‘दक्षिण जगा’चा आवाज

एकीकडे जगाची रचना बहुध्रुवीय असावी, असे चाललेले प्रयत्न, दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कोणतीच बांधिलकी न मानण्याचा अमेरिकेच्या अध्यक्षांचा पवित्रा, तर तिसरीकडे स्वतःच प्रत्यक्ष युद्धात गुंतलेले रशियासारखे देश हे सध्याचे जगाचे चित्र आहे. त्यामुळे एखाद्या प्रश्नावर परस्परसहकार्य आणि समन्वयातून मार्ग काढणे हे आव्हानात्मक बनत चालले आहे. ‘जी-२०’ परिषदेत जारी करण्यात आलेल्या जाहीरनाम्यातील संकल्प आणि आवाहनांचे नेमके काय होईल, हे सांगणे त्यामुळेच अवघड आहे. .आजवरचा अनुभव पाहता ते पालथ्या घड्यावर पाणी ठरू शकते. परंतु तरीही अशा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांचा उपयोग आपल्या चिंता, समस्या आणि दृष्टिकोन मांडण्यासाठी करीत राहिले पाहिजे. ‘‘अमली पदार्थांच्या व्यापारातून मिळालेल्या पैशाचा दहशतवादी कारवायांसाठी वापर होत असल्याने या दोन्हींतले लागेबांधे मोडून काढण्याची गरज आहे’’, असे जे आवाहन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले, ते यामुळेच महत्त्वाचे आहे. दहशतवाद्यांना मिळणाऱ्या निधीचे स्रोत बंद करण्यासंबंधी यापूर्वीही चर्चा झाली आहे. .पाकिस्तान दहशतवादाचा ‘स्टेट पॉलिसी’ म्हणून वापर करतो, हे अनेकदा भारताने वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर जगाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. तिथल्या सरकारला मिळणाऱ्या निधीवर त्यामुळे बंधने घातली गेली; परंतु पाकिस्तानस्थित आणि इतरही अनेक दहशतवादी संघटना कुठल्याच शासनसंस्थांना जुमानत नसल्याने त्यांच्या व्यवहारांना पायंबद घालण्यासाठी आणखी कठोर उपाययोजना अत्यावश्यक ठरतात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहकार्य असेल तरच अमली पदार्थांच्या व्यापारातून येणाऱ्या पैशाला आळा घालता येईल. अफगाणिस्तानातील तालिबानला मिळालेला पैसा अमली पदार्थांच्या व्यापारातूनच आलेला आहे. .पश्चिम आशियातील अनेक संघर्ष धुमसते ठेवण्यातही या व्यापाराचा वाटा मोठा आहे. आफ्रिका खंडातील देशांनाही दहशतवादाची झळ बसत आहे. मोदी यांच्या आवाहनाला ही सगळी पार्श्वभूमी आहे. याशिवाय उपग्रहाधारित माहितीचे शेअरिंग, संयुक्त आरोग्यरक्षक पथक, आफ्रिकेतील कौशल्य विकासासाठी पुढच्या दहा वर्षांत दहा लाख ‘प्रशिक्षक’ तयार करण्याची ‘प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण’ ही योजना अशा काही सकारात्मक संकल्पनाही त्यांनी मांडल्या. पण त्यापेक्षा एक गोष्ट महत्त्वाची घडली, जिचा भारताने सातत्याने घेतलेल्या भूमिकेशी संबंध आहे. ‘जी-२०’ सर्वसमावेशक असायला हवी, हा भारताचा आग्रह राहिला. या राष्ट्रगटात आफ्रिकेला प्रतिनिधित्व मिळायला हवे, ही मागणी भारताने लावून धरली होती. त्या पार्श्वभूमीवर यावेळी दक्षिण आफ्रिकेकडे पहिल्यांदाच.