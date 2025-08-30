अग्रलेख : झळांच्या व्हाव्या झुळका

आयातशुल्काच्या झळांना झुळकांमध्ये बदलण्यासाठी भारताला नव्याने व्यूहनीती आखावी लागणार आहे.देशांतर्गत काय किंवा आंतरराष्ट्रीय राजकारण काय, तो शक्यतेच्या परिघातील खेळ आहे, असे म्हटले जाते. अमेरिकेने आयातशुल्कास्त्राने आपल्याला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर भारताने ‘पाहा जरा पूर्वेकडे’ ही व्यूहनीती स्वीकारली, यात नवल नाही..परराष्ट्र धोरणात आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताचे भरवशाचे सहकारी ठरले आहेत ते रशिया आणि जपान. त्यात या देशांशी असलेल्या भारताच्या प्रदीर्घ अशा स्थिर आणि सौहार्दाच्या संबंधांचाही महत्त्वाचा वाटा आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत चीन, भारत, जपान, रशिया, ब्राझील यांचा वाटा ३२ ट्रिलियन डॉलरचा आहे..व्यापारयुद्धामुळे पोळलेल्या अन्य देशांना हाताशी धरुन ३१ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेला रोखण्याची क्षमता या देशांकडे आहे. अमेरिकेची आर्थिक मनमानी झुगारुन देण्यासाठी भारताला चीनशी कडवट झालेले संबंध सुधारणे क्रमप्राप्त झाले आहे.अमेरिकेला शह देण्यासाठी दक्षिण आशियापासून लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका आणि मध्य आशियापर्यंत डझनावारी देशांना कर्ज, गुंतवणूक आणि धोरणात्मक भागीदारीच्या माध्यमातून चीनने प्रभावाखाली आणले आहे. त्यात भारताच्या शेजारी देशांचाही समावेश आहे..ब्रिक्स देशांचा सदस्य नसलेल्या जपानची भूमिका वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक व्यापार धोरणात महत्त्वाची ठरणार आहे. अमेरिकेविरुद्ध उभ्या झालेल्या ब्रिक्स देशांसोबत जपानला आणण्याचे काम भारत सहज करु शकतो.वित्तीय वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताने जगातील दोनशे देशांना ४३७.४२ अब्ज डॉलरचा माल आणि ३४१.११ अब्ज डॉलरची सेवा अशी एकूण ७७८.५३ अब्ज डॉलरची निर्यात केली. भारताची सरासरी आठशे अब्ज डॉलरची निर्यात मुख्यतः अमेरिका, युरोप, पश्चिम आशिया, उत्तर आफ्रिका, आसियान आणि ईशान्य आशियातील देशांना होते..पण आफ्रिकेतील ४८ देश आणि लॅटिन अमेरिकेतील ४३ देशांतील बाजारपेठांकडे भारतीय उत्पादनांनी मोर्चा वळविलेला नाही. नव्वदहून अधिक असलेल्या या देशांत भारताची निर्यात जेमतेम ५० अब्ज डॉलरची आहे. अमेरिकेशी व्यापारात होणाऱ्या तोट्याची भरपाई या देशांशी व्यापार वाढवून करणे भारताला शक्य आहे.भारत हा जपानी व्यवसायांसाठी ‘ग्लोबल साउथ’कडे जाण्याचा ‘स्प्रिंगबोर्ड’ असल्याचे निदर्शनास आणून देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानच्या नेतृत्वाचे या संधीकडे लक्ष वेधले आहे. तंत्रज्ञानात वर्चस्व असलेला जपान आणि उदंड प्रतिभा असलेल्या भारताला बॅटऱ्या, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, जहाजबांधणी आणि अणुऊर्जा, सौर आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रामध्ये हातमिळवणी शक्य आहे..कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कम्प्युटिंग, जैवतंत्रज्ञान आणि अंतराळासारख्या भारताने खुल्या केलेल्या क्षेत्रांमध्ये ही भागीदारी आणखीच बहरेल. भारत-जपानने शतकातील तंत्रज्ञान क्रांतीचे नेतृत्व केल्यास आफ्रिकेची बाजारपेठ काबीज करता येऊ शकते, याची जाणीव पंतप्रधान मोदी यांनी करुन दिली.जपानने भारतीय तरुणांना जपानी भाषा आणि कौशल्याचे प्रशिक्षण देऊन संयुक्त भागीदारीतून जपानला उपयुक्त ठरेल असे कार्यबल तयार करावे. भारताचे कुशल तरुण जागतिक गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता बाळगतात. त्याचा लाभ जपानलाही होऊ शकतो, असा प्रस्ताव मोदी यांनी मांडला आहे..भारताला किमान सहा महिने ते वर्षभर संघर्ष करावा लागेल. विनाकारण संबंध बिघडवल्याची जाणीव होऊन भारताचे मोलही अमेरिकेला यथावकाश उमगेलच. पण या तात्कालिक संकटात भारतासाठी दीर्घकालीन संधी दडली आहे.भारताने निर्यात केलेल्या वस्तुमालामध्ये अभियांत्रिकी, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, रत्न दागिने, रसायने, औषधे, वस्त्र आणि तयार कपड्यांचा प्रामुख्याने समावेश असतो. अमेरिकी टॅरिफमुळे स्थानिक पातळीवर त्याचे काही फटके बसणार आहेत. उत्पादक, त्यांचे कर्मचारी यांच्यावर संकट ओढवले आहे..उदाहरणार्थ- महाराष्ट्रातील सोलापुरात टेरी टॉवेलच्या दोनशे कोटीच्या निर्यातीला काही प्रमाणात फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या अनेक कुटुंबांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. हीच स्थिती इतरही उत्पादनांबाबत असू शकते. त्यामुळे सरकारला एकाचवेळी दीर्घकालिन आणि तातडीची अशी दुहेरी उपाययोजना करावी लागणार आहे.निर्यातीच्या बाबतीत जे उपाय योजायचे, त्यात सर्व राज्यांचा सहभाग कसा मिळवता येईल, हे पाहायला हवे. आकडेवारीवर नजर टाकली तर लक्षात येते की गुजरात, महाराष्ट्र. तमिळनाडू, कर्नाटक अशी काही मोजकी राज्ये निर्यातीत अग्रेसर आहेत..महाराष्ट्राने निर्यात केलेल्या ६५.८६ अब्ज डॉलरच्या वस्तुमालात अभियांत्रिकी उत्पादने, रत्ने व दागदागिने, रसायने, औषधे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, फळे, भाज्या व कृषी उत्पादने, तयार कपडे, दुग्ध, मांस, सागरी आणि पोल्ट्री उत्पादनांचा समावेश आहे.गुजरात, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान वगळता देशातील तब्बल २५ राज्ये अशी आहेत ज्यांची निर्यात पाच अब्ज डॉलरपेक्षा कमी आहे. पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी या राज्यांची उत्पादन आणि निर्यातक्षमता वाढणे नितांत गरजेचे आहे..केवळ गुजरातवर केंद्रित झाल्यामुळे इतर राज्यांची एवढ्या मोठ्या संख्येने झालेली उपेक्षा देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठी निश्चितच चिंताजनक ठरली आहे. जगात निर्यातीच्या बाबतीत अमेरिकेवर आणि निर्यातक्षम वस्तूंच्या उत्पादनाच्या बाबतीत विशिष्ट राज्यांवर अवलंबून राहणे भविष्यात परवडणारे नाही, याची खूणगाठ बांधून आयातशुल्काच्या झळांना झुळकांमध्ये बदलण्यासाठी भारताला नव्याने व्यूहनीती आखावी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 