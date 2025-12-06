अग्रलेख : ही दोस्ती तुटायची नाय!

भारत आणि रशियाने आर्थिक आणि व्यापारी भागीदारी मजबूत करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो महत्त्वाचा आहेच; पण आपले धोरणात्मक स्वातंत्र्य झाकोळणार नाही, याबाबत भारत दक्ष आहे, हा संदेश त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचा.भारत आणि रशिया यांच्यातील मैत्री पारंपरिक असली तरी रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमिर पुतीन यांचा ताज्या भारत दौऱ्याचे आणि त्यात झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेचे महत्त्व सद्यःपरिस्थितीत अनन्यसाधारण आहे. या निमित्ताने भारताने जगाला; विशेषतः अमेरिकेला दिलेला संदेश आहे तो परराष्ट्रविषयक, सामरिक धोरणाच्या स्वायत्ततेचा..अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय संबंधांची घडी विस्कटण्याचा, केवळ स्वकेंद्री धोरणे स्वीकारण्याचा पवित्रा घेतला आहे. हितसंबंध रेटण्यासाठी मिळेल ते साधन वापरत ट्रम्प इतर देशांवर दबाव आणतात. भारतही त्यातून सुटलेला नाही. रशियाकडून भारत स्वस्तात घेत असलेले खनिज तेल अमेरिकेच्या डोळ्याना खुपते आहे..या तेलातून रशियाला मिळणारा पैसा युक्रेनविरुद्धच्या युद्धात वापरला जात आहे, असा ट्रम्प यांचा आरोप आहे. दुसरीकडे भारत व अमेरिका यांच्यातील व्यापार करारही रखडला आहे. त्याआधीच पन्नास टक्के आयातशुल्काची घोषणा करून ट्रम्प मोकळे झाले आहेत.हा जो दबाव आणला जात आहे, त्याचा काही ना काही प्रभाव भारताच्या धोरणांत पडेल, रशियाच्या बाबतीत भारताकडून काही प्रमाणात दुरावा निर्माण होईल, असा कयास व्यक्त करणाऱ्यांना मोदी सरकारने दिलेले उत्तर स्पष्ट आणि खणखणीत आहे. आम्हाला अमेरिकेशी सहकार्य हवे असले आणि दोन्ही देशांचे अनेक बाबतीत हितसंबंध पूरक असले तरी त्यासाठी इतर देशांशी असलेल्या मैत्रीला भारत वेठीस धरू इच्छित नाही..संरक्षण, आरोग्य आणि वाणिज्य क्षेत्रातील सहकार्याबाबत रशियाच्या प्रतिनिधींशी संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह, आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा तसेच वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी गुरुवारी चर्चा केली. तर शुक्रवारी मोदी व पुतीन यांच्या उपस्थितीत भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषद झाली. जे निर्णय झाले ते दोन्ही देशांची भविष्यकालीन वाटचाल आणखी समृद्ध करणारे ठरतील.भारत-रशिया संबंध हे ऐतिहासिक, बहुआयामी आणि परस्पर हितसंबंधांवर आधारित आहेत. शीतयुद्ध काळापासून दोन्ही देशांमध्ये मैत्री असून संरक्षण, ऊर्जा, व्यापार, अंतराळ संशोधन व राजनैतिक सहकार्य या सर्व क्षेत्रांत ती दृढ आहे. एकूणच, पुतीन यांचा भारतदौरा हा दोन्ही देशांच्या मैत्रीला उजाळा देणारा, सहकार्याचा मार्ग अधिक रुंदावणारा आहे..पुतीन यांच्या भारतभेटीची फलनिष्पत्ती पुढील काळात दिसेल. पण याचे जागतिक पडसाद मात्र लगेच दिसू शकतात. पुतीन भारतभेटीकडे फक्त दोन्ही देशांचेच नव्हे, तर साऱ्या जगाचे व खास करून अमेरिका, चीन, युक्रेन व पाकिस्तानचे बारीक लक्ष आहे. अर्थात प्रत्येकाचा हेतू वेगळा आहे.