ढिंग टांग : विषाला उतारा विषाचाच..!

स्थळ : मातोश्री महाल, वांद्रे. वेळ : सावध होण्याची!राजाधिराज उधोजीमहाराज अस्वस्थपणे अंतःपुरात येरझारा घालत आहेत. तळहातावर मूठ हापटून ‘ही हिंमत? जीभ छाटीन!’ वगैरे उद्गार काढत आहेत. सावधगिरीने दरवाजा आणि खिडकीकडे आलटून पालटून नजर ठेवत आहेत. अब आगे...उधोजीराजे : (अधीरतेने) कोण आहे रे तिकडे?संजयाजी फर्जंद : (लगबगीने येत मुजरा करत) महाराजांचा विजय असो! कशापायी याद केलीत?उधोजीराजे : (कळवळून) गेले तीन घटका मी ‘पाणी द्या, पाणी द्या’ म्हणून टाहो फोडतोय, पण कुणी फिरकायला तयार नाही!! .संजयाजी फर्जंद : (मान खाली घालून) सॉरी!! लग्गीच आणतो! तसं बघायला गेलं तर तुमच्या मंचकाच्या शेजारीच मिनरल वाटरची बाटली ठेवलेली आहे...उधोजीराजे : (किंचित ओशाळून) अरेच्चा, हो की!! इथं कोणी ठेवली पाण्याची बाटली? (त्वेषाने बाटली उघडतात.)संजयाजी फर्जंद : (तत्काळ झेप घेत) थांबा! महाराज, ते पाणी पिऊ नका!!उधोजीराजे : (बाटली तोंडासमोर नुसतीच धरून तहानलेल्याला असं थांबवू नये, फर्जंदा!!संजयाजी फर्जंद : (अतिशय क्रुद्ध चेहरा करून) मला ही बाटली संशयास्पद वाटते आहे!! इथं कोणी आणली ही बाटली?उधोजीराजे : (गोंधळून) आमच्या महालात नोकरचाकर कमी नाहीत...कुणीही आणून ठेवली असेल!!.संजयाजी फर्जंद : (डोळे बारीक करत) हल्ली ताकदेखील फुंकून पिण्याचे दिवस आहेत, महाराज! इथं प्रत्येक क्षणाला आम्हाला जागरुक राहावं लागतं!! या पाण्याच्या बाटलीतून विषप्रयोग झाला तर? हर हर हर हर...नको तो भयंकर विचार!उधोजीराजे : (उडवून लावत) हॅ!! कैत्तरीच! हितं कोण यायला बसलंय? आमच्यावर विषप्रयोग करणारा माईचा लाल अजून पैदा व्हायचाय! आमच्या जहरी टोमण्यांनी आधीच आमचे शत्रू काळेठिक्कर पडले आहेत! इथवर येण्याची त्यांची हिंमत तरी कशी होणार?संजयाजी फर्जंद : (गंभीर चेहरा करत) ही बाब हसण्यावारी नेण्याची नाही, महाराज! काही वर्षांपूर्वी आम्हाला गुजरातच्या आदिलशहाच्या माणसांनी अंदर केलं होतं! तेव्हा बंदीगृहात असताना आमच्यावर विषप्रयोग झाला असावा, अशी शंका आमच्या हितचिंतकांनी व्यक्त केली आहे...उधोजीराजे : (थक्क होत) काय सांगताय काय? बाप रे!!.संजयाजी फर्जंद : (आणखी चेव येऊन) आपले दिल्लीतले जुजुत्सुतज्ञ डॉ. राहुल जी. मला म्हणाले की, हे सरकार अतिशय क्रूर आहे! त्यामुळे तुमच्यासारख्या डॅशिंग माणसानं काळजी घेतली पाहिजे! तुम्ही ताबडतोब टॉक्सिक टेस्ट करुन घ्या!! तुरुंगवासात तुम्हाला स्लो पॉयझनिंग केलं असण्याची शक्यता आहे...उधोजीराजे : (चक्रावून) कसली टेस्ट?संजयाजी फर्जंद : (विखारी थंड आवाजात) टॉक्सिक टेस्ट! एखाद्या माणसात किती विष भिनलंय, हे शोधून काढतात म्हणे!!उधोजीराजे : (उबळ न रोखता आल्याने) मला वाटलं की एखादा माणूस सारखा टॉक करून समोरच्याला सिक करत असेल तर त्याला टॉकसिक म्हणतात!संजयाजी फर्जंद : (मान हलवून) विनोद म्हणूनही बरा नव्हता, महाराज!! माफी असावी!! वाईट विनोद केल्यानेही विष पसरतं म्हणे!.उधोजीराजे : (वरमून) बरं बरं!! तुमच्या मते आम्ही सावधगिरी बाळगणं गरजेचं आहे...हो ना?संजयाजी फर्जंद : (अतीव आदराने) अलबत! तुम्हीही करून घ्या टॉक्सिक टेस्ट!उधोजीराजे : (घटाघटा पाणी पीत) हॅट!! असली हजार विषं पचवण्याची ताकद या उधोजीत आहे, कारण मराठी स्वाभिमानाचं अमृत आमच्या ठायी आहे! आणि आमचं टोमणास्त्र इतकं जहरी आहे की विचारू नका! जहराला उतारा जहराचाच!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.