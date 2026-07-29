संपादकीय

ढिंग टांग : मेरा जूता कहां गया...?

युवा नेत्याच्या नाट्यमय आंदोलनातून सरकारवर तिखट प्रहार; लोकशाहीच्या नावाखाली पोलिसी दडपशाही, आणि शेवटी ‘एका बुटाचा त्याग’ हा व्यंगात्मक क्लायमॅक्स
The fictional dialogue ends with a symbolic twist, using a missing shoe to underline the absurdity of the situation.

The fictional dialogue ends with a symbolic twist, using a missing shoe to underline the absurdity of the situation.

Sakal

ब्रिटिश नंदी
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बेटा : (नेहमीप्रमाणे फिल्मी एण्ट्री घेत) ढॅणटढॅऽऽण...मम्मा, आयॅम बॅक!

मम्मामॅडम : (काळजीने चूर होत) बरा आहेस ना? कुठं लागलं तर नाही ना? हल्ली तू बाहेर पडलास की भारी काळजी वाटते मला!!

बेटा : (दिलासा देत) कितनी परेशान रहती हो मेरे लिए, मम्मा! चिंता मत करो! दुश्मन को गाडकर ही रहूंगा! कोई माई का लाल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड सकता!

मम्मामॅडम : (दोन्ही गालांवर हात ठेवत) गेल्या आठवड्यात तुला रस्त्यावर आडवं पडलेलं बघितलं आणि काळजाचा ठोका चुकला रे! पोलिसांनी किती जोरात ओढलं तुला! शी:...या सरकारचं तळपट होवो!! आग लागो असल्या हुकूमशाहीला!

बेटा : (विजयी मुद्रेने) लागलीच आहे! गेली की हुकूमशाही! टाटा, बाय बाय, खल्लास!! आता एक राजीनामा झाला आहे, दुसरा येईलच एवढ्यात! मी सोडतो की काय!! धिस हुकूमशाही गवर्न्मेंट विल बी ऑन द रोड इन नो टाइम!!

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