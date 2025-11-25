तू कहीं आसपास है दोस्त

रवी पळसोकरनव्या सहस्रकात पहिला ट्याहां करणारी मिलेनियल किंवा त्यानंतरच्या जेन झी पिढीला धर्मेंद्र ही चीज कदाचित सांगून कळणार नाही. पण आज जे साठी-सत्तरीत शिरले असतील, त्यांच्या काळजात नक्कीच कळ उमटली असेल. कारण त्यांच्यासाठी धर्मेद्र देओल हे केवळ चित्रपटांच्या नभांगणातल्या सिताऱ्याचे नाव नव्हते. त्या पिढीतल्या भारतीय मनातले ते मूर्तिमंत तारुण्य होते. देश स्वतंत्र झाल्यानंतरच्या दशकभरात असंख्य सांस्कृतिक, सामाजिक उलथापालथी झाल्या. मनोरंजनाच्या विश्वात तर तो पुनरुत्थानाचाच काळ होता..त्या साठच्या दशकात धर्मेंद्र देओल हा रांगडा पंजाबी जाट युवक भारतीय तारुण्याची व्याख्या होऊन बसला होता. तो अवतरला, तेव्हा हिंदी चित्रपटसृष्टीत तशी देखण्या सिताऱ्यांची कमतरता नव्हती. किंबहुना तारांगण भरलेलेच होते. पण सगळे सितारे एकजात खांदे पाडून अदाकारी करणारे, कपाळावरील झुलपे लुभावणारी, आणि नायिकेला अस्फुट धक्का लागून खाली पडलेली वह्यापुस्तके गोळा करायला मदत करणारे..Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.या पेढेघाटी नायकांच्या गर्दीत धर्मेंद्रचा जलवा काही औरच होता. तो मर्दानी जलवा सोमवारी मावळला. धर्मेंद्रचे जाणे हे अकाली नसले तरी त्यामुळे एका सुवर्णयुगाची तिन्हीसांज झाल्याची भावना मनात घर करते आहे. गेले पंधरा-वीस दिवस त्यांच्या शेवटच्या आजारपणाच्या निमित्ताने अनेकांना तो जुना जलवा आठवता आला, आळवता आला. वयाच्या ८९व्या वर्षी एक मर्दानी तारुण्य वृद्धापकाळाने हरपले, असेच आता म्हणावे लागेल..धर्मेंद्रची यशोगाथा ही एका पंजाबी जाट, त्यातही शीख किसानाची यशोगाथा आहे. त्याने पीक घेतले ते चाहत्यांच्या प्रेमाचे आणि प्रसिद्धीचे. ते शेतकऱ्याप्रमाणेच दो करांनी वाटूनही टाकले. काहीही हातचे राखून न ठेवता तो मुक्तपणे जगला, जसे हवे तसे जगला. वाटले तेव्हा तारुण्य उपभोगले. लग्न करून चार मुलांसह चोख संसारही केला. पडद्यावर आणि पडद्याबाहेरही धुवांधार फायटिंग केली. .वाटले तेव्हा स्वप्नसुंदरीशी बेधडक दुसरे लग्न करून आणखी दोन गोड मुलींचा जन्मदाता बनला. त्यासाठी धर्म बदलण्यालाही त्याची ना नव्हती. धुंदीतले मदमस्त आयुष्य उपभोगून झाल्यावर लोणावळ्याच्या तेलबैल्याच्या कड्याच्या पायथ्यालगत ट्रॅक्टर चालवत व्यवस्थित शेती केली. गाईगुजी सांभाळल्या, दूध दोहले. मुलेबाळे मार्गी लागलेली पाहून शांतपणाने डोळे मिटले. जाण्यापूर्वी चाहत्यांसाठी धर्मेद्र असंख्य अजरामर चित्रपट, त्यातली कर्णमधुर गाणी सोडून गेला आहे. ते संचित मात्र त्याच्या चाहत्यांचे आहे..