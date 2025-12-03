अग्रलेख - घरंगळणारा रुपया

जागतिक राजकारणातील अनिश्चितता, अस्थिरता यांचे प्रतिबिंब अर्थकारणात पडणार हे उघडच आहे. रुपयाने गाठलेली नीचांकी पातळी हे त्या परिणामांचे केवळ एक लक्षण आहे. रुपयाने सोमवारी डॉलरच्या तुलनेत नव्वदीचा उंबरठा गाठल्यानंतर या घसरणीविषयी चर्चा होणे स्वाभाविक म्हणावे लागेल. २०२५चाच विचार केला तर या काळात रुपया डॉलरच्या तुलनेत ४.३ टक्क्यांनी घसरला. एक प्रमुख कारण लगेचच डोळ्यासमोर येते, ते म्हणजे म्हणजे निर्यातीत झालेली घट आणि व्यापारतूट. चलनाच्या किंमतीतील चढउतार ही काही फार असाधारण गोष्ट नाही. परंतु रुपयाची घसरण ज्या सातत्याने होत आहे, ते पाहता या निमित्ताने अर्थव्यवस्थेतील काही प्रश्नांची आणि आव्हानांची चर्चा व्हायला हवी..राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवरील वास्तवाला भिडणे हे आता आवश्यक झाले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था जेव्हा जगाशी फारशी जोडली गेलेली नव्हती, तेव्हा साहजिकच जागतिक घडामोडींचा परिणाम भारतावर होण्याला मर्यादा होत्या. अद्यापही हे जोडलेपण फार मोठ्या प्रमाणात नाहीच. तरीही तुलनेने आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढला असल्याने आता याबाबतीत आपल्याला अधिक विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘दुसऱ्या इनिंग्ज’मध्ये त्यांच्या अजेंड्याच्या अनुसार निर्णयांचा अक्षरशः सपाटा लावला. आपल्या धोरणाचे, निर्णयांचे नेमके परिणाम काय होतील, याचा विचार न करता काही पावले त्यांनी टाकली. भारतावर त्यांनी पन्नास टक्के आयातशुल्क लावले. धडाक्याने निर्णय घ्यायचे आणि हळूच फिरवायचे, ही ट्रम्पशैली असली तरी या आयातशुल्काचा दणका काही प्रमाणात आपल्याला बसला, हे मान्य करावे लागेल..भारताच्या वस्तू व सेवांवर एकदम पन्नास टक्के भरमसाठ आयातशुल्क लावल्याने आपल्या निर्यातीत घट झाली. पर्यायी निर्यातीच्या संधी भारत शोधत असला तरी तूर्त झालेला परिणाम नाकारता येणार नाही. विशेष म्हणजे आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताने जीडीपी दर ८.२ टक्के नोंदवलेला असताना आणि दुसरीकडे भारतातील शेअर बाजारात तेजी उंच झोके घेत आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर रुपयाच्या घसरणीला फार महत्त्व देऊ नये, असा एक मतप्रवाह आहे, तर हे एका मोठ्या दुखण्याचे लक्षण आहे, असे काहींचे म्हणणे आहे. परंतु टोकाला न जाता याचा विचार व्हायला हवा. मुख्य म्हणजे लक्ष केंद्रित करायला हवे ते आपल्या आर्थिक समस्यांवर..अमेरिकी धोरणांमुळे निर्यातीत निर्माण झालेला खड्डा भरून काढायला वेळ लागेल. पण त्यासाठी जी तयारी करावी लागणार आहे, ती करणे आवश्यक आहे. आपल्या वस्तू आणि सेवांची गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता वाढणे आवश्यक आहे. त्यायोगे निर्यातीला चालना द्यायची तर तशी ‘उद्योगसंस्कृती’ निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ करावी लागेल. ही कामे झटपट होणारी नसतात आणि त्यातून दृश्यात्मक झगमगाटाचा परिणाम साधता येत नाही, हे खरेच; परंतु ते करणे आवश्यक आहे. वित्तीय तूट वाढत आहे. खनिजतेलाचे दर चढता आलेख दाखवत असल्याने आयातखर्चाचा बोजा वाढत आहे. सोनेखरेदीमुळेदेखील डॉलर बाहेर जात आहेत..वस्तू व सेवा करांचे दर कमी केल्यानंतर उपभोग्य खर्चात वाढ होईल, असे वाटत होते. काही प्रमाणात तसे झाले असले तरी सरकारच्या अपेक्षेइतकी खरेदी वाढली आहे, असे दिसत नाही. एकूण उलाढालीच्या बाबतीतील पूर्ण चित्र स्पष्ट झाल्यानंतरच याविषयी निष्कर्ष काढता येईल. सरकारकडून उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कामगार कायद्यांत काही बदल करण्यात आले आहेत. इतरही सुधारणा हळूहळू केल्या जात आहेत. त्यांना गती देणअयासाठी राजकीय सहमतीची गरज आहे. खासगी उद्योजक नव्या प्रकल्पांसाठी, गुंतवणुकीसाठी पुढे येत नसल्याचे चित्र सध्या आहे, ते अद्याप बदललेले नाही, याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी..भारताच्या आकडेवारीच्या संकलनातील त्रुटी दाखवून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताला ‘क’ दर्जा देत प्रश्नचिन्ह लावले. अर्थात, भारताने अंतिम आकडेवारी सादर केल्यानंतर या मानांकनाचा पुन्हा आढावा घेण्याचे नाणेनिधीने ठरविले आहे. पण त्याचा व्हायचा तो परिणाम टाळता येणार नाही. परकी वित्तसंस्था भारतातील भांडवली बाजारातून गुंतवणूक काढून घेण्याचा प्रवाह चालू वर्षांत दिसून आला. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांमुळे त्याचा मोठा फटका जाणवत नसला तरी हादेखील विचार कऱण्यासारखा मुद्दा आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर व्याजदर कपातीचा मोठा निर्णय होईल, अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे. व्याजदरात कपात झाली तर कर्जांवरील व्याजाचे दर लगेच कमी होतात..पण ठेवींवरील व्याजाच्या दरात त्या प्रमाणात घट होत नाही. हव्या त्या प्रमाणात ठेवी जमा होत नसल्यामुळे बँकांना ठेवींवरील व्याजदरात वाढ करावी लागत आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण हा काही घबराट माजावी, असा विषय नसला तरी अखंड जागरुकता हीच सध्याच्या काळात आर्थिक आघाडीवरही आवश्यक बाब आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.