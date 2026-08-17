ढिंग टांग : स्टँडप कॉमेडी शो..!

बेटा : (विजयी मुद्रेने एण्ट्री घेत) ढॅणटढॅऽऽण...मम्मा, आयॅम बॅक..! मम्मामॅडम : (पक्षकार्याची कागदपत्रे हातावेगळी करत) हं! बेटा : (शाहरुख खानाप्रमाणे हात पसरून मम्मा, मैं कहां हूं, पता है? सातवे आसमान में!!मम्मामॅडम : (आदेशावर सही करत) बरं! उतरा आता खाली! आंघोळ करून घ्या! फ्रीजमध्ये पास्ता ठेवला आहे, तो गरम करून खा!!.बेटा : (हिरमुसून) मम्मा, तुम्हे मेरा कोई कौतुकही नहीं है! मी इतका जबरदस्त स्टेज परफॉर्मन्स दिला, पण तुम्हा लोकांना त्याचं काहीच कौतुक नाही! हेच मोदीजींनी केलं की देशभरात टाळ्या-थाळ्या वाजवतात लोक! धिस इज नॉट डन!!मम्मामॅडम : (कोरडेपणाने) संसदेबाहेर धरणं झालं! पंतप्रधान निवासाच्या बाहेर रस्त्यावर झोपून झालं! पदयात्रा झाली! डोसे घालून झाले! समुद्रात उड्या मारून झालं! आता तुझे हे स्टेज शो!! काय काय बघायचं राहिलंय आता?बेटा : (उसन्या उत्साहानं) कमॉन! ही तरुणाईची भाषा आहे, मम्मा! तुम नहीं समझोगी!!मम्मामॅडम : (मान खाली घालून) आपल्याला शोभेल असं वागावं माणसानं, एवढंच माझं म्हणणं!!बेटा : (सात्विक संतापानं) मग मी काय चुकीचं वागलो? मोदीजींच्या परराष्ट्र धोरणाची चेष्टा करणारा स्टॅण्डप कॉमेडी शो केला! लोकांना हल्ली हे खूप आवडतं मम्मा!मम्मामॅडम : (कपाळाला हात लावत) कसला डोंबलाचा स्टँडप कॉमेडी शो!! बेटा, ही आपली कामं नव्हेत!.बेटा : (उत्साहात) मम्मा, स्टँडप कॉमेडी ही सगळ्यात भारी चीज आहे सध्या! कितीतरी स्टँडप कॉमेडियन आजकाल सेलेब्रिटी झाले आहेत! युक्रेनचा अध्यक्ष झेलेन्स्की तर आधी कॉमेडियनच होता म्हणे! पण त्यानं पुतिनला हसवण्याऐवजी रडवलं! हाहा!!मम्मामॅडम : (निक्षून सांगत) तू पदयात्रा काढ, डोसे घाल, ट्रक चालव, भजी तळून बघ! समुद्रात, तळ्यात उड्याबिड्या मारायलाही माझी काही हरकत नाही! पण हे स्टँडप नको हं!!बेटा : (समजूत घालत) मम्मा, असं काय करतेस? तो कुणाल कामरा बघ! वरुण ग्रोव्हर बघ!..समय रैनाचा शो बघितलास? वॉव!!मम्मामॅडम : (नाराजीनं) पण तू आणि शीलाआंटीच्या मुलानं जे काही केलं, ते काही लोकांना आवडलेलं नाही!बेटा : (खांदे उडवत) त्यात न आवडण्यासारखं काय आहे? मोदीजींची परराष्ट्रनीती दुसरी काय असते? ताडताड चालत जायचं, आणि समोर येईल त्या जागतिक नेत्याला घट्ट झप्पी मारायची! अशानं का परराष्ट्रनीती ठरते? नॉन्सेन्स! शांतपणे शेकहँड करायचा, आणि लगेच टेबलाशी बसून करारबिरार करायचे असतात! हे काय भलतंच?.मम्मामॅडम : (हसू दाबून) ते ठीक आहे, पण तो मेलोनीचा उल्लेख नको होता करायला!! एका इटालियन स्त्रीला असं भारताच्या राजकारणात ओढणं बरं दिसत नाही...बेटा : (हात झटकून) ते मी नाही केलं! उलट संदीपभय्यांनीच मला भर स्टेजवर विचारलं, मी मेलोनी समजून झप्पी दिली का? म्हणून! मी म्हटलं, ‘मी अजून तिथपर्यंत पोचलो नाहीए!’मम्मामॅडम : (भिवई चढवत) तिथपर्यंत म्हंजे? व्हॉट डु यु मीन?बेटा : (गुळमुळीत) मी अजून तितक्या खालच्या थराला पोचलो नाहीए, असं म्हणायचं होतं मला!!मम्मामॅडम : (नापसंतीनं) इनफ इज इनफ! ते कमळवाले जातात, त्या थराला आपण जायचं नाही!! तू स्टँडप कॉमेडियन म्हणून नाव कमवावंस, हे स्वप्न मी पाहिलं नव्हतं...बेटा : (हताश होत) हँ:!! या देशात टॅलंटला काही किंमत नाही हेच खरं!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.