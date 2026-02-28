अग्रलेख : सत्तेची ‘नशा’ उतरवली

ईडीने २०१४ पासून पाच हजार २०० हून अधिक खटले दाखल केले. त्यात आजतागायत दोनच खटल्यांत नेत्यांना शिक्षा होऊ शकली. तपासयंत्रणांचा वापर कशारीतीने होत आहे, याची कल्पना यावरून सहजच येते.राजकारणात प्रतिस्पर्ध्यांना नमविण्यासाठी हाताशी असलेली सर्व अस्त्रे-शस्त्रे वापरली जातात. परंतु केवळ सत्तेमुळे लाभलेल्या साधनांचा वर्चस्व टिकविण्यासाठी अतिरेकी वापर व्हायला लागला की नीतिमूल्यांचा ऱ्हास व्हायला वेळ लागत नाही..बहुचर्चित दिल्ली मद्य गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या हजारो पानांच्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार देत सीबीआय न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते व माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, त्यांचे सहकारी मनीष सिसोदिया आणि तेलंगणच्या नेत्या के. कविता यांच्यासह सर्व २३ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली..केंद्रातील मोदी सरकार आणि त्यांच्या अखत्यारीतील तपासयंत्रणांना या नैतिक ऱ्हासाची जाणीवच त्यांनी एकप्रकारे करून दिली आहे. विरोधातील नेत्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे खटले भरून, ‘मनी लाँडरिंग’ कायद्यातील जाचक तरतुदींच्या माध्यमातून तुरुंगात डांबून, न्यायालयाचे उंबरठे झिजवायला लावून, बँक खाती गोठवून चौफेर कोंडी करणे आणि मनोधैर्य खचले की, त्या अवस्थेत निवडणुकांत पराभव करणे ही सत्ताधारी भाजपची रणनीतीच असल्याचा आरोप विरोधक करतात..हे खरेच की स्वायत्त समजल्या जाणाऱ्या ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर खाते आणि पोलीस यंत्रणांनी आपला वापर राजीखुषीने होऊ दिला. देशभरातील दोनशेच्या घरात खासदार-आमदारांसह ९८ टक्के विरोधकांच्या मागे ईडी, सीबीआयचा ससेमिरा लागला. ईडीने २०१४ पासून पाच हजार २०० हून अधिक खटले दाखल केले. त्यात आजतागायत दोनच खटल्यांत नेत्यांना शिक्षा होऊ शकली.ईडी-सीबीआयच्या कचाट्यात सापडलेले इतर सगळे दीर्घकाळ तुरुंगात वा तुरुंगाबाहेर शिक्षा भोगत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिल्लीचे मद्यधोरण बदलून शेकडो कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचा केंद्र सरकारचा आरोप विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावला. गेल्या दहा वर्षांपासून विरोधकांत दहशत निर्माण करणाऱ्या कार्यपद्धतीला लगावलेली ही चपराकच म्हणावी लागेल..‘आप’चे नेते अरविंद केजरीवाल यांची भ्रष्टाचारात बुडालेला नेता अशी प्रतिमा नाही. ताज्या निकालाने त्यांचे नीतिधैर्य वाढेल. हा निकाल म्हणजे भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. दिल्लीत भाजप १९९८ पासून सत्तेत नव्हता. लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचलेले पंतप्रधान मोदी यांच्या विजयाचा अश्वमेध केजरीवाल यांच्या ‘आप’ने २०१५ आणि २०२० मध्ये सलग दोनवेळा रोखला.‘आप’च्या नेत्यांना बदनाम करून दिल्लीची निवडणूक जिंकण्यासाठी मद्य धोरण गैरव्यवहाराचा बनाव रचण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. मर्जीतील काही लोकांना फायदा पोहोचावा म्हणून केजरीवाल यांनी उत्पादनशुल्क धोरणात बदल करुन कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केला आणि त्यातील पैसा ‘आप’ने गोवा विधानसभा निवडणुकीत वापरला, असा आरोप होता..त्यापोटी केजरीवाल यांना ऐन लोकसभा निवडणुकीदरम्यान सहा महिन्यांचा, तर सिसोदिया यांना १८ महिन्यांचा तुरुंगवास भोगावा लागला. आपण निर्दोष आहोत, हे दाखविण्यासाठी केजरीवाल यांनी ईडीच्या समन्सना अनेकदा केराची टोपली दाखवली आणि अटक झाल्यानंतरही तुरुंगातून दिल्लीचा कारभार चालविणारे पहिले मुख्यमंत्री होण्याचा ‘मान’ मिळविला.पण तुरुंगात जाण्यापूर्वीच केजरीवाल यांचे मुख्यमंत्रिपद नायब राज्यपाल विनयकुमार सक्सेना यांनी निष्प्रभ केले होते. तीन वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या नागरी सेवांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिलेला निकाल केंद्राने रात्री अकरा वाजता अध्यादेश काढून रद्द केला आणि जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारचे सर्व अधिकार सक्सेना यांच्या हाती सोपविले..भ्रामक आरोप करणाऱ्या सीबीआयला या प्रकरणात न्यायालयापुढे ठोस पुरावे सादर करता आले नाहीत. ज्यांना महत्त्वाचे साक्षीदार बनविले त्यांनाही न्यायालयात हजर करता आले नाही. हे सर्व प्रकरण बोगस असल्याची जाणीव सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने सीबीआयला करुन दिली आहे. पण तोपर्यंत दिल्लीवर सलग दहा वर्षे सत्ता गाजविणाऱ्या ‘आप’ची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली होती.त्याचा फटका बसून केजरीवाल यांची पीछेहाट झाली. दिल्लीत २७ वर्षानंतर सत्तेत परतण्याचे भाजपचे ईप्सित साध्य झाले. एका पराभवातच मरगळलेल्या ‘आप’ला या निकालाचा लाभ पदरी पाडून घेण्यासाठी पुढच्या वर्षी पंजाबमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. त्या पक्षाला गोवा आणि गुजरातमध्येही लाभ होऊ शकतो..खरे तर केरळप्रमाणेच पंजाबमध्येही भाजप स्वबळावर सत्तेत येऊ शकत नाही. पण या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी तेथील सत्ताधारी पक्षांना पडद्याआडून मदत करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. केजरीवाल यांनी साश्रु नयनांनी निकालावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आपण कट्टर इमानदार असल्याचे सांगत ‘भावनिक प्रचारा’चा नारळ फोडला आहे..हा निकाल केवळ ‘आप’लाच दिलासा देणारा नाही, तर मोदी सरकारविरुद्ध लढणाऱ्या अन्य विरोधी पक्षांमध्येही जोश निर्माण करणारा आहे. पण ईडी, सीबीआय आणि इतर सर्व तपास यंत्रणांच्या गैरवापराच्या मुद्यावरून मोदी सरकारला घेरण्यासाठी परस्पर हेव्यादाव्यात अडकलेले काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष कितपत सरसावतात, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.या निकालाला सीबीआय आव्हान देईलच. पण दुसरीकडे या निकालाच्या निमित्ताने राष्ट्रीय राजकारणात भाजपचा एकमेव पर्याय ठरू पाहणाऱ्या काँग्रेससाठी आम आदमी पार्टीकडून नव्याने आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ते भाजपच्या पथ्यावर पडू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming 