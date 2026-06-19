ढिंग टांग : स्वर्गारोहण पर्व…!

गुडघ्यावर हातानं जोर देत युधिष्ठिर महत्प्रयासानं उठून बसला. आसपासच्याविध्वंसाकडे त्यानं विषण्ण नजर टाकली. रणभूमी भाजून निघाली होती.आभाळात धुराचे लोट उसळले होते. सैनिकांची कलेवरं, उलथलेले रथ, इतस्तत:पडलेली रथचक्रं, शिरस्त्राणं…मौल्यवान वस्तू शोधत फिरणाऱ्या भिकाऱ्यांच्याटोळ्या.…आकाशात गिधाडांचे थवे चक्राकार फिरत होते..संपलं…सारं काही संपलं. या विध्वंसानं सारं काही मातीला मिळालं. घराणी,ऐश्वर्य, राजसत्ता, मुकुट, कुटुंब, नातीगोती…सगळंच.कुणीही कुणाचं उरलं नाही. कारण जिवंतपणीही कुणी कुणाचं उरलंनव्हतंच.कडवट स्मृतींनी युधिष्ठिराला उमासा आला. भडभडून उलटी होईल तरबरं, असं वाटून तो जागच्या जागी उभा राहिला.लाक्षागृहातला तो प्रकार…ती कटकारस्थानं. भर राजसभेत दु:शासनानंपांचालीच्या वस्त्राला घातलेला हात. संतापातिरेकानं बेभान झालेल्या भीमाचे तेआग ओकणारे डोळे. संतप्त, तितकेच अगतिक. पार्थाचा धाकलेपणाचा कावा.कृष्णाचं वकिली छद्म…युधिष्ठिरानं स्वत:शीच ‘नाही, नाही’ अशी मान हलवली,आणि विकल होऊन तो मुळूमुळू रडू लागला..कुणीही कुणाचं नव्हतं, तर मग या संहाराचा अर्थ तरी काय राहिला? यातलीकुठली आठवण इतिहासात नोंद होईल? आप्तांनीच केलेल्या नीच कर्मांची? कीस्वत: या दळभद्र्या हातांनी द्यूताचे फासे फेकून निर्लज्जपणाने स्वपत्नीच पणालालावणाऱ्या आपल्याच अधमपणाची?या इतिहासात ‘माणूस’ कुठे आहे? त्या नीतीमूल्यांचं काय झालं? एवढं सगळंहोऊनही स्वत:ला आपण धर्मराज म्हणवून घ्यायचं? छे, किती हास्यास्पद…कौरवांचा विनाश झाला. पांडवही आता धरेला मिळतील. युगंधर कृष्णदेखील……ढसाढसा रडणाऱ्या धर्मराजाला त्याचवेळी कुईकुई असा क्षीण आवाज आला.एक मरतुकडं कुत्रं त्याच्या शेजारी शेपटी हलवत उभं होतं. थोडं इकडे तिकडेहुंगत, दबकत त्या सारमेयानं धर्मराज युधिष्ठिराचा प्रेमानं हात चाटला. आपलंगारगार नाक त्याच्या पायांवर घासलं.कुई कुई…हे सुणें काय सांगतंय? काही सांगू पाहातंय?युधिष्ठिरानं त्याला मायेनं थोपटलं, गोंजारलं. त्या श्वानाच्या निष्कपट, निरागसडोळ्यांतला भावनेचा ओलावा पाहून त्याचं मन मोहून गेलं. तो किंचित हसला.‘‘बस्स, अवघ्या महाभारतात ही एकमेव विशुध्द भावना वजा होती, आज तीहीदिसली,’’ असं स्वत:शीच पुटपुटत युधिष्ठिर स्वर्गाच्या दिशेने चालू लागला.…त्याचं समाधान त्याच्या पाठोपाठ चालू लागलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.