वर्षभरापूर्वीच करण जोहरच्या कुठल्याशा चित्रपटात त्याला ‘अभी ना जाओ छोड के, की दिल अभी भरा नहीं’ हे जुने अजरामर प्रेमगीत म्हणताना पाहिले होते. डोळ्यांतली ती तल्लख विझली होती, जुन्या धर्मेंद्रचे अवशेष तेवढे शिल्लक होते. धर्मेद्र देओल नावाच्या एका अंतर्बाह्य जाट युवकाने गेल्या शतकातली तब्बल साठ वर्षे रुपेरी पडद्यावर गाजवली, तो काळ मात्र ताजा झाला. १९६०मध्ये ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ या चित्रपटातून त्याने पदार्पण केले. या चित्रपटासाठी निर्मात्यांनी त्याला वट्ट एक्कावन्न रुपयांची बिदागी दिली होती. पण हा देखणा, रांगडा गडी अल्पावधीत पडद्यावरून उतरून थेट सामान्य युवक-युवतींच्या मनात घुसला. भारतीय ‘ही-मॅन’ असे त्याचे वर्णन व्हायला लागले. धर्मेंद्र देओल याला कुणीही गॉडफादर नव्हता. देव आनंदसारखे फाडफाड इंग्रजीत फवारता येणारे विलायती संस्कार नव्हते. ना पदव्यांची माळ गळ्यात होती. अभिनयही यथातथाच येत होता..तरीही त्याने अद्वितीय व्यक्तिमत्त्वाच्या ठेव्याचा पुरेपूर उपयोग करून घेत आपला चाहतावर्ग निर्माण केला. त्याच काळात हॉलिवूडमध्ये पॉल न्यूमन, मार्लन ब्रँडो धमाल करत होते. धर्मेंद्र हे पॉल न्यूमनचे देशी रूप समजले गेले. धर्मेंद्रच्या व्यक्तिमत्त्वावर भाळलेल्या तरुणींची संख्या तर इतकी होती की, त्याने तोंड पुसून फेकून दिलेला हॉटेलातला टिपकागद पळवून खासगी वहीत मोरपीसासारखा जपून ठेवणाऱ्या मुलीही शेकड्याने सापडत होत्या. स्वच्छ हसरे डोळे, त्यात इमानदारीचे पाणी, रुंद खांदे, बुलंद बांधा. चालीत तारुण्याची रग होती, आणि मनात शेतकऱ्याची आजादी होती..‘बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना’ असे दातओठ खात ओरडणारा धरम खरोखर गरमागरम वाटत असे. धर्मेंद्रनंतर आडदांड नायकांचा जमाना आला. पोटछातीवरली स्नायूंची सहाखणी पेटी दाखवून उघडेबंब होणारे सितारे डझनांनी अवतरले. पण कुणालाही धर्मेंद्रची सर नव्हती. ‘पुढेमागे माझ्यावर चरित्रपट निघाला तर तूच भूमिका कर’ असे धर्मेंद्र यांनी सलमान खान यास जाहीर सांगितले, तेव्हा त्याच्या हर्षास पारावर उरला नव्हता, यात नवल नाही. सलमान खानही आता साठीला आला आहे. धरमपाजी हे उभरत्या भारताच्या आकांक्षांचे एक मूर्तिमंत प्रतीक होते. तेरे आने की आस है दोस्त, श्याम फिर उदास क्यों हैं दोस्त, महकी महकी फिजाँ ये कहती है, तू कहीं आसपास है दोस्त... धमेंद्र यांच्या ‘आसपास’ चित्रपटातील या ओळी त्यांच्या लाखो चाहत्यांना आज विव्हल करीत असतील. अर्धशतकभर चित्रसृष्टीत जान फुंकल्यावर आता पुढल्या पिढीकडे रुपेरी पडद्याची सूत्रे सोपवून एक निर्मळ सितारा पुढे निघून गेला आहे..Premium|Konkan Coastal Journey : कुतूहलानं रंगलेली कोकणातील सफर.धर्मेंद्रचे जाणे हे अकाली नसले तरी त्यामुळे एका सुवर्णयुगाची तिन्हीसांज झाल्याची भावना मनात घर करते आहे. अफगाणिस्तान सीमेवरील हिंसाचार, खैबर पख्तुन्वा प्रांतीय सरकारचा घटनादुरुस्तीच्या विरोधात राजीनामा आणि असीम मुनीर यांच्या हाती सर्व सत्ता एकवटणे या घटनांत परस्परसंबंध आहेत. धागेदोरे नीट जुळवले तर हा संबंध स्पष्ट होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.