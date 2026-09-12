हौस ऑफ बांबू : जीबीपीसी अॅकॅडमी ऑफ मराठी लँग्वेज लर्निंग..!

नअस्कार! आपण ज्याला महाराष्ट्र म्हणतो तिथे सर्वसामान्यतः मराठी भाषक हिंदी किंवा इंग्रजीचा वापर जास्त प्रमाणात करतात, आणि मराठी भाषेत अनेक बोलीभाषा असून शिवाय शुद्ध प्रमाणभाषा नावाचाही एक प्रकार आहे. यापैकी आपण कुठली भाषा बोलावी, हे न कळल्यामुळे मराठी भाषकांचा गोंधळ उडाला असे काही भाषातज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ज्याला आपण सर्वसाधारणपणे मुंबई म्हणतो तिथे कुठलीच भाषा धड बोलली जात नाही..याउलट आमचे पुणे! आपण शुद्ध मराठी बोलतो असा पुणेकरांचा (आजवर) उगाचच समज होता. तो गेल्या महिन्यात दूर झाला. नारायणपेठेत राहणारे एक अस्खलित विद्वान रा. विद्यानंद सु. बापट यांनी आपल्या भाषेचा असा काही इंगा दाखवला की पुणेकरांना आजवर आपण जी भाषा बोलत होतो, ती मराठीच नव्हती, असा शोध लागला!! अशा अभागी पुणेकरांसाठी आम्ही एक शिक्षणसंस्था जन्माला घालत आहोत, हे जाहीर करताना विलक्षण आनंद होत आहे. असो..अस्खलित बापटांनी वास्तविक डीजेबंदी आणि ध्वनिप्रदूषणाविरुद्ध आवाज उठवला होता. पण घडले भलतेच! अवघ्या अठ्ठेचाळीस तासात अवघा महाराष्ट्र घटं भिंद्यात, पटं छिंद्यात, कुर्यात गर्दभरोहणं...’ वगैरे संस्कृत सुभाषिते घोकू लागला. पूर्वीच्या काळी मालवणी बोलीभाषा ही पुणेकरांना विनोदी वाटत असे. आता संस्कृतही वाटू लागली!! अस्खलित बापटांच्या मराठीचा आवाजच दशदिशांना दुमदुमला. अशा या बापटमहाशयांना आमच्या जीबीपीसी अकॅडमी ऑफ मराठी लँग्वेज लर्निंग सेंटरचे डीन म्हणून नेमण्याच्या दृष्टीने मी त्यांची मुलाखत घ्यायचे ठरवले. (जीबीपीसी : घटं भिंद्यात, पटं छिंद्यात...कळलं ना?).अस्खलित बापट हे नारायण पेठेत मोदी गणपतीच्या आसपास कुठंतरी राहतात. तिथं माझं नेहमीच जाणं येणं असतं. प्रभा विश्रांतिगृहाचा बटाटेवडा याच रस्त्यावर तळला जात असल्यानं रस्ता माझ्या पायाखालचाच होता.एका इमारतीखाली ‘विद्यानंद सु. बापट, पहिला मजला’ अशी पाटी बघितली. पाटीशी किमान सत्तरेक तरुण-तरुणी रांगेत उभे होते. मी विचारलं, ‘कसली हो रांग?’ वाटलं, इथंही साबुदाणा खिचडी मिळू लागली की काय? पण बापटांच्या मुलाखतीसाठी ही रांग असल्याचं कळलं!! मी निमूटपणाने रांगेत उभी राहिले..उत्तम प्रॅक्टिस असलेला दंतवैद्य पेशंटांना खुर्चीत बसवून धडाधड दाढा-सुळे, पटाशीचे दात उपटून देतो, आणि दाढेत कापसाचा बोळा धरून पेशंट बाहेर पडतो, तसे दृश्य होते. एकेक मुलाखतकार आत जाऊन दाढा धरून बाहेर येत होता...माझा नंबर सायंकाळी लागला. अस्खलित बापट भिंतीकडे बघून म्हणाले, ‘बोला!’ ते नेहमी खाली किंवा भिंतीकडे बघून कोणाशी बोलतात, असा प्रश्न मला पडला होताच. तरीही मी त्यांच्याकडे रोखून थेट सवाल केले....‘तुम्ही मराठी कुठे शिकलात?’ मी.‘मुद्दा आवाजाचा आहे, भाषेचा नाही...हे म्हंजे आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी असं होतंय..,’ अस्खलित बापटांनी सुरवात केली, आणि थांबलेच.‘घटं भिंद्यात पटं छिंद्यात...या सुभाषिताचा अर्थ काय?’ मी.‘मी अनेकदा सांगितलाय, चीप पब्लिसिटी मला नकोय, एवढाच त्याचा अर्थ!’ अ. बा.‘तुम्ही जी मराठी बोलता ती नेमकी कुठल्या प्रांतात बोलली जाते?’ मी.‘मराठी ही मूलतः इंडो-युरोपियन भाषागटातली आहे, ती इंडो-आर्यन असल्याचंही म्हटलं जातं, पण मुद्दा तो नाही, तुम्ही डीजेचा आवाज-,’ अ. बा. म्हणाले. पण मी वाद सुरू केला...‘ते मरो, तुम्ही मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष का नाही होत?’ मी....इथे अस्खलित बापटांची अस्खलित बोबडी वळली. आणि तेच दाढ धरून बसले!!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.