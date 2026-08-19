ढिंग टांग : मी इथेच राहीन! मी इथेच राहीन!!

आजची तिथी :\tश्रीपराभव नाम संवत्सर श्रीशके १९४८ श्रावण शु. षष्ठी.आजचा वार :\tट्यूसडेवार.आजचा सुविचार :\tमन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, ये कौन बजाए बांसुरिया..! .नमो नम: नमो नम: नमो नम: नमो नम: (१०८ वेळा लिहिणे) हल्ली मला दिल्लीला जायचे नसते, पण जावेच लागते. बाकीचे सगळे नेते दिल्लीच्या वाऱ्या करून येतात. पण मी गेलो की कल्ला होतो.…दिल्लीला निघालो की इथे धडाधड फोन लागतात. ‘निघाले का?’, ‘जाणार का नक्की?’, ‘पक्की खबर ना?’ अशा विचारणा सुरू होतात. आमच्या पक्षातले लोकही संशयाने बघायला लागतात. दिल्लीला जाऊन आलो की हमखास ठाण्याचे सन्मित्र कर्मवीर भाईसाहेब भेटून जातात. मी कधी एकदाचा दिल्लीला टळतो, आणि इथे मोकळे रान मिळते, असे काही रिकामटेकड्या लोकांना झाले आहे. हे लोक सतत काहीबाही अफवा उठवत असतात. असल्या अफवांच्या भोंग्यांना मी भीक घालत नाही, हा भाग वेगळा. पण त्यांच्या नाकावर टिच्चून मी मुंबईतच राहणार आहे, मुंबईतच राहणार आहे, मुंबईतच राहणार आहे!!खुद्द वंदनीय मोदीजींनीच मला मुंबईत राहून कार्य करा, असा आदेश दिला आहे. मी पक्षाचा एकनिष्ठ आणि आज्ञाधारक कार्यकर्ता असल्याने मी त्यांच्या शब्दाबाहेर नाही. परवा असेच झाले. आधी ठरल्याप्रमाणे मी मोजक्या तीन फायली उचलल्या, आणि काल सोमवारी दिल्ली गाठली. नेमकी तेव्हा नागपंचमी होती. आता याच्याशी खरे तर माझ्या भेटीचा काहीही संबंध नव्हता. नागपंचमीला मी वं. मोदीजींना कशाला भेटायला जाईन?दिल्लीला गेल्यागेल्या आमचे जुने मित्र आणि माजी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्रजी प्रधान यांना भेटलो. ते हल्ली रिकामेच असतात. त्यांना भेटून पुष्पगुच्छ दिला. त्यांना भरून आले. जॉब गेल्यापासून ते तसे एकटेच आहेत. त्यांच्याशी ख्यालीखुशालीच्या गप्पा मारून बाहेर आलो, तर सोशल मीडियावर धुमाकूळ सुरु होता. देवेंद्रजी धर्मेंद्रजींच्या जागी केंद्रात शिक्षण खात्यात जबाबदारी स्वीकारणार? धर्मेंद्रजींनी तर मला डोळ्यात पाणी आणून सल्ला दिला की, ‘‘एकवेळ स्वत:च्याच राज्यात ॲनिमल हसबंडरी खाते घ्या, पण शिक्षण खात्याच्या फंदात पडू नका!’’अर्थमंत्री निर्मलाआंटींना भेटलो. त्यांनाही पुष्पगुच्छ दिला. अनेकांचे प्राप्तिकर परतावे थकले आहेत. माझाही थकलाय, म्हणून मी तक्रार करायला आलो, असा त्यांचा समज झाला. त्या उगीच सांगत होत्या, ‘‘थोडा टाइम लगेगा, लेकिन मिलेगा!’’ मी ‘बरं’ म्हटले आणि निघून आलो झाले!!निर्मलाताईंकडून निघतो, तेवढ्यात सोशल मीडियावर ब्रेकिंग न्यूजचा महापूर!! ‘देवेंद्रजी अर्थखात्याचे राज्यमंत्री?’’ काही वर्षांपूर्वी मी ‘अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत’ हे पुस्तक लिहिले होते, एवढीच माझी चूक आहे.बाकी भेटीगाठी झाल्यानंतर मी वं. मोदीजींच्या दर्शनाला गेलो. त्यांना कामाच्या दोन-तीन फायली दिल्या. महाराष्ट्राच्या विकासयात्रेत असेच मार्गदर्शन करत राहा, अशी गळ घातली. त्यांनीही मला ‘टेन्शन घेऊ नका, सध्या मुंबईतच राहा…पुढे काय करायचं ते मी सांगीन’ असे सांगितले.‘सध्या मुंबईतच राहा’ हे त्यांचे तीन शब्द मला जीवनाचा आधार वाटले. रिकामटेकड्यांना आता वाटेल तेवढ्या कंड्या पिकवू देत. पतंग उडवू देत, फुगे उडवू देत. मी आता जाम मुंबईतून हलणार नाही. ‘मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन!’ असे मी म्हणालो होतो, आणि शब्दाला जागलो. आता निक्षून सांगतो की मी इथेच राहीन! इथेच राहीन! इथेच राहीन!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.