ल्यारीत जाऊन उत्पात घडवणाऱ्या धुरंधरची कहाणी आपण दोन भागात पाहिली. ‘यह नया भारत हय, घर में घुसेगा भी, मारेगा भी’ हा संदेश सर्वत्र गेल्याने भारतशत्रूंचे धाबे दणाणले. अनेक देशांनी घाबरुन आपापल्या गुप्तचर यंत्रणाच बंद करुन टाकल्या, अंडरवर्ल्डवाल्यांनी इडल्या विकायला सुरवात केली. सटरफटर सडकछाप गुन्हेगारांनी तर हायच खाल्ली. त्याच धुरंधराची तिसरी शौर्यकहाणी आता समोर येत आहे. .धुरंधरने पाकिस्तानात मेजर इक्बाल ऊर्फ ‘एंजल ऑफ डेथ’ला तेलाच्या टँकरमध्ये कोंबून जाळून मारल्यानंतर तो दिल्लीत आला. दिल्लीत त्याने आपले बॉस व सुप्रसिध्द भारतीय गुप्तहेर श्री. सन्यालसाहेबांची भेट घेतली, इथवर तुम्ही सिनेमात बघितलेच असणार! पुढल्या भागात सन्यालसाहेब एका मोठ्या मोहिमेसाठी पुण्याला रवाना झाल्याचे त्याला सांगण्यात येते. सन्यालसाहेबांना भेटून राष्ट्रीय गुपित सांगण्याची जबाबदारी धुरंधरचीच असते. त्यामुळे चप्पट भांग पाडून सन्यालसाहेब पुण्याच्या स्टेशनवर उतरण्याच्या आतच धुरंधर वेगाने पुण्यात पोचतो. कसा पोचतो? तर ते एक गूढ आहे..सन्यालसाहेब हे वेषांतर करण्यात अतिशय निपुण आहेत. अनेकदा तर ते इतके बेमालूम वेषांतर करतात की त्यांच्या घरचेही त्यांना ओळखू शकत नाहीत. हपिसमध्ये तर ते रोज आपली ओळख बदलूनच येतात. पुण्यात त्यांना कोण ओळखणार? सन्यालसाहेबांना गुलटेकडी भागातील मैदानात बहुमानाचा पुरस्कार मिळणार आहे, आणि तो स्वीकारण्यासाठी ते वेषांतर करुन पोहोचणार असल्याची खबर धुरंधरला पुण्यातील अंडरवर्ल्डमधून कळली. (खुलासा : पुण्यातही अंडरवर्ल्ड आहे!! ते जरा ओव्हरच आहे, हा भाग वेगळा!!) धुरंधर मागावर सुटला. पुण्यात स्वारगेटला उतरल्यावर त्याने पहिल्या रिक्षावाल्यालाच ‘गुलटेकडी’ असे सांगितले. रिक्षावाल्याने त्यास फुटवले. ल्यारीत असता तर धडा शिकवला असता, असे धुरंधराने ‘खाऊ का गिळू’ नजरेने पाहात मनातल्या मनात म्हटले. तो शेवटी सत्काराच्या ठिकाणी चालत पोचला..मैदान (पोलिसांनी) ओसंडून वाहत होते. व्यासपीठावर अद्भुत पुष्परचना केली होती. पोडियमलाही इतकी फुले लावली होती की वाघाने जाळीतून डोकावावे, तसे वक्त्यांना फुलांच्या दांड्या बाजूला करुनच श्रोत्यांशी संवाद करावा लागत होता. वक्ता मचाणावर बसल्यासारखे वाटत होते. तेवढ्या धुरंधराचे लक्ष गेले…मंचावर साक्षात मोटाभाई बसले होते. बाप रे! ज्यांना बघून खुद्द पाकिस्तानातील ‘बडे साब’ ऊर्फ दाऊद (संदर्भ : पहा, धुरंधर चित्रपट. दाऊद : डी कंपनी या मल्टिनॅशनल कार्पोरेटचे सर्वाधिकारी. सध्या शिक लिव्हवर!) चळाचळा चळाचळा कापतो, (कापतोच…तुम्हाला काय वाटले?) असे हे मोटाभाई! आद्य धुरंधर!!.मोटाभाईंच्या हस्तेच सन्यालसाहेबांना पुरस्कार मिळणार, आणि तो स्वीकारण्यासाठी ते दिवसाढवळ्या पुण्यात येणार, ही घटना पाकिस्तानची झोप उडवायला पुरेशी होतीच. पण या बातमीमुळे हाय खाऊन चायनानेदेखील नथुला खिंडीतून व्यापाराला निमूटपणाने सुरवात केल्याचे धुरंधरला कळले. काही पुणेकर दुकानदारांनी घाबरुन धडाधडा दुकाने बंद करायला घेतली. पण ‘सन्यालसाहेब येणार आहेत, मुंढेसाहेब नाही’ हे कळल्यावर त्यांनी पुन्हा शटर वर केले. इतकेच नव्हे तर हे दोघेही सिनियर धुरंधर ‘ओपनली’ पुण्यात आल्यामुळे संपूर्ण दिवसात एकाही पुणेकराने एकही सिग्नल मोडला नाही, असे एक बंदोबस्तावरील पोलिस दुसऱ्या पोलिसाला सांगत असल्याचे धुरंधरने आपल्या कानांनी टिपले. केवढा हा दबदबा!.…अखेर धुरंधरने व्यासपीठाच्या विंगेत सन्यालसाहेबांना गाठून ‘तो’ गुप्त निरोप दिला. त्यांनी जीभ काढून मोटाभाईंकडे बोट दाखवले. पांगापांग झाली. धुरंधरने त्यांच्या कानात ल्यारीचे तिकिट मागितले की राज्यसभेचे, हे रहस्य आता रहस्यच राहील. जय हो!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.