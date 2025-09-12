अग्रलेख : अराजकाचे गिलोटिन

अग्रलेख ‘जे न-झी’ आंदोलनाच्या विषाणूमुळे अविकसित नेपाळमध्ये बेचिराख झालेल्या लोकशाहीचे अवशेष धगधगत असतानाच या विषाणूची लागण ‘लेट्स ब्लॉक एव्हरीथिंग’ नावाने थेट प्रगत युरोपातील फ्रान्सलाही झाली आहे. अर्थात, फ्रान्समध्ये असंतोष उफाळून येण्याचे प्रकार आता नित्याचेच झाले आहेत. पण फ्रेंच जनतेने अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन राजवटीच्या धोरणांविरुद्ध रस्त्यावर उतरून संताप व्यक्त करण्यासाठी फ्रान्सच्या अनेक शहरांमध्ये जाळपोळ आणि हिंसाचार सुरू केला आहे. बेरोजगारी, महागाई, वाढती आर्थिक विषमता आणि बिघडलेल्या आर्थिक गणितावर सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याची राज्यकर्त्यांची उदासीनता यामुळे फ्रान्सच्या रस्त्यांवर सर्वसामान्य जनतेला वारंवार उतरावे लागत आहे..‘जीडीपी’च्या सुमारे सव्वापट म्हणजे ३१०० अब्ज डॉलर कर्ज असलेला फ्रान्स मॅक्रॉन राजवटीत अर्थकारणाशी सतत झगडतो आहे. हा कर्जाचा डोंगर वाढण्यात युक्रेन-रशिया युद्धाची तसेच अमेरिकेच्या दादागिरीची मोठी भर पडली आहे. युक्रेनकडून फ्रान्ससह युरोपियन देशांना होणारा गहू आणि खाद्यतेलाचा पुरवठा युद्धामुळे खंडित झाला. दुसरीकडे या युद्धामुळे अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध लादून त्यात ‘नाटो’ देशांना भरीस पाडले. त्यामुळे रशियाकडून होणारा एलएनजी आणि खनिज तेलाचा पुरवठाही बाधित झाला. परिणामी, युक्रेन युद्धाच्या खर्चाचा भार सहन करीत अमेरिका आणि अन्य देशांकडून दीडपट महाग दराने इंधन खरेदी करावे लागल्याने आर्थिक कंबरडे मोडून अन्य ‘नाटो’ देशही घायकुतीस आले आहेत. .या युद्धनिर्मित महागाईला जोड मिळाली आहे ती कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे वाढणाऱ्या बेरोजगारीमुळे. चलनाच्या अवमूल्यनामुळे कर्जफेड करणे आणखीच बिकट झाले आहे. थोडक्यात फ्रान्सवर ओढवलेले आर्थिक संकट बायडेन-ट्रम्प निर्मित आहे. अर्थकारणावर तोडगा काढण्यात अपयशी ठरलेल्या तब्बल चार पंतप्रधानांना अवघ्या २१ महिन्यांच्या अंतरात फ्रान्सच्या संसदेने घरचा रस्ता दाखवला. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून निवृत्तीवेतनात कपात, दोन सरकारी रजा रद्द करणे तसेच समाजकल्याण योजना आणि सार्वजनिक सेवा-सुविधांवरील खर्चाला कात्री लावण्याच्या प्रस्तावांमुळे आपला आर्थिक श्वास कोंडला जात असल्याची भावना प्रबळ होऊन गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिक संतप्त होऊन रस्त्यांवर उतरतात..आर्थिक काटकसरीचे प्रयत्न अंगलट येऊन आतापर्यत चार पंतप्रधान खर्ची पडले. फ्रान्स्वा बायरो यांनी अर्थसंकल्पात ३८ अब्ज डॉलरच्या खर्च कपातीचा प्रस्ताव मांडला. त्याविरुद्ध नागरिकांचा भडका उडून बायरो यांचीच ‘विकेट’ गेली. पॅरिस, लिऑन, नांत, मार्से, टुलूज, मॉंटपेलिए शहरांच्या रस्त्यांवर हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या उग्र निदर्शकांना रोखण्यासाठी हे आंदोलन चिघळू नये म्हणून माक्राँ सरकारने ऐंशी हजार सुरक्षा रक्षकांना उतरविले. शेकडो आंदोलकांना अटक करण्यात आली. मॅक्रॉन यांच्या धोरणांचा विरोध करण्यासाठी फ्रेंच जनता वारंवार रस्त्यांवर उतरली आहे. पण आतापर्यंत प्रत्येकवेळी मॅक्रॉन यांनी आपले पद वाचविण्यासाठी एलिझाबेथ बोर्न, गॅब्रिएल अटल, मिशेल बार्निअर, फ्रांस्वा बायरो या पंतप्रधानांचा ढालीसारखा वापर केला आहे. बार्निअर आणि बायरो यांना तर अविश्वास प्रस्तावांचा सामना करीत पंतप्रधानपद गमवावे लागले..असा अविश्वास प्रस्तावांचा ठराव येण्याची १९६२ नंतरची पहिली वेळ होती. पण त्यातून मॅक्रॉन बोध घेताना दिसत नाहीत. आता मॅक्रॉन यांनी २०१८ पासून मंत्रिमंडळातील त्यांचे निष्ठावंत सेबास्त्याँ लेकोर्नू यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करुन पुन्हा वेळ मारुन नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. मॅक्रॉन यांनीच राष्ट्राध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी आंदोलक आणि विरोधी पक्षांची मागणी असली तरी २०२७ पर्यंत आपणच राष्ट्राध्यक्ष राहणार असल्याचे जाहीर करीत मॅक्रॉन विरोधी पक्षांवर आगपाखड करीत आहेत. वित्तीय संकटाशी झुंजणाऱ्या फ्रान्सला अस्थिर करण्याच्या उद्देशाने रस्त्यावरील हिसेंमागे परकी कारस्थान असल्याचा लोकप्रिय संशय फ्रान्समध्येही व्यक्त केला जात आहे..नेपाळच्या ‘जेन-झी’ आंदोलनाप्रमाणे या आंदोलनाचा उद्देश देशातील लोकशाहीच बेचिराख करुन सत्ताधीशांना पळ काढावा लागेल असा नाही. या आंदोलनामुळे फ्रान्समध्ये फार तर मुदतपूर्व निवडणूक होऊन राजकीय समीकरणांची नव्याने फेररचना होताना दिसेल. पण बड्या देशांच्या राज्यकर्त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाकांक्षी खेळ करण्याच्या नादात कळत-नकळत देशवासीयांनाच भरडले तर पाळेमुळे खोलवर रुजलेली लोकशाहीही खिळखिळी व्हायला वेळ लागणार नाही, हा इशारा या आंदोलनात दडला आहे. आज जे फ्रान्समध्ये घडत आहे, तेच उद्या भीषण आर्थिक संकटांशी झुंजणाऱ्या युरोपातील अन्य देशांमध्येही घडू शकते. फ्रेंच जनतेच्या असंतोषाला हवा देण्यासाठी येत्या १८ सप्टेंबर रोजी अर्थसंकल्पातील सरकारच्या प्रस्तावित तरतुदींच्या विरोधात देशातील सर्व कामगार संघटनांनी देशव्यापी निषेध आणि संप पुकारण्याचे ठरविले आहे. नवे पंतप्रधान सेबास्त्याँ लेकोर्नू यांच्यासाठी तो अग्निपरीक्षेचा दिवस ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.