संपादकीय

ढिंग टांग : झुरळांच्या देशा..!

झुरळांच्या आंदोलनातून ‘उद्याचा महाराष्ट्र’ घडवण्याची स्वप्नं; युवाशक्ती, सत्तेची हाव आणि घरगुती राजकारणाचा ढिंग टांग मेळा
The article presents political ambition, leadership and protest politics through witty satire and symbolic storytelling.

The article presents political ambition, leadership and protest politics through witty satire and symbolic storytelling.

Sakal

ब्रिटिश नंदी
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अमूबाळ : (खुशीखुशीत फोन करत) आदूदादा आहेस ना इथेच?

आदूबाळ : (थोरल्या बंधूंच्या थाटात) कुठे जाणार? घरातच आहे!!

अमूबाळ : (आणखी खुशीत) मीसुद्धा…मी तर सध्या सैपाकघरात आहे! तू कुठे आहेस?

आदूबाळ : (बुचकळ्यात पडून) किचनमध्ये मी सकाळीच गेलो होतो! पण तुला या तपशीलात का इतका रस?

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