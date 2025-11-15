अग्रलेख : संयुक्त ‘कमल’राज

‘प्रस्थापितविरोधी जनभावने’चा घटक सत्ताधाऱ्यांना दणका देतो, हे गृहीतक चुकीचे ठरवत नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने मोठा विजय मिळवला.सत्तेत दीर्घकाळ राहिल्यानंतर ‘प्रस्थापितविरोधी जनभावने’चा घटक सत्ताधाऱ्यांना दणका देतो, हे गृहीत चुकीचे ठरवत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवले..नितीशकुमार यांची स्वच्छ प्रतिमा, सर्व समाजघटकांत त्यांनी मिळवलेली स्वीकारार्हता, महिलांसाठी सातत्याने राबवलेल्या योजना, अनुकूल जातीय समीकरणे तयार करण्याचे कौशल्य आणि रालोआतील घटकपक्षांचा मेळ ही या यशाची ठळक कारणे सांगता येतील.अर्थातच जनमानसामध्ये विकासाची महत्त्वाकांक्षा जागवणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही या विजयात निःसंशय महत्त्वाचा वाटा आहे. दोन दशकांपासून राज्यातील महिला वर्गाच्या हितरक्षणात महत्त्वाचा वाटा असलेल्या नितीशकुमार यांनी यंदा निवडणुकीपूर्वी दीड कोटी महिलांच्या खात्यात आर्थिक मदतीपोटी प्रत्येकी दहा हजार रुपये जमा करुन आपल्या सरकारच्या विरोधात जाणारे बहुतांश मुद्दे निष्प्रभ करुन टाकले होते..गेल्या दोन वर्षांत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये सत्ताधारी आघाड्यांनी महिला मतदारांना केलेल्या मदतीचा निवडणुकीच्या निकालातून घसघशीत परतावा मिळाला आहे. चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीने २०२० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत रालोआमध्ये सामील होण्याऐवजी स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे नितीशकुमार यांच्या पक्षाचे मोठे नुकसान होऊन संयुक्त जनता दलाची ४३ जागांवर घसरण झाली होती..यावेळी चिराग पासवान यांचा पक्ष रालोआमध्ये दाखल झाल्याने केवळ संयुक्त जनता दलाच्या संख्याबळात लक्षणीय वाढ झाली असे नाही, तर उणापुऱ्या एका जागेवर विजय मिळविणाऱ्या लोकजनशक्ती पार्टीलाही मुसंडी मारत दोनआकडी संख्या गाठता आली. नितीशकुमार यांच्या प्रकृतीविषयी विरोधक आणि स्वपक्षीय वावड्या उठवत असताना सर्वसामान्य मतदाराच्या मनात त्यांच्याविषयी वाढलेल्या सहानुभूतीचीही भर पडली..थोरल्या भावाची मिजास न दाखवता या निवडणुकीत सर्व समविचारी घटक पक्षांना एकत्र करुन नेहमीप्रमाणे त्यांच्यात एकदिलाने निवडणूक लढण्यापुरते सामंजस्य घडवून आणणारा भाजप बिहारच्या इतिहासात प्रथमच संख्याबळाने सर्वात मोठा पक्ष बनला आहे.एका अर्थाने भाजपने केवळ राजद-काँग्रेस महाआघाडीचाच पालापाचोळा केला आहे असे नाही तर नितीशकुमार यांच्या जदयुलाही शह दिला आहे. तूर्तास नितीशकुमार हेच मुख्यमंत्री होणार असले तरीही भविष्यात परिस्थिती उद्भवेल तेव्हा भाजप मुख्यमंत्रिपदावर दावा सांगू शकतो..राज्यात नेतृत्वाचा चेहरा नसलेल्या भाजपला रालोआतील लोकजनशक्ती पार्टी, हिंदुस्थानी अवामी मोर्चा (सेक्युलर), राष्ट्रीय लोकमोर्चा यांच्या मदतीनेही साध्या बहुमतापर्यंत पोहोचणे शक्य आहे, ही वस्तुस्थिती या समीकरणांकडे निर्देश करते. केंद्रात संयुक्त जनता दलाचा पाठिंबा घेणारे मोदी सरकार बिहारमध्ये मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीत भाजपचा उमेदवार बसविण्यासाठी ही जोखीम लगेच पत्करणार नाही..पण लोकसभेत भाजपने बहुमताचा आकडा गाठला तर बिहारच्या राजकारणाला कलाटणी मिळू शकते. शिवाय भाजपने नितीशकुमार यांची दावेदारी स्वीकारली तरी ते पुढची पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपदावर राहू शकतील काय, हाही एक कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.निवडणूक आयोगावर मतचोरीचा आरोप करुन बिहारमध्ये मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या निर्णयाच्या विरोधात ‘व्होटर अधिकार यात्रा’ काढणारे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव आणि अवघ्या बिहारभर ‘जनसुराज पक्षा’ची वातावरणनिर्मिती करणारे निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांचे सर्व मनसुबे नरेंद्र मोदी-नितीशकुमार या बुजुर्ग जोडीने धुळीस मिळवले..नेहमीप्रमाणे राहुल गांधी यांच्या महाआघाडीने बिहारची निवडणूक जिंकल्याचा आभास निर्माण केला होता. पण महाआघाडीमधील जागावाटपाचा पेच हाताळण्याचे सोडून ऐन मोक्याच्या वेळी राहुल गांधी बिहारकडे पाठ फिरवून दीर्घकाळ परदेशात फिरत होते. प्रत्यक्ष निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर काँग्रेसने राष्ट्रीय जनता दलासह मित्रपक्षांशी जागावाटपावरून आणि मुख्यमंत्रिपदाचे नाव जाहीर करण्यावरुन जो आक्रस्ताळेपणा दाखवला, त्यामुळे महाआघाडीचा आलेख गडगडत गेला..महत्त्वाच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये शेवटच्या टप्प्यात राहुल गांधी यांची निष्क्रियता आणि अनास्था काँग्रेस आणि मित्रपक्षांच्या मुळावर येणारी ठरली आहे. त्याचा जबर फटका राजदला बसला आहे. पुढच्या वर्षी प. बंगाल, तमिळनाडू आणि या सुमार कामगिरीचा केरळमध्ये मित्रपक्षांसोबत लढणाऱ्या काँग्रेसच्या तयारीवरही प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. बिहारची निवडणूक ही पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची ठरली होती. बिहारमध्ये भाजप-रालोआचा पराभव झाला असता तर देशाच्या राजकारणाला नवे वळण लागण्याची शक्यता होती. पण प्रत्येक निवडणूक गंभीरपणे लढायची असते आणि त्यासाठी शेवटपर्यंत मैदानात ठाण मांडून बसायचे असते, हे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी या निवडणुकीतही दाखवून देत हे आव्हान परतवून लावले..हे यश मोठे असले तरी बिहारमधील नव्या सरकारपुढे जी आर्थिक आव्हाने उभी आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष करणे जराही परवडणारे नाही. एकीकडे लोकांच्या प्रचंड आशा-अपेक्षांचे ओझे आणि दुसरीकडे कर्जाचा वाढत चाललेला बोजा यांतून कुशलतेने कारभाराची नौका हाकावी लागेल. लोकांनी त्यांचे काम केले आहे, आता परीक्षा आहे ती कारभाऱ्यांची.. 