Happy Diwali: दिवाळीच्या शुभेच्छांचे फटाके..!

फटाक्यांच्या धुरामुळे नीटसे दिसत नसले तरी दीपावलीचे मंगलपर्व सुरू झालेले आहे. आकाशदिव्यांचा बऱ्यापैकी उजेड समाजमाध्यमांवर पडलेला दिसतो. अशा मंगलपर्वात एकमेकांना शुभेच्छा देण्याची आपली परंपरा आहे. भेटवस्तूंचे आदान प्रदानही होते. राजकीय नेते या काळात पत्रकारांना आवर्जून फराळ वा भेटवस्तू देतात. (वि. सू. : आमचा पत्ता खाली जोडत आहो!) शुभेच्छा देतात. वंदनीय मोदीजी बस्तर जिल्ह्यात केंद्रीय सुरक्षा बलाच्या जवानांसोबत दिवाळीचा फराळ करण्यासाठी गेले. दरवर्षी ते दिवाळी (न चुकता) फौजी बांधवांच्या सोबतच साजरी करतात. त्यामुळे पाकिस्तानी सैन्याची जाम जळते. (काय जळते, काय विचारता? मनोवृत्ती जळते!!) सरहद्दी पलीकडील सैन्य आपल्या वंदनीय नायकासह लाडू-चिवडा खात असताना पाकड्यांना मात्र मेसचे अन्न खावे लागते. जळणार नाही तर काय?.MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...औंदा वं. मोदीजी बस्तर जिल्ह्यात गेले, आणि तेथील झाडीत लपून कंदमुळे खाणाऱ्या नक्षलवाद्यांची करपली. (काय करपली, काय विचारता? भाकरी करपली!) आपण आयुष्य जंगलात काढायचे, आणि बाकीच्यांनी वंदनीय नायकासोबत चिरोटे-अनारसे हादडायचे. करपणार नाही तर काय? बाकीच्यांनी जनतेला शुभेच्छा दिल्या. त्याच्या शुभेच्छांचे संदेश आम्ही गोळा केले. त्यातील मोजके देत आहो..मल्लिकार्जुनजी खर्गे : दिवाळी हा शांततेचा सण असून त्यानिमित्त मी सर्वांना ईदच्या शुभेच्छा देतो. या होळीच्या दिवशी सर्वांनी शांतता पाळावी. सर्वधर्मसमभाव मानणारी आपली संस्कृती आहे, तीळगूळ घ्या, गोडगोड बोला!राहुलजी गांधी : हाय, दोघेतिघे सोडून सर्वांना हॅप्पी दिवाली!! या दोघातिघांना मी सोडणार नाही. बाकीच्यांनी मिठाई खा! कभी मिठाई बनाकर देखी है? मी नुकताच दिल्लीतल्या घंटेवाला मिठाईवाल्याच्या भटारखान्यात घुसून बेसनाचे लाडू केले. बाय द वे, लाडू वळणे ही खाऊची गोष्ट नाही. मी एका हातात मोजा घालून दुसऱ्या हाताने वळले!! पण त्याला बेदाणा चिकटवताना दम निघाला. इट इज ए स्पेशलाइज्ड जॉब! इम्रती नावाची मिठाईसुद्धा बनवली, पण वेल...जाऊ दे. कुछ भी हो, ज्ञानेश को जाना होगा!.मोटाभाई शहा : सब को दिपावली के सुभ सुभ अवसर पर अभिनंदन कर कर मैं राहुलजी से आहवान करता हूं की डिबेट के लिए हम में से कोई भी तयार है! लाडू नही, डिबेट करिए!! पटाखा फोडी नाखो, पटाखा! नाहीतर आम्ही इलेक्सनमध्ये फोडूच!!कॉक्रोचकुमार दिपके : तुरुंगात गेलो तरी चालेल, तिरंगा फडकवूच!! तिरंग्यापुढे तुरुंगाची काय भीती? सौरव आणि आशू रांका जाऊन आले. आल्यापासून सारखी ‘नको, नको’ अशी मान हलवतायत. पण मी जाणार!! मी मोदीजींना घाबरत नाही. तेच मला प्रचंड घाबरले आहेत. काही लोकांना झुरळांची भीती वाटते, तसाच हा प्रकार. जाने दो. दिवाळीत गप्प राहा, नंतर पुन्हा आंदोलनांचे फटाके फोडायचे आहेत. तोवर सगळ्यांना हॅपी दिवाली!!.Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.नानासाहेब फडणवीस : सगळे लोक घराघरात फटाके फोडत असताना मी शेतकऱ्याच्या बांधावर आलोय. सर्व सहकाऱ्यांनी बांधावर जावे, असे मी सांगितले, पण एक जण जागचा हलला नाही!! मी एकटा बांधावर पोचलो. असो. इथूनच सांगतो, दिवाळीच्या शुभेच्छा, पण फटाके जपून फोडा, आणि फराळ जरा कमी खा रे!! बांधावर या, म्हंजे कळेल!!उधोजीसाहेब : रेजिम चेंज झाला नाही तर ‘हॅप्पी दिवाली’ म्हणण्याच्याऐवजी ‘हॅप्पी दिवाला’ म्हणायची पाळी येईल! हाकला यांना, याच शुभेच्छा!राजेसाहेब : हे दिवे कशाला पेटवलेत? दिवाळी आहे का आज? बरं, बरं...शुभेच्छा! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.