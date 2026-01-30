अग्रलेख : वाळवंटातील ‘हिरवळ’

अग्रलेखजागतिक पातळीवर निर्माण झालेल्या दोलायमान परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला चालना द्यायची तर नवे मार्ग शोधावे लागतील आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे देशांतर्गत सुप्त क्षमतांचा विकास साधण्यासाठी सर्व शक्तीला पणाला लावावी लागेल, याची जाणीव केंद्राच्या २०२५-२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणातून दिसून येते. यापुढची वाटचाल आणि रविवारी सादर होणारा अर्थसंकल्प याच उद्दिष्टावर भर देणारा असेल, अशी दाट शक्यता आहे. आर्थिक पातळीवरील क्षितिज निराशेने काळवंडलेले नाही, मात्र प्रतिकूल बाबींचा परिणाम कमीत कमी व्हावा आणि अनुकूल संधींचा जास्तीत जास्त फायदा उठवता यावा, हा दृष्टिकोन त्यात व्यक्त झाला आहे. एक दार बंद झाले तर विचलित व्हायचे नसते, कारण इतर ठिकाणच्या खिडक्या तरी उघडतात. .अमेरिकेने भारतावर डोळे वटारून वाढीव आयातशुल्काचा घाव घातला, त्यानंतर भारत व युरोपीय महासंघ यांच्यातील कराराचा मार्ग मोकळा केला गेला, हे याचेच एक उदाहरण. परंतु एवढेच पुरेसे नही. ही फक्त सुरुवात आहे. काय करायला हवे, त्याची कल्पना आर्थिक पाहणी अहवालातून येते. त्यात स्वदेशीवर भर दिला आहे. त्याचा अर्थ नीट जाणून घ्यायला हवा. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या वस्तू व सेवांचा दर्जा उत्तम असावा, दर स्पर्धात्मक ठेवता यावेत, यासाठी उत्पादनखर्च कमीत कमी असायला हवा, खासगी भांडवली गुंतवणूक वाढावी. उद्योगस्नेही वातावरण व धोरण असायला हवे, हेही या अहवालाच्या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे..Premium| Geopolitical Shifts: जागतिक अस्थिरतेत भारताची अर्थव्यवस्था कशी तग धरेल?.भारताचा आर्थिक विकासाचा वेग शाबूत असून जागतिक अर्थव्यवस्थेत कितीही उलथापालथ झाली तरीही नव्या वित्तीय वर्षात हा दर ६.८ ते ७.२ टक्क्यांदरम्यान राहील, असा विश्वास या सर्वेक्षणाने दिला आहे. सर्वेक्षणाचे रचनाकार, मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ.व्ही.अनंत नागेश्वरन यांच्या मते आर्थिक धुमश्चक्रीत सापडलेल्या जगात भारत हा वाळवंटातील ‘हिरवळ’ आहे. कुठल्याही देशाच्या तुलनेत भारताचा विकासदर उत्तम आहे. पण ही कामगिरी कितपत टिकाऊ ठरेल याविषयी त्यांनाही शंका आहे. २०२६-२७ या वित्तीय वर्षात जागतिक परिस्थितीच्या तीन शक्यता व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. पहिली शक्यता देशादेशांमधील परस्परविश्वास कमी झाल्यास जोखीम टाळण्याची प्रवृत्ती निर्माण होऊन अनिश्चितता वाढेल. दुसरी शक्यता गोंधळलेल्या बहुध्रुवीय परिस्थितीत देशा-देशांत स्पर्धा आणि संघर्ष वाढून व्यापारावर दबाव, निर्बंध, प्रत्युत्तरात्मक कारवाईला चालना मिळून पुरवठासाखळी राजकीय दबावाखाली बदलेल. तिसरी शक्यता आर्थिक, तांत्रिक आणि राजकीय संकटे एकत्र ओढवून मोठा जागतिक धक्का बसल्यास २००८ च्या आर्थिक मंदीपेक्षाही गंभीर परिणाम होतील. या तिन्ही संभाव्य शक्यतांचा विचार करुन भारताला आर्थिक रणनीती ठरवायची आहे. भारतासमोरची बदलती आव्हाने, जगभरात झालेली भू-राजकीय तणावाची लागण, आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे, भांडवलाची सतत चढ-उतार आणि झपाट्याने बदलणारे तंत्रज्ञान यामुळे सरासरी सात टक्क्यांचा आर्थिक विकासदरही पुरेसा ठरणार नाही, ही चिंता या सर्वेक्षणात डोकावली आहे. अर्थव्यवस्थेपुढील संभाव्य धोके आधीच ओळखून त्यासाठी विविध यंत्रणांत समन्वयाची आणि संकटात गोंधळ उडू न देता निर्णय घेण्याची क्षमता असेल तरच सरकारला अनिश्चित वातावरणात धोरणात्मक लवचिकता दाखवता येईल. .निर्णय कसे घेतले जातात, जोखीम आणि अपयश कसे हाताळले जाते, प्रशासन परिणामकारक आहे का, नियम कसे राबवले जातात आणि प्रोत्साहनांमुळे उद्योग व नागरिक कसे वागतात, यापैकी एखादी बाब कमजोर ठरली तर इतर सगळ्या सुधारणांचा फायदा कमी होईल, असा इशारा हा अहवाल देतो.त्याने केंद्र आणि राज्य सरकारांना सावध करण्याचेही काम केले आहे. उत्पादकता, तंत्रज्ञान आणि दर्जाच्या बाबतीत उद्योग स्पर्धा करू लागले, तर सरकारवरचा ताण कमी होतो. उत्पादन, निर्यात आणि जागतिक बाजारातील सहभागातून खरी ताकद आणि कमजोरी स्पष्ट होते. अमेरिका, चीन आणि युरोपियन संघटनेसारख्या जगातील बड्या शक्ती धोरणे बदलत असल्यामुळे तसेच वाढत्या भूराजकीय तणावामुळे जागतिक व्यापारात अनिश्चितता वाढली आहे. .या स्थितीत धोका टाळता येत नसला तरी तो योग्य पद्धतीने हाताळता येतो. सरकार, उद्योग आणि नागरिक यांच्यात समन्वय असेल, तर भारताची आर्थिक वाढ जागतिक प्रभाव निर्माण करू शकते. त्यासाठी कायदेकानू- नियमांचे सुलभीकरण करण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ, मजबूत परकी चलनसाठा आणि धोरणात्मक स्वायत्तता असूनही भारतीय अर्थव्यवस्थेला पूर्ण संरक्षण मिळेलच असे नाही. परदेशी गुंतवणूक कमी झाली तर रुपयावर परिणाम होऊ शकतो. भारताला परदेशी गुंतवणूक व निर्यात वाढवावी लागेल. उत्पन्न वाढल्यावर आयातही वाढणार याची जाणीव ठेवून दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन उद्दिष्टे एकत्र साध्य करावी लागतील. त्यासाठी एकाच वेळी ‘मॅरेथॉन’ आणि ‘स्प्रिंट शर्यत’ धावण्याची रणनीती तयार करावी लागेल. ते साध्य झाल्यास जगाच्या ‘वाळवंटा’त भारताची ‘हिरवळ’ शाबूत राहू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.