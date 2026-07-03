संपादकीय

ढिंग टांग : इक बंगला बने न्यारा…!

राजे आणि अष्टप्रधान मंडळाची ‘कमळा’विरुद्ध पत्त्यांच्या बंगल्या इतकीच भाबडी पण धोकादायक मसलत; दोन गुजरातींवर सारा रोष, उपाय मात्र हवेतच
The latest Dhing Tang column presents a humorous political satire on Maharashtra's changing political landscape and opposition strategies.

The latest Dhing Tang column presents a humorous political satire on Maharashtra's changing political landscape and opposition strategies.

Sakal

ब्रिटिश नंदी
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नेमकी तीथ सांगावयाची तर ज्येष्ठातली ती एक षष्ठी होती. धुवांधार पाऊस पडत होता. मुंबईचाच पाऊस तो! बाहेर जावे तो पावसाने चिंब व्हावे, घरात यावे तो घामाने भिजावे, ऐसा काळ!

अशा उदास ढगाळ दिवशी घराबाहेर जावोच नये, ऐसा पोक्त विचार करोन राजियांनी बैठक मोडली नाही. (‘उदास ढगाळ दिवशी’ ऐवजी ‘उन्हातान्हात’ किंवा ‘मरणाच्या गारठ्यात’ हे शब्द वापरुन वाक्य तैसेच ठेवले तरी चालते!) घरातल्या घरात बैठकीवर बैसोन विश्वाची चिंता करावी, हा राजियांचा जुना छंद. आपणही समर्थांप्रमाणे फडताळात बैसोन ही क्रिया करावी, ऐसे त्यांना अधूनमधून वाटते. परंतु, त्यांच्या साइजची फडताळे मिळणे, सध्याच्या ‘मेक इन इंडिया’च्या काळात दुरापास्त झाले आहे. असो.

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