editorial-articles

अग्रलेख : संयुक्त ‘कमल’राज

गेल्या दोन वर्षांत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये सत्ताधारी आघाड्यांनी महिला मतदारांना केलेल्या मदतीचा निवडणुकीच्या निकालातून घसघशीत परतावा मिळाला आहे.
nitish kumar narendra modi amit shah

nitish kumar narendra modi amit shah

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

‘प्रस्थापितविरोधी जनभावने’चा घटक सत्ताधाऱ्यांना दणका देतो, हे गृहीतक चुकीचे ठरवत नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने मोठा विजय मिळवला.

सत्तेत दीर्घकाळ राहिल्यानंतर ‘प्रस्थापितविरोधी जनभावने’चा घटक सत्ताधाऱ्यांना दणका देतो, हे गृहीत चुकीचे ठरवत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवले.

Loading content, please wait...
Narendra Modi
Amit Shaha
Vidhansabha Election
Result
Bihar Politics
CM Nitish Kumar
Bihar Election Result

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com