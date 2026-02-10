अग्रलेख : कोंडी तर फुटली

अग्रलेख भारत व अमेरिका यांनी हंगामी का होईना व्यापारकरार करून एक कोंडी फोडली. त्याचा तपशील निश्चित व्हायचा असला आणि कराराला अंतिम स्वरूप मिळणे अद्याप बाकी असले तरी दोन्ही देशांनी काढलेल्या संयुक्त निवेदनावरून ज्या बाबी समोर आल्या आहेत, त्यांची नोंद घ्यायलाच हवी. अमेरिकेने पन्नास टक्के आयातशुल्क लावल्याने भारताच्या तेथील निर्यातीला धक्का बसणे साहजिकच होते. आता झालेल्या करारानुसार हे शुल्क अमेरिकेने आता अठरा टक्क्यांवर आणल्याने भारतातील वस्त्रोद्योग,चामड्याच्या वस्तू, दागदागिने असे जिन्नस निर्यात करणाऱ्या भारतातील उद्योगांना दिलासा मिळणार आहे. आणखी एक ठळक बाब म्हणजे व्यापार करारात भारताकडून झालेला कृषी क्षेत्राचाही समावेश. .कृषी क्षेत्राचा दरवाजा पूर्णपणे उघडला गेला नसला तरी किलकिला नक्कीच झाला आहे. अमेरिकी शेतमालाला भारतात प्रवेश देण्याच्या मुद्द्यावरील भारताची संवेदनशीलता गेले वर्षभर चर्चेत सातत्याने भारताकडून मांडण्यात येत होती. आता करार झाल्याने कोंडी फुटली असली तरी भारतीय शेतीक्षेत्रावरील परिणामांच्या विषयाचे पडसाद पुढच्या काळातही तीव्रतेने उमटणार, हे नक्की. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी भारताबरोबरच्या कराराची घोषणा केल्यानंतर लगेचच त्या देशाच्या कृषिमंत्री ब्रुक रॉलिन्स यांनी अमेरिकी शेतकऱ्यांचा फायदा करून दिल्याबद्दल ट्रम्प यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळणारी प्रतिक्रिया व्यक्त केली, तर भारताचे वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी मात्र या करारातून शेती आणि डेअरीसारखे संवेदनशील विषय वगळले असल्याचे सांगितले..खरे तर सरकारने जनतेपुढे चित्र स्पष्टपणे मांडणे आवश्यक आहे. भारत व अमेरिका या दोन्ही देशांतील सत्ताधारी आपापले ‘मतदारसंघ’ सांभाळण्याच्या धडपडीत असल्याने असे परस्परविरोधी दावे समोर येत आहेत. तूर्त संयुक्त निवेदनातून समोर आलेल्या बाबींची चिकित्सक नोंद घेतली जाणे आवश्यक आहे. अमेरिकेने आयातशुल्कात वाढ करण्यापूर्वी २०२४-२५ पर्यंत भारत-अमेरिकेदरम्यानचा व्यापार १३२ अब्ज डॉलरचा होता. त्यात भारताची निर्यात ८८ अब्ज डॉलरची, तर भारताने अमेरिकेकडून केलेली आयात ४५ अब्ज डॉलरची होती. म्हणजे भारत दरवर्षी ४० ते ४२ अब्ज डॉलरचा व्यापारलाभ कमावत होता. मात्र, आता हे चित्र बदलू शकते. अमेरिकेकडून पाच वर्षांत पाचशे अब्ज डॉलरची आयात म्हणजे भारताला दरवर्षी किमान १०० अब्ज डॉलरची आयात करावी लागेल. पण भारताने अमेरिकेला निर्यात करण्याचे लक्ष्य दीडशे अब्ज डॉलर ठेवले तरच आजवरचा व्यापारलाभ कायम राखता येईल..Premium|India EU Trade Deal: भारत-युरोप व्यापार करार: ट्रम्पच्या धोरणांमुळे नवा सहकारी शोधण्याची गरज.गेल्यावर्षी एप्रिलपासून अमेरिकेने भारतावर आधी २५ टक्के आणि नंतर ५० टक्के आयातशुल्क लादले आणि तब्बल दहा महिन्यांनंतर अंतरिम कराराची घोषणा केली. या दरम्यान अमेरिकेने व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया, बांगलादेश आदी देशांशी २० टक्के आयातशुल्कावर करार करुन त्यांचा माल आयात करण्यास प्रारंभ केल्यामुळे भारताला गेल्या दहा महिन्यांत गमावलेला व्यापार परत मिळविण्यासाठी या देशांशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. करारामुळे अमेरिकेतून सोयाबीन तेलाची आयात होणार असल्यामुळे महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाडा भागातील तसेच मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे. शिवाय सोयाबीनपासून खाद्यतेल तयार करणाऱ्या देशांतर्गत उद्योगांनाही त्याची झळ बसणार आहे. मात्र, अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या स्वस्त शेंगदाण्यामुळे शेंगदाण्यापासून तयार होणाऱ्या खाद्यतेलाच्या उत्पादनाला चालना मिळू शकेल..व्हेनेझुएलाच्या खनिज तेलाचे शुद्धीकरण करण्याची सुविधा जगात सध्या केवळ दोनच ठिकाणी असून त्यात जामनगर तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाचा समावेश आहे. त्यामुळे भारताला व्हेनेझुएलाच्या खनिज तेलाची खरेदी जड जाणार नसली तरी आंतरराष्ट्रीय दरांपेक्षा प्रतिबॅरल १० ते १५ डॉलरनी स्वस्त मिळणाऱ्या रशियन खनिजतेलाच्या तुलनेत व्हेनेझुएलाच्या तेलाची किंमत तसेच वाहतूक व अन्य खर्च जास्त आहेत. खनिज तेलाच्या किंमतीतील वाढ भारतासाठी चांगलीच जाचक ठरण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेतून शून्य आयातशुल्कावर येणारा माल हा चीन किंवा युरोपियन देशांमार्गे तर आलेला नाही, याचीही भारताला शहानिशा करावी लागणार आहे..अमेरिकेवर शून्य आयातशुल्क आकारल्यामुळे चीनचा स्वस्त माल भारतात पाठवून अमेरिकी व्यापाऱ्यांना नफा कमावणे शक्य होणार आहे. स्थित्यंतराच्या काळात अशा अनेक मुद्यांकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. परंतु आपल्याकडील चर्चा राजकीय अभिनिवेशात अडकली आहे. अमेरिकेला कृषी बाजारपेठेत प्रवेश दिला म्हणून ‘देश विकायला काढला’ असा आकांत करणे आणि अमेरिकेबरोबर करार झाला म्हणजे राजनैतिक बाबतीत मोदी सरकारने मास्टरस्ट्रोक मारल्याचा डिंडिम पिटणे या दोन्ही प्रकारच्या प्रतिक्रिया लोकांचा संभ्रम वाढवणाऱ्या आहेत. खरे तर भारतातील उत्पादने स्पर्धात्मक कशा होतील, हे पाहण्याची, त्यासाठी सज्ज होण्याची ही वेळ आहे. त्यांवरच लक्ष केंद्रित करायला हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.