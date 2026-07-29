ढिंग टांग : मेरा जूता कहां गया...?

बेटा : (नेहमीप्रमाणे फिल्मी एण्ट्री घेत) ढॅणटढॅऽऽण...मम्मा, आयॅम बॅक! मम्मामॅडम : (काळजीने चूर होत) बरा आहेस ना? कुठं लागलं तर नाही ना? हल्ली तू बाहेर पडलास की भारी काळजी वाटते मला!! बेटा : (दिलासा देत) कितनी परेशान रहती हो मेरे लिए, मम्मा! चिंता मत करो! दुश्मन को गाडकर ही रहूंगा! कोई माई का लाल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड सकता! मम्मामॅडम : (दोन्ही गालांवर हात ठेवत) गेल्या आठवड्यात तुला रस्त्यावर आडवं पडलेलं बघितलं आणि काळजाचा ठोका चुकला रे! पोलिसांनी किती जोरात ओढलं तुला! शी:...या सरकारचं तळपट होवो!! आग लागो असल्या हुकूमशाहीला! बेटा : (विजयी मुद्रेने) लागलीच आहे! गेली की हुकूमशाही! टाटा, बाय बाय, खल्लास!! आता एक राजीनामा झाला आहे, दुसरा येईलच एवढ्यात! मी सोडतो की काय!! धिस हुकूमशाही गवर्न्मेंट विल बी ऑन द रोड इन नो टाइम!!.मम्मामॅडम : (अविश्वासाने) खर्रंच?बेटा : (छाती ताणून) जिन लोगोंने इन्हे व्होट दिया, वही लोग अब इन्हे डंडे मारेंगे, डंडे!!मम्मामॅडम : (भानावर येत) ...मी म्हणत्ये, आपण आपल्याला जपावं! उगीच कशाला रस्त्यावर उतरायचं? त्या जेनझींना काय करायचं ते करू दे! ते आंदोलन आपलं नाही!!बेटा : (हिरीरीने) का आपलं नाही? इन फॅक्ट मोदी सरकारच्या विरोधातलं प्रत्येक आंदोलन आपलं आहे!! झुरळांनी आंदोलन करण्याच्या आधीपासून मी पेपरफुटीबद्दल बोलतोय!! पहिला नंबर माझा आहे...मग झुरळांचा!!मम्मामॅडम : (चिंताग्रस्त सुरात) किती बेमुर्वत लाठीमार केला मेल्यांनी! बिच्चारी ती तरुण मुलं मार खात होती! माझा जीव इथं तीळ तीळ तुटत होता! या सरकारला खरोखर काही दरकार उरली नाही!.बेटा : (डोळ्यात अंगार...) मी सोडणार नाही! चुन चुन कर बदला लूंगा!!मम्मामॅडम : (संयमानं) हो रे बाबा! पण आता वाढवू नकोस! जे काय आहे, ते सभागृहात बोल हो!!बेटा : (उत्साहाच्या भरात) आता तू सभागृहात बघच, मी त्यांना कसा कढईत तळून काढतो!! माझ्या वक्तृत्वाच्या आगीत हे सरकार जळून खाक होईल!! घी देखा लेकिन अभी बडगा नहीं देखा!मम्मामॅडम : (कौतुकानं) रस्त्यावर आडवा पडलास! कसं वाटलं रे?बेटा : (उत्साह ऊतू जात) नॉट बॅड!! आम्ही थेट मोदीजींच्या घरावरच मोर्चा नेला! त्यांच्या घराशीच ठिय्या मारला! येणारे जाणारे बघत होते! शेवटी पोलिस घायकुतीला आले, मला कानात म्हणाले की आम्हाला आमची ड्यूटी करू द्या, सर! हे सरकार घालवा!’’मम्मामॅडम : (उत्सुकता शिगेला पोहोचून) ओह गॉड...मग काय घडलं?.बेटा : (निर्विकारपणाने) काही नाही! त्यांनी त्यांची ड्यूटी बजावली, आणि मला उचलून पोलिसांच्या गाडीत टाकलं!!मम्मामॅडम : (रागारागाने) धिक्कार असो अशा सरकारचा! विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी एक युवा नेता एवढा त्याग करत असताना त्याचा आवाज दाबणं, हे धिक्कारार्ह आहे!!बेटा : (गंभीरपणाने) मला त्याग करावा लागला, हे सत्य आहे! पण लोकशाहीसाठी असा त्याग मला आणखी एकदा तरी करावा लागणार आहे!!मम्मामॅडम : (कपाळावर हात मारत) पुन्हा नको हं तो प्रकार! हॉरिबल होतं ते सगळं!बेटा : (कळवळीनं) करावाच लागणार! पोलिसांनी उचलण्याच्या गडबडीत मला पायातल्या एका बुटाचा त्याग करावा लागला! ...आता दुसऱ्या बुटाचं काय करु?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.