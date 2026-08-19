संपादकीय

ढिंग टांग : मी इथेच राहीन! मी इथेच राहीन!!

दिल्लीच्या अफवांना सणसणीत उत्तर देत देवेंद्र फडणवीसांचा मुंबईतच राहण्याचा निर्धार; मोदींच्या आदेशाला मान देत पक्षातील चर्चांना विराम देण्याचा प्रयत्न
British Nandi’s satirical take on political speculation and Delhi visits.

British Nandi’s satirical take on political speculation and Delhi visits.

sakal

ब्रिटिश नंदी
Updated on

आजची तिथी : श्रीपराभव नाम संवत्सर श्रीशके १९४८ श्रावण शु. षष्ठी.

आजचा वार : ट्यूसडेवार.

आजचा सुविचार : मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, ये कौन बजाए बांसुरिया..!

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
political
Political satire
political satire in India
Devendra Fadnavis announcements
political satire in Marathi
political satire events
Marathi News Esakal
www.esakal.com