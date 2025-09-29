‘मरणा’ची गर्दी!

— सॅम्युअल जॉन्सनपडद्यावरचा तारा राजकारणाच्या मैदानात उतरण्याचा प्रघात दक्षिणेकडील राजकारणात; विशेषतः तमिळनाडूतील राजकारणात नवीन नाही. प्रचंड प्रमाणात लोकप्रियता वाढू लागली की, अभिनेत्याच्या स्वतःविषयीच्या कल्पना आणि अपेक्षा वाढू लागतात. जनतेचे प्रश्न आपणच सोडवू शकू, आणि प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे तण उपटून मतांचे भरघोस पीक काढू शकू, असे त्याला वाटू लागते. दक्षिणी चित्रपटांमधील ‘हीरो’ विजय हे सध्या याच मनःस्थितीत असून त्यांनी आयोजित केलेल्या सभेला लोटलेल्या प्रचंड गर्दीने त्याच्या महत्त्वाकांक्षांना आणखी धुमारे फुटणार, यात शंका नाही. पण गर्दी जमवणे तुलनेने सोपे असते, तिला योग्य दिशा देणे कठीण असते. हे राजकारणात तसेच प्रशासनाच्या बाबतीतही खरे आहे. .विजय यांच्या सभेला झालेल्या अलोट गर्दीत चेंगराचेगरी होऊन दहा लहान मुलांसह चाळीसएक जणांचे जीव गेले. पोलिस व प्रशासन गर्दीच्या व्यवस्थापनात अपयशी ठरले, हे तर उघडच आहे; परंतु सगळी जबाबदारी त्यांच्यावरच टाकून चालेल का, याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे. सभेचे आयोजन करणाऱ्यांचीही जबाबदारी असते. हा महत्त्वाचा धडा विजय यांना मिळाला असेल. सत्ताधारी द्रमुकसह सर्वच राजकीय नेत्यांनी आता या दुर्घटनेबद्दल जाहीर अश्रूपात सुरू केला असला तरी गर्दीच्या व्यवस्थापनात वारंवार आपल्याला अपयश का येते, याचे आत्मपरीक्षण कोण करणार, हा प्रश्न आहे. मसालापटातील एखादा सर्वव्यापी नायक आणि राजकीय नेते यांना समान फूटपट्टी लावणारी तेथील जनता आपला लाडका अभिनेता आणि नेत्यावर जीव ओवाळून टाकते. याची कितीतरी उदाहरणे देता येतील. द्रमुकचे सर्वेसर्वा करुणानिधी हे याचेच उदाहरण. सध्या त्यांचे पुत्र स्टॅलिन तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आहेत. .स्टॅलिन आणि त्यांचा मुलगा उदयनिधी यांच्या सभाही एखाद्या ‘ब्लॉकबस्टर’ चित्रपटाप्रमाणे असतात. आता त्यात अभिनेते विजय यांच्या नावाची भर पडली आहे. नेत्यांच्या या शक्तिप्रदर्शनात सामान्य कार्यकर्ता चेंगरला जाऊ लागला असून त्याची घुसमट जीवघेणी ठरताना दिसते. विजय यांचा नवखा पक्ष असलेल्या ‘तमिळगा वेत्री कळघम’च्या सभांना होणारी प्रचंड गर्दी आता प्रशासनाच्या नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागली आहे. खरेतर आधीच दाटीवाटीने उभ्या राहिलेल्या शहरांमध्ये अशा प्रकारच्या महासभा घेणे स्वतःहून संकटात पडण्यासारखे आहे. वाहतूक कोंडीमुळे शहरांचा प्राण कंठाशी आला असताना त्यात आणखी भर घालणाऱ्या या सभा अन् रोड शो हे नवे ‘मरणसोहळे’ ठरू लागले आहेत. या सभांमुळे निवडक जाहिरात अन् ‘पीआर’ कंपन्यांचे भले होत असले तरीसुद्धा सर्वसामान्य माणसाच्या यातनांना पारावार राहत नाही. संबंधित राजकीय पक्षांच्या कथित समर्थकांचे हाल तर कुत्रेही खात नाही. संकटाची वेळ येते तेव्हा हीच मंडळी घोटभर पाण्यालाही मोताद झालेली असतात..विजय यांच्या सभेतील मृत्यूतांडवापासून तरी जनतेने बोध घ्यायला हवा. खरेतर आजच्या ‘हायटेक’ काळात प्रत्येकाच्या हातामध्ये ‘स्मार्टफोन’ आला असताना खरोखरच अशा सभांची काही गरज आहे का, याचा विचार राजकीय नेत्यांनी करायला हवा. तुम्हाला जे सांगायचे ते एका पोस्टमधून अन् काही मिनिटांच्या व्हिडिओमधूनही लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोचविता येते. एवढी प्रगत यंत्रणा हाताशी असतानादेखील सभांचा अट्टहास का? अर्थात प्रत्येक वेळी गर्दीचे रूपांतर मतांमध्ये होतेच असे नाही. तसे असते तर कमल हसन यांना राजकीय क्षेत्रातून गाशा गुंडाळावा लागला नसता. डोळ्यादेखत यंत्रणेची, जनतेची आणि आपल्या समर्थकांची फरपट होत असताना या महासभा कितपत योग्य आहेत, असा सवाल या नेत्यांनी स्वतःलाच विचारायला हवा. मध्यंतरी कर्नाटकात बंगळूरमध्ये आयपीएल टीमच्या विजय सोहळ्यालाही असेच चेंगराचेंगरीचे गालबोट लागले होते. इव्हेंटप्रेमाची लागण झालेल्या तेथील काँग्रेस सरकारला गर्दीचे नियोजन करता आले नाही. शेवटी यात निरपराध नागरिकांचा बळी गेला. .गर्दीला जसा चेहरा नसतो तसा विवेकही नसतो, त्यामुळे हुल्लडबाजीचे रूपांतर चेंगराचेंगरीत व्हायला वेळ लागत नाही. अशावेळी फक्त पोलिस यंत्रणेवरच ठपका ठेवून चालणार नाही. जनतेनेही आपण कोणाच्या मागे अन् कशासाठी धावत आहोत, याचा विचार करायला हवा. एक शक्यता अशी की, आधीच्या नेतेमंडळींनी अपेक्षा पूर्ण न केल्याने जनता ‘नव्या नायका’च्या शोधात असते. तोच काहीतरी किमया घडवेल आणि तोच आपला तारणहार असे त्यांना वाटू लागते. एकाचवेळी दहा गुंडांना लोळवून खतरनाक अशा खलनायकाला नमविण्याची नायकाची शक्ती ही आभासी असते. वास्तव जीवनात प्रस्थापित व्यवस्थेच्या चौकटीत लोकांचे प्रश्न सोडवणे, त्यांचा प्रगतीचा मार्ग सुकर करणे या बाबींसाठी वेगळे कौशल्य, वेगळे नेतृत्वगुण लागतात. पण हे वास्तव लोकांच्याही पचनी पडत नसल्याने अशा लाटा येत राहतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.