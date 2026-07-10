ढिंग टांग : हिंदी में कायकू बोला..?

दादू : (सहज फोन फिरवत) म्यांव म्यांव...म्यांव म्यांव..! सदू : (घुश्शात) ओळखला मी आवाज! दादूराया, दरवेळी तेच तेच टोमणे मारल्यासारखा तोच तोच मांजराचा आवाज काढू नकोस! दादू : (डोळे मिचकावत) गंमत किया रे!! तुमच्या दादरमध्ये पाऊस काय म्हणतोय?सदू : (शांतपणे) तुमच्या बांदऱ्यात पडतोय तेवढाच! तुम्हारा क्या चल रहा है?दादू : (खुशाली सांगत) मज्जेत! वर्क फ्रॉम होम जारी है!! सदू : (खास चौकस सुरात) झाली का रामरक्षा पाठ? परवा आंदोलनात धड वाचलीसुद्धा नाहीस!! दादू : (ठणकावून) मला रामरक्षा तोंडपाठ येते!! पण मी ती तुमच्यासमोर का म्हणू? नाहीच म्हणणार? किंबहुना, नाही म्हंजे नाहीच म्हणणार! तुम्ही कोण मला रामरक्षा म्हणायला लावणारे? .सदू : (संयमाने) पावसात भिजलास...सर्दी होईल!दादू : (भोळसटपणाने) काढा घेतोय रोज!! डोण्ट वरी! (सहज विचारल्यागत) बाय द वे, गेल्या आठवड्यातही तुला फोन केला होता! उचलला नाहीस!! बिझी था क्या?सदू : (कपाळाला आठी...) क्यूं? आय मीन, कां? आम्ही बिझी असू नये? गेलो होतो एका नाटकाला...दादू : (उत्साहाच्या भरात) अमीर खानच्या तिसऱ्या लग्नाची गोष्ट ना?सदू : (रागावून) मारलास टोमणा!! छे, तुझ्याशी बोलण्यात काही अर्थ नाही! एकेकाळी तूच मला नावं ठेवायचास की कधी सिरिअस होणार? कधी फुलटाइम काम करणार? आता तुलाच मी विचारतोय...दादू : (परिपक्वपणाने) त्या गरीब बिचाऱ्या मुख्यमंत्र्यांवर का घसरलास?सदू : (सात्विक संतापानं) कुणीतरी बोलायलाच हवं नं?...मिसिंग लिंकवर टीका केली तर महाराष्ट्राचा अपमान कसा होतो? राम मंदिरावर बोललं तर धर्म कुठे बुडतो? तुम्ही चांगलं काम केलंत तर आम्ही जेवायला बोलावू, पण वाईट काम केलंत तर बोलणारच!!.दादू : (झटकून टाकत) जाऊ दे रे!! चांगला माणूस आहे!!सदू : (चिडून) तू त्यांची बाजू कधीपासून घ्यायला लागलास?दादू : (गंभीर होत) मला त्यांच्या खुर्चीची चिंता वाटते! गद्दारांना हाताशी धरुन ते दिल्लीचे मोगल त्यांची खुर्ची काढून घेतील असं मला वाटतं! त्यांची काळजी वाटते, म्हणून बोलतोय...मी काही ज्यात त्यात राजकारण करणारा माणूस नाही!!सदू : (अचंब्यानं) ऐसा क्या? मुख्यमंत्री भर सभागृहात ‘बघून घेईन’ची भाषा करतात? काय हे?...काय ही भाषा!! माझ्या तर अंगावर शहाराच आला!! शी शी शी!!दादू : (पुन्हा झटकून टाकत) आपल्याला नाही बोलले रे ते!!सदू : (इरेला पडून) कशावरून?दादू : (कोरड्या सुरात) हिंदीत बोलले ना!! आपल्याला उद्देशून ते हिंदीत कशाला डायलॉगबाजी करतील? शिवाय आपण किती प्रासादिक मराठी बोलतो, ते त्यांनाही ठाऊक आहे!!सदू : (हिरीरीने) ..तेच म्हणतो मी! महाराष्ट्राच्या सभागृहात हिंदीत का बोललात? भाडे के टट्टू वगैरे? एक शेरसुध्दा ऐकवलान!! गिरते है शेरेसवार मैदाने जंग में…असंच काहीतरी होतं!!दादू : (शेर पूर्ण करत) …वो क्या गिरेंगे जो घुटनो के बल चलते है!!सदू : (दाद देत) व्वा! दादूराया, घरबसल्या पाठांतर जोरात सुरु आहे असं दिसतंय! मला वाटतं, महिनाभरात तुझी रामरक्षाही पाठ होणार!!दादू : (शंकेखोरपणाने) मला प्रश्न पडलाय की आपल्यासाठी ते भाषण नसेल तर कुणासाठी असेल? तुमकू क्या लगता है?सदू : (डेडली पॉज घेत) मेरे कू क्या मालूम? जय महाराष्ट्र!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.