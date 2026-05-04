ढिंग टांग : गहाळ दुव्याचा शोध..!

नागपूरचा एक होनहार राजबिंडा युवक खंडाळ्याच्या घाटात मर्सिडिझची जीप भरधाव चालवत जाईल, असे कोणालाही वाटले नसते. पण मोदीजी है, तो मुमकिन है! (नमो नम: नमो नम: नमो नम:...) मीच तो युवक बरे!! मी स्वतः मिसिंग लिंकच्या उद्घाटनाला जीप चालवत नेली. ब्रिजवरून नेली, बोगद्यात नेली. अगदी लोणावळ्याच्या तळ्याच्या खालून नेली!!.माझ्या शेजारी ठाण्याचे कर्मवीर भाई आणि त्यांच्या मागच्या सीटवर बारामतीच्या ताई! ड्रायवरच्या सीटेवर मी स्वतः बसलो. लाल रंगाचा सीटबेल्ट लावला. निळ्या मोटारीत लालेलाल सीटबेल्ट कोण लावते? जाऊ दे. आधी वांकून इग्नेशनचे बटण बघून घेतले. ''...हे इथे दाबले की गाडी सुरू होईल. प्याडलवर पाय ठेवा, उचलू नका. उचलेपर्यंत मिसिंग लिंकचा बोगदा संपेल!,'' अशा सूचना मर्सिडिझच्या चालकाने करून ठेवल्या होत्या. त्या मी तंतोतंत पाळल्या. मर्सिडिझ कुणाची होती, ते आता आठवत नाही!!.''मी चालवू का?,'' भाईसाहेबांनी विचारले. पण विचारताना त्यांनी दाढीवरून हात फिरवला. त्यामुळे मी 'नको' म्हणालो!! म्हटले, ''मीच चालवतो. नाहीतर लोकांमध्ये चुकीचा मेसेज जाईल..!'' कारण भाईसाहेबांनी विचारल्यावर बारामतीच्या ताईंनीही ताबडतोब पदर खोचून ड्रायविंगची तयारी दाखवली होती. महाराष्ट्राच्या गतिमान विकासाचा खरा चालक मीच आहे....समोर उंचच उंच केबलस्टेड ब्रिज ओलांडून आम्ही बोगद्याकडे निघालो. मी उपस्थितांना एक हात दाखवत होतो. दुसरा हात स्टिअरिंगवर होता..''पुढे बघा, लेन सांभाळा, चालान येईल!'' भाईसाहेब सूचना देत होते. पण मी निर्धास्त होतो. कारण आधीच संबंधित यंत्रणेशी बोलून सीसीटीव्ही क्यामेरे बंद राहतील, याची व्यवस्था मी केली होती. शिवाय मर्सिडिझ गाडी होती दुसऱ्याचीच. चुकून चालान आले तरी गाडीचा मालक भरेल!!बोगद्यात पुढे गेल्यावर मी गाडी स्लो केली. आपल्या डोक्यावर १८२ फुटावर लोणावळा लेक पसरले आहे, हे ऐकून पोटात गोळा आला. तलावाच्या तळाच्याही तळाशी आपण आहोत ही कल्पना थरारक होती.''याला मिसिंग लिंक हे नाव शोभत नाही, ही कनेक्टिंग लिंक आहे...,'' मी म्हणालो.''कोण म्हणतं असं?'' भाईसाहेबांनी पुन्हा दाढीवरून हात फिरवला..''सकाळी वंदनीय मोदीजी आणि मोटाभाईंशी फोनवरुन बोलणं झालं. तुमच्याऐवजी आम्हीच उद्घाटन करतोय, रागावू नका, असं सांगायला मीच फोन केला होता..,'' मी खुलासा केला. मोटाभाईंचे नाव घेताच भाईसाहेब आणि ताईसाहेब दोघेही सावरून बसले.''कनेक्टिंग लिंक हे नाव तसं ठीकच आहे, पण-'' भाईसाहेब म्हणाले.''पण? पण काय?...मोटाभाई म्हणाले..,'' मी खुलासा केला.''अप्रतिमच आहे, हेच कायम ठेवा!'' भाईसाहेब आणि ताईसाहेब दोघेही एका सुरात म्हणाले.तेवढ्यात सुप्रियाताईंचा मेसेज आला. त्या घाटातच कुठेतरी वाहतूक कोंडीत अडकल्या होत्या. ही त्यांची शेवटची कोंडी असेल. नंतर तुमची कसलीच कोंडी होणार नाही, याची काळजी आम्ही घेत आहोत, असा उलटा मेसेज मी ड्रायविंग करता करताच पाठवला. अप्रतिम रस्ता होता. जणू काही युरोपातच हिंडतो आहोत, तशी मी गाडी टॉप गिअरमध्ये हाणली....''भाईसाहेब, अभिमान वाटतो की आपण दोघांनी हे करून दाखवलं!,'' मी खुशीत म्हणालो.''प्रगती आणि विकासाची ही कनेक्टिंग लिंक आहे...हे वाक्य कसंय?,'' भाईसाहेब म्हणाले. मी हातानेच 'टॉपक्लास' अशी खूण केली.''मुंबई-पुणे रस्त्याचा गहाळ दुवा जोडला गेला. जनतेशी जुळणारा दुवा खोदायला घेतला पाहिजे. मोदीजी है तो मुमकिन है,'' मी समाधानाने म्हणालो. 'हंऽऽ' एवढेच बोलून भाईसाहेबांनी दाढीवरून हात फिरवला..