जी-२० परिषदेचे यजमानपद आले, ही गोष्ट ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. खेदाची गोष्ट अशी की, अमेरिकाच या परिषदेला अनुपस्थित राहिली. युरोप-अमेरिकाकेंद्रित जगाकडून अधिक समान पातळीवरील जागतिक रचना तयार व्हावी, हा विचार आशिया-आफ्रिका खंडातील देश मांडत आहेत. जोहान्सबर्गमधील जी-२० राष्ट्रप्रमुखांच्या परिषदेत पहिल्याच दिवशी जारी झालेल्या जाहीरनाम्यात विकासाचे निकष, मापदंड बदलण्याची गरज आहे, हा मुद्दा मांडण्यात आला. मोदी यांनी ‘एकात्म मानववादा’चा उल्लेख करून व्यक्ती, समाज आणि निसर्ग यांच्यातील सुसंवादी नात्यावर आधारलेल्या विकासप्रक्रियेचा विचार मांडला. निसर्गाला ओरबाडून, पर्यावरणाचा ऱ्हास करून विकास साधणे हे घातक ठरेल. सध्याच्या विकासप्रारूपाचा सर्वात मोठा फटका आफ्रिकेला बसला आहे, याचा उल्लेखही मोदी यांनी केला. .भारतातील कारभारातही या विचारांचे धोरणात्मक प्रतिबिंब उमटले पाहिजे, ही अपेक्षा आपण नक्कीच व्यक्त करू शकतो. अमेरिकेने जाहीरनाम्यातील भाषेला विरोध नोंदवला. परंतु त्यात बदल केला गेला नाही, हे बरे झाले. जागतिकीकरणानंतर ज्या प्रकारच्या विकासप्रारूपाचा अवलंब झाला, त्याच्या लाभांपासून मोठा समाजसमूह वंचित राहतो आहे, हाही एक मुद्दा या परिषदेत मांडला गेला. प्रचंड ऊर्जा वापरून कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण वाढवण्यात अमेरिका व पाश्चात्त्य देशांचा वाटा मोठा आहे. आफ्रिकेतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा उपयोग ते करतात. विविध अद्ययावत उपकरणांसाठी दुर्मीळ खनिजांची आवश्यकता असते. ती मिळविण्यासाठी बड्या, विकसित देशांचा डोळा असतो तो आफ्रिकी देशांकडे. आजवर झालेल्या आणि अद्यापही चालू असलेल्या शोषणाविषयी आता किमान आवाज तरी उमटू लागला आहे..विकसनशील देशांना विकसित देशांनी मदतीचा हात द्यायला हवा, या द.आफ्रिकेच्या अध्यक्षांनी व्यक्त केलल्या अपेक्षेची नोंद घ्यायला हवी. परंतु वर्चस्ववादी मानसिकता असलेल्या महासत्ता त्याकडे डोळेझाक करीत आहेत. आफ्रिकेत पहिल्यांदाच होत असलेल्या परिषदेला उपस्थित न राहण्याचा अमेरिकी सरकारचा निर्णय त्याच औद्धत्यातून आला आहे. पुढची ‘जी-२०’ परिषद अमेरिकेत होणार आहे. परिषदेची सूत्रे पुढच्या यजमानाकडे सोपविण्याचा औपचारिक रिवाज कसा पार पाडायचा हा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला. त्यासाठी अमेरिकेतील एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याला पाठवण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला होता. द.आफ्रिकेच्या अध्यक्षांनी त्याला स्पष्ट नकार देऊन आपल्या देशाचा आत्मसन्मान जपला, हे महत्त्वाचे. परिषदेतील चर्चेचे रूपांतर प्रत्यक्ष धोरणांमध्ये, कृतीमध्ये किती प्रमाणात साकार होईल, हे लगेच सांगता येत नसले तरी जी-२० परिषदेत ‘ग्लोबल साऊथ’चा आवाज प्रभावीपणे उमटला, असे नक्कीच म्हणता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.