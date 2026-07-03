ढिंग टांग : इक बंगला बने न्यारा…!

नेमकी तीथ सांगावयाची तर ज्येष्ठातली ती एक षष्ठी होती. धुवांधार पाऊस पडत होता. मुंबईचाच पाऊस तो! बाहेर जावे तो पावसाने चिंब व्हावे, घरात यावे तो घामाने भिजावे, ऐसा काळ! अशा उदास ढगाळ दिवशी घराबाहेर जावोच नये, ऐसा पोक्त विचार करोन राजियांनी बैठक मोडली नाही. (‘उदास ढगाळ दिवशी’ ऐवजी ‘उन्हातान्हात’ किंवा ‘मरणाच्या गारठ्यात’ हे शब्द वापरुन वाक्य तैसेच ठेवले तरी चालते!) घरातल्या घरात बैठकीवर बैसोन विश्वाची चिंता करावी, हा राजियांचा जुना छंद. आपणही समर्थांप्रमाणे फडताळात बैसोन ही क्रिया करावी, ऐसे त्यांना अधूनमधून वाटते. परंतु, त्यांच्या साइजची फडताळे मिळणे, सध्याच्या ‘मेक इन इंडिया’च्या काळात दुरापास्त झाले आहे. असो. .समोर पसरलेल्या ‘उदास ढगाळ दिवशी’ नेमके करावे काय, हा दुसरा विचार त्यांच्या मनीं शिजो लागला. कांदा भजी कालच झाली. साबुदाणा वड्यामुळे गेला गुरुवारदेखील साजरा झाला. आज-उद्याकडे मिसळीचाही नंबर लागेल. मग क्रावे त्री काय?‘‘कोण आहे रे तिकडे?’’ बैठक न मोडता, मानही न वळवता राजियांनी पुकारा केला. तशी एक कदीम-कडवट फर्जंद तांतडीने हात बांधोन हाजिर झाला.‘‘आपल्या अष्टप्रधान मंडळास ताबडतोब बलाऊ धाडा! म्हणाले, असाल तसे या, हातातील काम टाकोन या, राजियांना नवी मसलत सांगावयाची आहे..,’’ राजियांनी फर्मान सोडले..अष्टप्रधान मंडळ शिवतीर्थगडाच्या पायथ्याशीच घोळक़्याने उभे होते. ‘हातातले काम टाकून या’ असा निरोप मिळताच अष्टप्रधानही बुचकळ्यात पडले. हातात काम हायेच कुटे? मग टाकनार कुटे? एका निरागस महाराष्ट्रसैनिकाने विचारणा केली. त्यास खांद्यावर हात टाकोन पैल नेण्यात आले. त्यानंतर तो महाराष्ट्र सैनिक निरागस राहिला नाही. पुन्हा असो.भराभर खलबतखाना भरला.धीरगंभीर स्वरात राजे बोलो लागले, ‘‘सौंगड्यांनो, सहकाऱ्यांनो, माझ्या प्राणप्रिय महाराष्ट्र सैनिकांनो, काळ मोठा कठीण आला आहे. कमळेने सारा देश नाशिवला! दोन गुजरात्यांनी अवघा देश दावणीला बांधिला आहे. ऐशा परिस्थितीत आपण डोळ्यात तेल घालोन महाराष्ट्राचे रक्षण केले पाहिजे!’’‘‘कोण ते दोन गुजराती? आत्ता ॲड्रेस द्या, आपल्या पद्धतीनं धडा शिकवू!’’ एक महाराष्ट्रसैनिक थेट ‘खळ्ळखट्याक’वर उतरला. दो-चौघांनी त्याला जागच्या जागी धरुन आवरले. तो ‘सोडा, सोडा मला’ असे त्वेषाने बडबडू लागला. त्याचा त्वेष बघोन राजियांना परम संतोष जाहला.‘‘ही अशी जिगर पाहिजे! असा जोश पाहिजे! मराठी माणसाची मनगटं बघितली आहेत का?’’ स्वत:चे मनगट राजियांनी प्रदर्शित केले. मग मागाहून पटदिशी अंगरख्याच्या पाठीमागे दडवले..काहीही करोन दोन गुजरात्यांचे पारिपत्य करायचेच, असा बेलभंडार उचलण्यास आम्ही तयार आहोत, असा शबूद उपस्थित शिलेदारांनी राजियांना दिला. पण नेमके करायचे काय?‘‘कधी मोहीमशीर व्हायचे, राजे? तुम्ही फकस्त हुकूम करा!’’ एक महाराष्ट्र सैनिक धडाडीने विचारता झाला.‘‘कुणीतरी पत्त्यांचा क्याट आणा रे?’’ राजे अचानक म्हणाले. पत्त्यांचा क्याट मंचकाशेजारीच हाताशी होता. राजे मन लावून पत्त्यांचा बंगला करो लागले. भराभर पत्त्याला पत्ते जोडून त्यांनी त्रिकोणी बंगला उभा केला. उपस्थित शिलेदार टक लावोन पाहात होते.‘‘आता हा बंगला उलटा झाला, आणि तळातला पत्ता- म्हणजे मोदीजी- निघाला, की काम फत्ते! निमिषार्धात कमळाबाईचा हा बंगला जमीनदोस्त होईल!!’’ राजे विजयी मुद्रेने म्हणाले. राजियांनी मांडलेल्या डावापुढे सारे थक्क झाले. बराच वेळ कोणी काही बोलले नाही. तेवढ्यात राजे वदले- ‘‘तोवर आपण वाट पाहायला हवी!’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.