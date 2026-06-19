संपादकीय

ढिंग टांग : स्वर्गारोहण पर्व…!

महाभारताच्या रणांगणातील विध्वंस, अपराधीपणाने विदीर्ण झालेला धर्मराज आणि एका निष्कपट कुत्र्याच्या सहवासातून सापडलेली शेवटची मानवी ऊब
Dhing Tang Marathi satire and Swargarohan Parva Mahabharat analysis

Dhing Tang Marathi satire and Swargarohan Parva Mahabharat analysis

Sakal

ब्रिटिश नंदी
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गुडघ्यावर हातानं जोर देत युधिष्ठिर महत्प्रयासानं उठून बसला. आसपासच्या

विध्वंसाकडे त्यानं विषण्ण नजर टाकली. रणभूमी भाजून निघाली होती.

आभाळात धुराचे लोट उसळले होते. सैनिकांची कलेवरं, उलथलेले रथ, इतस्तत:

पडलेली रथचक्रं, शिरस्त्राणं…मौल्यवान वस्तू शोधत फिरणाऱ्या भिकाऱ्यांच्या

टोळ्या.

…आकाशात गिधाडांचे थवे चक्राकार फिरत होते.

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