अग्रलेख : सत्याचीच शिकार

अग्रलेख वा घ.. जंगलातील सौंदर्याचे एक अद्भुत लेणे... ऐटदार चाल, भेदक नजर अन् जंगलाचा कोपरा न् कोपरा दणाणून सोडणाऱ्या गगनभेदी डरकाळीमुळे त्याचे अस्तित्व ठळकपणे जाणवते. कसलेले शिकारी असोत, किंवा शब्दसाधना करणारे लेखक अथवा चित्रकार... या प्राण्याने सर्वांनाच भुरळ घातली. शौर्याचा रुबाब मिरविण्यासाठी काहींनी त्याची शिकार करून कातडी सोलून त्याला दिवाणखान्यात टांगले; पण त्याच्या देखण्या रूपावर अनेकांनी प्रेमदेखील केले. तो जसा शिकारकथांचा नायक झाला, तसाच काव्यपंक्तींचाही विषय ठरला. त्याला आणि त्याच्या अधिवासाला संरक्षण द्यायला हवे, असा विचार पुढे येतो आहे. तो सर्वांच्या पचनी पडलेला दिसत नाही. माणूस-वन्यजीव संघर्षचा प्रश्न मिटलेला नाही, उलट त्यातील गुंतागुंत वाढत आहे. आता त्याच अधिवासामध्ये त्यानेच निर्माण केलेल्या; पण त्याच्या हातात न राहिलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेने (एआय) शिरकाव केल्याने वन्यजीवांचे अवकाशही बदलून जाण्याचा धोका आहे. .माणसाने काय करावे आणि काय करू नये, याचे मार्गदर्शन 'एआय'ने करणे एकवेळ आपण समजू शकतो; पण वन्यजीवांच्या निसर्गदत्त स्वभावावरून त्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे किंवा त्यांची खलनायक अशी प्रतिमा रंगविण्याचा प्रयत्न करणे हा केवळ सत्यावरील आणि निसर्गसृष्टीवरील आघात ठरू शकतो. जो प्रसंग मुळात घडलेलाच नाही, तो 'एआय'निर्मित व्हिडिओच्या माध्यमातून तयार करत समाजमाध्यमांमध्ये प्रसारित केल्यामुळे लोकांमध्ये भीती तर तयार होतेच; पण त्यामुळे तो प्राणी विनाकारण द्वेषाचे लक्ष्य ठरतो. नागपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी वनविभागाच्या विश्रामगृहाच्या परिसरात वाघाच्या माणसावरील हल्ल्याच्या 'एआय'निर्मित बनावट व्हिडिओमुळे एकच खळबळ उडाली. खुर्चीवर बसलेल्या एका माणसावर हल्ला करत वाघ त्याला जंगलाच्या दिशेने घेऊन जातो, अशी व्हिडिओफीत 'एआय'च्या सहाय्याने तयार केली गेली. त्यानंतर दुसऱ्या व्हिडिओत तोच वाघ त्या माणसाला पुन्हा खुर्चीजवळ आणून ठेवतो, असे दाखविण्यात आले होते. या काल्पनिक दृश्यांचा जन्म झाला तो 'यूजरच्या प्रॉम्प्ट'मधून. अर्थात दोन्ही व्हिडिओ सत्याचा विपर्यास करणारे होते. .मुळात वाघ अंगावर धावून आल्यावर संबंधित व्यक्ती त्याच्या दिशेने का धावेल? जाणत्या नेटीझन्सनी ही चूक पकडत त्यातील फोलपणा दाखवून दिला होता. या व्हिडिओला जसे नाकारणारे होते तसेच त्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांची संख्याही मोठी होती. हा सगळा खेळ 'एआय'निर्मित असल्याचे लोकांच्या लक्षात येण्यासाठीही बराच वेळ लागला. त्यातून काही काळासाठी का होईना जी द्वेषभावना त्या वन्यप्राण्याप्रती निर्माण झाली त्याचे काय? हा व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा वनविभागाने दिला आहे. या घटनेमुळे काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाले असून त्याची उत्तरे शोधावी लागतील. ज्यांनी हा व्हिडिओ तयार केला त्यांचा नेमका उद्देश काय होता? देखण्या व्याघ्रकुळाला खलनायक ठरवून कुणाचे भले होणार आहे? माणसाच्या आयुष्यात 'फेक नरेटिव्ह'चा वणवा पेटवून देणारी ही आग उद्या जंगलात पसरली तर प्राण्यांचे काय होणार, 'एआय'ला नैतिक चौकटीची वेसण घालण्याची वेळ आली आहे का, या प्रश्नांची उत्तरे तातडीने शोधावी लागतील. .Crime: आरजेडीला मत का नाही दिले? आधी वाद घातला, नंतर वृद्धाला क्रूरपणे संपवलं, घटनेनं खळबळ.वाघ असो नाही तर माणूस; निसर्गाला दोघांचे अस्तित्व सांभाळायचे आहे. आपल्यादृष्टीने जरी तो वन्यप्राणी असला तरीसुद्धा तो निसर्गातील एक महत्त्वाचा घटक आहे, हे विसरून चालणार नाही. सध्या बिबट्यांमुळे निर्माण झालेल्या धोक्याचीही चर्चा सुरू आहे. त्यांना मारण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी होत आहे. त्यांचा अधिवास नष्ट झाल्याने हे घडते, हा मुद्दा वारंवार सांगितला जातो आणि तो रास्तच असला तरी जेव्हा माणसाच्या जिवावर बेतते, तेव्हा त्याचा वेगळा विचार करावा लागतो. त्यामुळेच याबाबत तत्कालिन आणि दूरगामी अशा दोन्ही पातळीवरील रास्त धोरणांचा विचार करावा लागेल. त्यासाठी सखोल अभ्यास, संवेदनशीलता आणि विवेकाची गरज आहे. 'फेक नॅरेटिव्ह' तयार करण्याने या विवेकाशीच फारकत घेतली जाते आणि दोन्ही बाजूंनी टोकाचे उपाय सांगितले जातात..जंगलसफारीच्या निमित्ताने वाघांच्या घरात जाणारी माणसे मोबाइल नावाचे यंत्र आल्यापासून बिथरल्यासारखे वागत आहेत. समोरचा प्राणी असो अथवा दृश्य त्याच्याही काहीतरी मर्यादा आहेत, याचा माणसाला विसर पडला. कॅमेरे पाहून फक्त वाघच बिथरले नाहीत, तर ईशान्येकडील गेंडे, दक्षिणेतील हत्ती आणि गुजरातच्या सिंहांनाही बिथरवले. यातून त्यांचे माणसावरील हल्ले वाढले. कॅमेरा पाहून एखाद्या गेंड्याने पर्यटकांच्या वाहनाचा पिच्छा करणे, किंवा वाघाने डरकाळी फोडत धावून येणे या घटना घडू लागल्या. आधीच वैश्विक तापमानवाढीमुळे आणि माणसाच्या अतिक्रमणामुळे त्यांचा अधिवास आक्रसत चालला असताना आता मानवी आयुष्यात धुमाकूळ घालणारे 'एआय' जंगलामध्येही शिरू पाहते आहे. माणूस हासुद्धा निसर्गाचा भाग असला तरी तो त्याचा निरीक्षकही आहे. हे बुद्धिमत्तेचे वरदान माणसाला इतर प्राणीसृष्टीपेक्षा वेगळे ठरवते. पण या वेगळेपणाचा वापर जर अनिष्ट रीतीने होऊ लागला तर मानव-निसर्ग नात्यावर वाईट परिणाम होईल.