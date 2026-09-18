ढिंग टांग : एक दिवा आशीर्वादाचा..!

दिल्ली आणि देशांतील लाखो शाळकरी मुलांसाठी १७ सप्टेंबरच्या पवित्र दिवशी निबंध स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. तसेच या दिवशी ‘आशीर्वाद का दिया’ घरोघरी पेटवण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. ज्यांच्यापाशी पुरेसे आहे, त्यांनी रक्तदान करावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. आम्ही तसे पुरेसे पुष्ट असलो तरी रक्तदान राहून गेले, पण दीपदान जरुर केले. आपण आपल्या दारी आशीर्वादाचा दिवा लावलात का? नसेल लावला, तर आत्ता उठा, आणि दिवा लावा!! एरवी जे दिवे आपण लावतो, त्यात आणखी एक भर असे म्हणून लावा!! महिनाभर दिवा लावण्याचा कार्यक्रम आहे. एक दिवस लेट झाल्याने काहीही बिघडत नाही. .दिवा लावणे पर्वडले नाही तर मोबाईलचा टॉर्च पेटवून भागेल का? असे आम्हाला एका भक्ताने व्हाटसॅपवर विचारले. आम्ही त्याला ‘हो’ अशा अर्थाचा अंगठा पाठवला. काही लोकांनी पणती, जोडलेले हात अशा इमोजी पाठवल्या. त्यांना आम्ही लाल गुलाबाचे फूल पाठवले. काही लोकांनी आमच्या ‘आशीर्वाद का दिया’ घरोघरी लावण्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून घंटेचे चित्र पाठवले. लोकांमध्ये दिव्य उत्साह आहे. आम्ही भक्तांना नमोभावे वंदन करितो..दिवे विविध स्वरूपाचे असतात, आणि ते विविध ठिकाणी लावले जातात. दिवा तुळशीपाशी लावला जातो, तसाच तो देवघरातही लावला जातो. तसा तो परीक्षेतही लावला जातो. हल्ली तर प्रश्नपत्रिका सोडवताना दिवे लावले जातातच; पण प्रश्नपत्रिका तयार करतानाही लावले जातात! काही दिवे असतात, बाकीचे दिवटे असतात. तेलाचा दिवा, तुपाचा दिवा, मेणाचा दिवा, विजेचा दिवा…कितीतरी दिवे असतात. दिव्याने दिवा पेटतो. ज्योतीने ज्योत पेटते. त्याने प्रेमाची गंगा वाहू लागते. (संदर्भ : ऐका, ज्योतसे ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, हे सदाबहार प्रार्थनागीत.) पण यातील सर्वात महत्त्वाचा दिवा असतो आशीर्वादाचा!!.१७ सप्टेंबर रोजी वंदनीय नमोजी यांचे मर्त्यलोकात अवतरण झाले. ते वडनगरमध्ये कसे अवतरले, हे एक गूढच आहे. त्याची कहाणी पुन्हा कधीतरी सांगू. परंतु, या पवित्र दिवशी देशभर आशीर्वादाचा दिवा घरोघरी पेटविला जातो. विश्वभर सेवा संकल्प दिन पाळला जातो. देशोदेशीचे प्रमुख या दिवशी एक तर उपवास करतात किंवा गोडाधोडाचे खातात. मांसाहार मात्र टाळतात. देवापाशी दिवा लावतात. आशीर्वादाच्या दिव्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. वडनगरच्या जन्मभूमीपासून वाराणसीच्या कर्मभूमीपर्यंत दिवेच दिवे लावल्यामुळे देशाचा विकास आता ठरलेलाच आहे..एका गांजलेल्या व्यक्तीची कहाणी ऐकली आहे का? सदरील गांजलेल्या व्यक्तीचे एकही काम धड होत नव्हते. गंडेदोरे झाले, बाबाबुवा झाले, नेते-अभिनेते झाले, सगळीकडे खेटे घालूनही काम होत नव्हते. खिश्यात अडका उरला नाही. अखेर त्याला कुणीतरी तोड सांगितली. ‘’१७ सप्टेंबरास उठ, आंघोळ कर, नमोभावे दाराशी एक दिवा आशीर्वादाचा लाव. जमल्यास रक्तदान कर किंवा जमेल तशी लोकांची सेवा तरी कर. काहीच जमले नाही तर टाळ्या तरी वाजीव...पण दिवा लावणे कंपल्सरी आहे. हे न केलेस तर तुझ्या बेचाळीस पिढ्या नरकात जातील.’’.गांजलेल्या सदरील व्यक्तीने घाबरून घरी जाऊन दिवा लावला. टाळ्याही वाजवल्या. तेणेकरुन नशीब त्याजवर हंसले!! यथावकाश, २०४७ सालापर्यंत गांजलेल्या व्यक्तीचे रुपांतर माजलेल्या व्यक्तीत झाले. कां की त्याचा अफाट विकास झाला होता.तसाच विकास तुमचा-आमचा घडो, आणि तुम्हा-अम्हांस निरंतर यश, समृद्धी प्राप्त होवो. घ्या तो दिवा, आणि लावा बरे काडी! जय हो!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.