‘भारताला जगात शांतता प्रस्थापित करायची आहे,’ असे स्पष्ट करून मोदी यांनी युक्रेनमधील युद्ध संवाद व वाटाघाटींद्वारे संपविले पाहिजे, असे पुतीन यांच्यासमोरच पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. तर एका खासगी मुलाखतीत ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कोणत्याही दबावाला बळी न पडणारे नेते आहेत’, हे पुतीन यांचे विधान लक्ष वेधून घेणारे आहे..‘माझ्यामुळेच भारत-पाकिस्तान संघर्ष थांबला’, असे वारंवार सांगणाऱ्या ट्रम्प यांच्या भूमिकेला ते छेद देणारे आहे. भारत आणि रशियाने आर्थिक आणि व्यापारी भागीदारी मजबूत करण्यासाठी पाच वर्षांची योजना निश्चित केली आहे. ही मोदी-पुतीन भेटीची सर्वांत ठळक व महत्त्वाची घडामोड. द्विपक्षीय व्यापाराचा विस्तार हा या भेटीतील आणखी एक मुख्य मुद्दा.रशियाबरोबरचा व्यापार २०३०पर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. रशिया भारतासोबत ऊर्जाक्षेत्रात सहकार्य वाढविण्याचा विचार करत आहे. तसेच भारताला इंधनाचा अखंड पुरवठा करण्यास तयार आहे. आपण लहान अणुभट्ट्या आणि तरंगत्या अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या बांधकामात सहकार्याबद्दलदेखील बोलू शकतो, हे पुतीन यांचे विधान भारतासाठी आश्वासक म्हणावे लागेल..अलीकडे राजकीय पातळीवरील धुमश्चक्रीत भाजप आणि कॉँग्रेस एकमेकांवर धोरणात्मक अपयश आल्याची टीका करतात. या चर्चेत एकमेकांवर अगदी हेत्वारोपही करण्यापर्यंतही मजल जाते. परंतु देशांतर्गत पातळीवर एकमेकांना कितीही विरोध असला तरी परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत एक प्रकारचे सातत्य असते.भारत-रशिया मैत्री आणि तिला दिला जात असलेला उजाळा हे या सातत्याचे सर्वांत उत्तम उदाहरण. भारताने केवळ अमेरिकच्याच दबावाला झुगारले आहे असे नाही, तर युक्रेनप्रश्नावर संवादाची सातत्याने मागणी करून रशियाच्या बाबतीतही तेच धोरण ठेवले आहे. त्या देशाच्या भूमिकेबाबत विचार न करता री ओढण्याचे भारताने टाळले आहे..त्याबाबतीतही आपले धोरणात्मक स्वातंत्र्य भारत टिकवून आहे, हेही स्पष्ट झाले आहे. कॉँग्रेसचे नेते व आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे जाणकार शशी थरूर यांनी पुतीन यांच्या ताज्या दौऱ्यावर भाष्य करताना त्याचे महत्त्व नेमक्या शब्दांत सांगितले. ते म्हणाले, ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये रशिया भारताच्या पाठीशी ठाम उभा राहिला होता..विशेषतः खनिज तेलपुरवठा व अन्य संरक्षणसामग्रीबाबत त्या देशाने दिलेले सहकार्य उल्लेखनीय होते. दोन्ही देशांमधील संबंध भारताच्या अमेरिका आणि चीनबरोबरच्या संबंधांपासून स्वतंत्र ठेवण्यात आले आहेत.’ ऊर्जासुरक्षा सहकार्य, द्विपक्षीय व्यापारवाढ, संयुक्त प्रकल्प आदी बाबींइतकीच पुतीन यांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने अधोरेखित झालेली गोष्ट म्हणजे भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता. तिचा कधीही संकोच होता कामा नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 