अग्रलेख - वाघुरे उदंड झाली!

राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून बिबट्यांच्या हल्ल्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. हे हल्ले थांबता थांबेनात. पुणे, अहिल्यानगर, नाशिक आदी जिल्ह्यांतील ग्रामीण आणि शहरी वस्त्यांमध्येही बिबट्यांचा मुक्त संचार आहे. बिबट्यांच्या हल्ल्यात २५० हून अधिक नागरिक आणि १७ हजार पाळीव प्राण्यांचा बळी गेला आहे. बिबट्याच्या दहशतीच्या मुद्याकडे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सदस्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. बिबट्याने इतकी दहशत निर्माण केली आहे की, लोक दिवसाही शेताकडे जायला तयार नाहीत. .कितीतरी लहान बाळांना आईच्या डोळ्यादेखत बिबट्याने एक तर उचलून नेले आहे किंवा जागीच ठार मारले आहे. बिबट्याचे वाढते हल्ले आणि दहशत हा राज्यापुढील गंभीर प्रश्न असताना आपले वनमंत्री दीर्घकालीन उपाय सुचवण्यापेक्षा वरवरच्या उपाययोजना सुचवण्यात धन्यता मानताना दिसत आहेत. ते यापूर्वी म्हणजे १९९५ मधील शिवसेना-भाजप सरकारमध्येही वनमंत्री होते..वनखात्याच्या कारभाराचा त्यांना अनुभव नाही, असे तरी कसे म्हणायचे? बिबट्यांच्या हल्ल्यांसंदर्भात सभागृहात सदस्यांनी जेव्हा प्रश्न उपस्थित केला तेव्हा ते म्हणाले, की प्राण्यांनी माणसांना मारू नये म्हणून आम्ही एक कोटी रुपये किमतीच्या शेळ्या बिबटप्रवण क्षेत्रात सोडू. या आणि यांसारख्या सूचना व उपायांचा सुळसुळाट झाला आहे. अशा हास्यास्पद सूचना आता आवरा असे सांगण्याची वेळ आली आहे.वास्तविक बिबटे इतके सैरभैर का झाले, जंगल सोडून त्यांचा नागरी वस्तीत शिरकाव का झाला, याचा विचार मुळापासून सरकारने केला पाहिजे..राज्यात कोणत्याही घटनेमुळे मनुष्यहानी होत असेल तर सरकारने त्याची गंभीर दखल घ्यायला हवी. मानवी जीविताला सर्वोच्च महत्त्व द्यायलाच हवे. हे खरे की, सरकारने बिबट्यांसंदर्भात उपाययोजनांना सुरवात केली म्हणजे लगेच हल्ले थांबतील असे नाही. पण निदान दिशा तरी निश्चित व्हायला हवी. वन्यजीव आणि पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था आणि तज्ज्ञांचे म्हणणेही लक्षात घ्यायला हवे. त्यासाठी जर सरकारने एखादी समिती स्थापली असेल, तर त्या समितीचे म्हणणे काय आहे, हे नीट समजावून घेतले पाहिजे..बिबट्या हा पूर्वीपासून जंगलात राहणारा प्राणी आहे. दोन वर्षांनी त्याचे प्रजनन होते आणि तीन ते चार पिलांना मादी जन्मास घालते. मात्र, बिबट्याचे इतर प्राण्यांपेक्षा प्रजनन अधिक आहे. त्यामुळे त्यांचा वावर सर्वत्र दिसून येत आहे, तसेच बिबट्याला एकांतही लागतो. उसाचे क्षेत्र वाढल्याने बिबटे फडातही अधिक संख्येने दिसून येत आहेत. जंगलातून गावाजवळील उसाच्या फडाचा आधार ते घेत आहेत..तेथेच वाढलेल्या बिबट्यांच्या सवयीही त्या वातावरणानुसार तयार झाल्या आहेत. ऊसतोड सुरू झाली की ते सैरभर होतात. त्यामुळे नागरी वस्तीतही येतात आणि भक्ष्य मिळविण्यासाठी हल्ले करतात हे चित्र सध्या तरी राज्यासमोर आहे. 'बिबट हा वन्यजीव संरक्षण कायदा- १९७२'च्या तरतुदीप्रमाणे 'अनुसुची-एक'मधील वन्यप्राणी आहे. या वर्गवारीतील प्राण्याच्या संरक्षणासाठी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यांना पकडणे, त्यांची शिकार करणे, त्यांना कोणतीही हानी पोचवणे, हा गुन्हा ठरतो व त्यासाठी कडक शिक्षेची तरतूद आहे. बिबट्याच्या सध्याच्या उपद्रवाला आळा घालायचा असेल तर 'अनुसूची-२'मध्ये त्याचा समावेश करायला हवा. केंद्र सरकारकडे ही मागणी राज्याने केली, हे योग्य झाले. परंतु केंद्राने आता त्यावर त्वरित निर्णय घ्यायला हवा. याबाबत राज्याने सतत पाठपुरावा करायला हवा..बिबट्याला पकडणे, निसर्गमुक्त करणे किंवा कायमस्वरूपी बंदिस्त ठेवणे हे सर्वाधिकार सध्या मुख्य वनजीवरक्षक तथा मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नागपूर यांना आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर आपत्कालिन परिस्थितीमध्ये त्याला पकडण्यासाठी निर्णय घेतांना अडचणी निर्माण होतात. बिबट्याबाबतचे अधिकार संबंधित उपवन संरक्षक प्रादेशिक किंवा मुख्य वनसंरक्षक प्रादेशिक यांना हस्तांतरित करण्यात यावेत, याही मागणीचा विचार व्हायला हवा. नसबंदी, 'रेस्क्यू सेंटर' उभारणे, तसेच वनविभागाला पुरेसे मनुष्यबळ उभे करून देणे हे सरकारचे पहिले काम आहे..बिबट्यांचा प्रश्न हा जंगलांचे नष्ट होणे, अधिवास कमी होणे, अवैध विकासकामे, मनुष्यसंख्येची जंगलात वाढती घुसखोरी यामुळे निर्माण झाला आहे. समस्या वैज्ञानिक पद्धतीने समजून घ्यायला हवी. बिबट्यांचे हल्ले थांबवण्यासाठी योग्य संशोधन, तज्ज्ञांचा सल्ला, वनक्षेत्रांचे संवर्धन, लोकजागृती या वास्तविक उपायांऐवजी एक कोटी शेळ्या सोडण्याचा उपाय मांडला गेल्याने जनतेच्या मनात सरकारी धोरणांविषयी प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. जंगलात एक कोटी शेळ्या सोडण्याची योजना ही समस्या सोडवण्यापेक्षा तिला अधिक गुंतागुंतीची बनवणारी कल्पना ठरते. बिबट्यांचे हल्ले थांबवण्यासाठी वैज्ञानिक आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. नाहीतर पुढे जाऊन शेळी, बिबट्या आणि मानव तिघेही या 'वनधोरणा'चे बळी ठरतील आणि राज्य उपहासाचा विषय बनेल..