अग्रलेख : पहिल्या घासाला खडा

संधीसाठी दार ठोठावणाऱ्यांची संख्या सर्वच पक्षांत जास्त असणार. ते स्वाभाविकही आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ही तळातील राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी एक महत्त्वाची संधी असते. या निवडणुका प्रामुख्याने स्थानिक प्रश्नांवर लढवल्या जात असल्याने पक्षीय अभिनिवेशापेक्षा त्या प्रश्नांची जाण, लोकसंपर्क यांना जास्त महत्त्व असते. याचे भान राजकीय पक्षांनी बाळगणे आवश्यक असते..अन्यथा राज्यपातळीवरील राजकीय वादांची झळ तिथपर्यंत पोचते. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मंगळवारी जो बहिष्कार टाकला, त्या नाट्याचे धागेदोरे राज्याच्या राजकारणात गुंतलेले असले तरी त्यांचे निमित्त होते, ते स्थानिक निवडणुकांतील घडामोडींशी संबंधित.ज्या कार्यकर्त्यांच्या जिवावर लोकसभा-विधानसभा लढवल्या गेल्या, त्यांच्यासाठी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे संधीसाठी दार ठोठावणाऱ्यांची संख्या सर्वच पक्षात जास्त असणार. त्याचे व्यवस्थापन करताना युती काय किंवा आघाडी काय यांची कसोटी लागणार आहे..जिवाभावाचे मैत्र म्हणवणाऱ्या पक्षानेच नेमके हेरून, चांगल्या कार्यकर्त्यांना फोडून आपल्या पक्षात नेले, तर दाद कुणाकडे मागायची? हीच नाराजी दर्शविण्यासाठी शिवसेनेचे मंत्री राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला गैरहजर राहिले होते. भाजपने शिवसेना शिंदे पक्षाचे कार्यकर्ते फोडल्याचा राग मंत्र्यांच्या मनात होता.मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान सर्व मंत्री शेजारच्या सभागृहात गपगुमान बसून राहिले होते. अखेरीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, ‘तुम्हीच आधी फोडाफोडीच्या राजकारणाची सुरुवात केली’ असे सुनावत वाद टाळण्यासाठी एकमेकांच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांना प्रवेश देऊ नये, असा तोडगा काढला. तो किती पाळला जातो, हे आता पाहायचे..या निमित्ताने एकनाथ शिंदे यांनी आपले अस्तित्व जाणवून दिले आणि त्याचवेळी हा वाद विकोपाला जाणार नाही, याचीही काळजी घेतली. पण अशा तऱ्हेची कसरत त्यांना वेळोवेळी करावी लागणार, असे भाजपच्या एकंदर राजकारणावरून दिसते.भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या तीन पक्षांदरम्यान सर्व काही आलबेल नाही. राज्यात इतर भागांत या पक्षांदरम्यान जे सुरू आहे, ते पाहता हे हिमनगाचे टोक म्हणावे लागेल. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यातून भाजपने शिवसेना-शिंदे पक्षाची गाडी ‘साइड ट्रॅक’ला लावायला सुरुवात केली आहे..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मुंबई महापालिका वगळता ठाणे जिल्ह्याला मोठे महत्त्व आले आहे. एकट्या ठाणे जिल्ह्याच्या हद्दीत सहा महापालिका येतात. राज्यातील आर्थिक विकासाचे नवे केंद्र ठरू पाहणाऱ्या ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, अंबरनाथ, नवी मुंबई व भिवंडी- निझामपूर या सहा महापालिका कुणाच्या ताब्यात जाणार, येथील आर्थिक नाड्या कुणाकडे असणार, यासाठी या दोन पक्षांत घमासान सुरू आहे.मागील पंधरा ते वीस वर्ष ठाणे जिल्ह्याचे अनभिषिक्त सम्राट असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या येथील एकाधिकारशाहीला एका बाजूने भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण तर दुसऱ्या बाजूने वनमंत्री गणेश नाईक यांनी आव्हान दिले आहे. भाजपने ठाणे जिल्ह्याचे निवडणूक प्रभारीपद गणेश नाईकांकडे दिल्याने शिंदेंची डोकेदुखी वाढली आहे..उठता बसता ‘शत-प्रतिशत भाजप’चा सूर आळवणाऱ्या चव्हाण यांना त्यांचे ‘होमग्राऊंड’ असलेली कल्याण-डोंबिवली महापालिका स्वतःच्या पक्षाकडे खेचायची आहे. त्यामुळे साहजिकच एकनाथ शिंदे अस्वस्थ आहेत. लोकसभेत ठाण्याची जागा शिवसेना-शिंदे गटाला सोडल्यामुळे आता ठाण्याचे महापौरपद देण्याचा आग्रह भाजपकडून होतोय.तिकडे मंत्री प्रताप सरनाईक हे भाजपसोबत समझोता करून मीरा-भाईंदर महापालिका राखण्याची शक्यता आहे. मात्र इतर पाचही महापालिकांमध्ये भाजपने एकनाथ शिंदे यांची कोंडी करायला सुरुवात केली. त्यातच कल्याण- डोंबिवलीचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यापुढे आव्हान तयार होणार आहे..राज्यात इतरत्र मात्र शिवसेना-शिंदे पक्षाला भाजपचा पदर पकडून ठेवण्याशिवाय पर्याय नाही. हे माहीत असल्याने एकीकडे सहकार्य आणि त्याचवेळी आपले स्वतंत्र अस्तित्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न, ही रणनीती एकनाथ शिंदे यांची असेल. सात खासदार आणि ५७ आमदारांची ताकद असलेला एनडीएतील तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असल्याने भाजपश्रेष्ठींना एकनाथ शिंदे यांचे कौतुक आहे.महाराष्ट्रात मात्र भाजपच्या नेतृत्वाकडून सतत कुरघोडीचा प्रयत्न केला जात असल्याची भावना शिवसेना-शिंदे पक्षात आहे. दोन वर्षापूर्वीच्या एकनाथ शिंदे गुवाहाटीत बसून आपल्या पाठीमागे ‘महाशक्ती’ असल्याचे अभिमानाने सांगत होते. परंतु पक्ष म्हणून आपले स्वतंत्र अस्तित्व राखत असताना ढाल घेऊन पाठीमागे उभी असलेली ‘महाशक्ती’ अचानक डोक्यावर टांगती तलवार धरत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले असेल..किंबहुना याची जाणीव झाल्याचेच त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या कृतीतून ठळकपणे समोर आले. ही खडाखडी आणि तणातणी लगेच संपुष्टात येईल असे नाही. परंतु स्थानिक संस्थांची रचना ही सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या धोरणातून केलेली आहे. त्या मूळ हेतूला हरताळ फासला जाणार नाही, याचे भान सर्वांनाच विशेषतः ‘ट्रिपल इंजिन’चा पुकारा करणाऱ्यांना ठेवावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.