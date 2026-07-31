ढिंग टांग : झुरळांच्या देशा..!

अमूबाळ : (खुशीखुशीत फोन करत) आदूदादा आहेस ना इथेच?आदूबाळ : (थोरल्या बंधूंच्या थाटात) कुठे जाणार? घरातच आहे!!अमूबाळ : (आणखी खुशीत) मीसुद्धा…मी तर सध्या सैपाकघरात आहे! तू कुठे आहेस?आदूबाळ : (बुचकळ्यात पडून) किचनमध्ये मी सकाळीच गेलो होतो! पण तुला या तपशीलात का इतका रस?.अमूबाळ : (आवरतं घेत) सहज विचारलं रे! रागावू नकोस!!आदूबाळ : (जबाबदार सुरात) आपल्याला आता खूप काम करायचं आहे हं! तयारीत राहा!!अमूबाळ : (उत्साहाने) मी तर परवा जिमची फी भरली! मी पूर्ण तयार आहे!!आदूबाळ : (गंभीरपणाने) आपल्याला उद्याचा महाराष्ट्र घडवायचाय!! सारामराठी युवावर्ग आपल्याकडे अपेक्षेने पाहातो आहे! त्यांच्यासाठी आपण नाही लढायचं तर कोणी लढायचं?अमूबाळ : (ताडकन उठून उभं राहात) आदूदादा, तू फक्त आदेश दे, मी उद्याचामहाराष्ट्र आजच घडवून दाखवीन! झुरळांच्या आंदोलनामुळे माझ्या बाहूत बारा हत्तींचं बळ आलंय!.आदूबाळ : (धोरणीपणानं) शाबास! असा पाहिजे उत्साह!! चल, कामाला लागू या!!अमूबाळ : (आयडिया सुचवत) आपण पुन्हा मोर्चा काढू या? परवा धमाल आलीहोती! मी तेव्हा म्हणालो की आता शिक्षणमंत्र्याला राजीनामा द्यावाच लागेल!नथिंग डुइंग! आणि अक्षरश: तासाभरात राजीनामा आला! याला म्हणतात रिझल्ट! हो की नाही?आदूबाळ : (जळकूपणाने) काही गोष्टी घडतात योगायोगानं! इतक्या मनावर घ्यायच्या नाहीत!अमूबाळ : (आपल्यामुळेच राजीनामा आल्याच्या कल्पनेने सुखावत) बाकी आपल्यापुढे दिल्ली आणि मुंबईत बसलेली सरकारं जाम नरम पडतात! परवासुद्धा त्यांची कसली तंतरली होती!! पुन्हा त्यांना असं घाबरवलं पाहिजे!!आदूबाळ : (भिवई वर चढवत) तसेही ते आपल्याला जाम घाबरतात…एस्पेशली माझ्या बाबांना, आय मीन तुझ्या दादूकाकांना!!अमूबाळ : (स्वाभिमान दुखावल्यागत) ते लोक माझ्या बाबांना, आय मीन तुझ्या काकांना जास्त घाबरतात!आदूबाळ : (मुद्दा खोडून काढत) तुम्ही लोक त्यांना जेवायला का बोलावता?अमूबाळ : (खुलासा करत) ते घाबरुन जेवतात! बाबा म्हणाले की बसतात! बाबा म्हणाले जेवा की जेवतात!.आदूबाळ : (बजावून सांगत) आपल्याकडे सूत्रं आली की आपण कुणालाही जेवायला बोलवायचं नाही!अमूबाळ : (निरागसपणाने) का रे आदूदादा?आदूबाळ : (काही न सुचून) असंच - मी सांगतो म्हणून! माझ्या बाबांना, आय मीन तुझ्या काकांना आवडत नाही म्हणून!अमूबाळ : (महाराष्ट्राचं भव्यदिव्य स्वप्न पाहात) आपण युवाशक्ती आहोत! महाराष्ट्राचं भविष्य आहोत! आपण चिक्कार प्रगती करु! माझ्या बाबांनी, आय मीन तुझ्या काकांनी तयार केलेली ब्ल्यू प्रिंट हे आपलं गाईडबुक असेल! युवाशक्ती हीच खरी शक्ती!आदूबाळ : (संयमानं) ते तू माझ्यावर सोड! ते ब्ल्यू प्रिंट वगैरे विसर! ती आता माझ्या काकांच्या, आय मीन तुझ्या बाबांच्याही लक्षात नसेल!अमूबाळ : (निरागसतेचा कळस साधत) आता आपण पुढे कसं करायचं? ठरवायला हवं!आदूबाळ : (धोरणीपणाने) पुढलं सरकार आपलंच असेल!अमूबाळ : (आदरेकरोन) आणि तू आपला सीएम!! हो ना?आदूबाळ : (संशयानं) मस्करी करतोस मोठ्या भावाची?अमूबाळ : (गडबडून) छे, छे! मी खरंच विचारतोय! आता पुढे काय करायचं?आदूबाळ : (मोघमपणाने) बघू!!अमूबाळ : (ग्रेट आयडियाची कल्पना…) आपणही व्हायचं झुरळ? हल्ली सगळे वाघ, सिंह, हत्ती, घोडे थंड पडले आहेत! झुरळांची चलती आहे! झुरळ व्हावं हे बेष्ट!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.