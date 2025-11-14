अग्रलेख : विलंबाचे पारडे जड

लोकसभा, विधानसभा निवडणुका होऊन गेल्या तरी शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत निर्णय झाला नाही. आता स्थानिक संस्था निवडणुकाही त्या निर्णयाविनाच होणार. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस कुणाची, या वादावर निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालांना आव्हान देणाऱ्या दोन वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांवरील अंतिम सुनावणी आणि निकाल आता नव्या वर्षातच लागणार आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे राज्याच्या राजकारणातील दोन प्रबळ प्रादेशिक पक्ष..साडेतीन वर्षांपूर्वी झालेल्या सत्तासंघर्षाच्या पहिल्या अंकात जून २०२२ मध्ये शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडली आणि वर्षभरानंतर जुलै २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये तशीच फूट पडून सत्तासंघर्षनाट्याचा दुसरा अंक रंगला. शिवसेना फोडणारे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रिपदाचे मानकरी ठरले, तर वर्षभरानंतर त्यांचा कित्ता गिरवून राष्ट्रवादी काँग्रेस दुभंगणारे अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले..दोन्ही पक्षांमध्ये पडलेल्या उभ्या फुटींनंतर ‘खरी शिवसेना आणि खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस आमचीच’, असा दावा करणाऱ्या प्रतिस्पर्धी गटांनी आधी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. आयोगाने दोन्ही पक्षांच्या दोन्ही गटांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी खरी शिवसेना एकनाथ शिंदेंची असल्याचा कौल दिला आणि वर्षभरानंतर सहा फेब्रुवारी २०२४ रोजी त्याच कौलाची पुनरावृत्ती करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सूत्रे अजित पवार यांच्याकडे सोपविली..पण निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिका उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विनाविलंब दाखल केल्या. उद्धव ठाकरे गटाने २१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी, तर शरद पवार गटाने १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी याचिका दाखल करीत पक्ष आणि चिन्हावर दावा केला.पण मार्च २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत उद्धव ठाकरे यांच्याच याचिकेवर पुरेशी सुनावणी होऊ शकली नव्हती, तर शरद पवार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला महिनाच झाला होता. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अपात्रताप्रकरणी मूळ शिवसेना म्हणून एकनाथ शिंदे गटाला मान्यता दिली आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसला मान्यता देत त्याच निर्णयाची पुनरावृत्ती केली..दरम्यानच्या काळात मूळ पक्षाचे नाव आणि चिन्ह यांचा अधिकार एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार गटाला देताना निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे गटाच्या पक्षाला ‘शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ असे नाव आणि ‘धगधगती मशाल’ हे निवडणूकचिन्ह बहाल केले, तर शरद पवार यांच्या गटाच्या पक्षाला ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार’ हे नाव आणि ‘तुतारी वाजवणारा माणूस’ असे निवडणूक चिन्ह दिले..या दोन्ही खटल्यांचे अंतिम निकाल लागेपर्यंत पक्षांचे नाव आणि चिन्हांवर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीपुरता हा वाद मिटला. पक्षांची नवी नावे आणि चिन्हांवर उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी लोकसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी बजावत निवडणुकीच्या रणसंग्रामात आपले आव्हान कायम राखले.त्यांना पक्षफुटीवरुन मिळालेल्या मतदारांच्या सहानुभूतीचाही त्यांच्या यशात मोठा वाटा होता. पण प्रलंबित याचिकांवरील सुनावणी गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीही पूर्ण झाली नाही..प्रादेशिक पक्ष म्हणून ज्या विधानसभा निवडणुकीत ताकद दाखवायची होती, तिथेच शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार यांना दारूण अपयशाला सामोरे जावे लागले. जनतेच्या न्यायालयात ‘मूळ’ शिवसेना आणि ‘मूळ’ राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणाची हा प्रश्न जवळपास निकाली निघाला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयात हा वाद अजूनही रेंगाळत राहिल्यामुळे या दोन्ही ‘मूळ’ पक्षांची आणि त्यांच्या नेत्यांची राजकीय घुसमट होणे स्वाभाविक आहे..दुसरीकडे उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांचे पक्ष ‘अंतिम विजय’ आपलाच होणार या आशेवर तग धरुन आहेत. ही स्थिती अर्थातच राज्यातील महायुती सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या भाजपच्या पथ्यावर पडणारी आहे. कारण पूर्ण जोमाने पक्षविस्तार करण्यासाठी सज्ज झालेल्या एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यावर प्रलंबित खटल्यांची टांगती तलवार आहे.या खटल्यांचा निकाल लागेपर्यंत शिंदे-पवार या उपमुख्यमंत्र्यांना काबूत ठेवणे भाजपला शक्य होणार आहे. खटल्यांचा निकाल बाजूने लागून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे राज्याच्या राजकारणाच्या आखाड्यात मूळ रूपात परतणे भाजपला परवडणारे नसेल. राज्य विधानसभेत या दोन्ही पक्षांची किमान शंभर-सव्वाशे जागा जिंकण्याची ताकद आहे..शिवाय त्यांना काँग्रेसच्या जनाधाराचा काही भागही आपल्याकडे खेचता येईल. राज्यात सुरू झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना पक्षाचे मूळ नाव आणि चिन्हावर यश मिळविण्याची संधी असली तरी त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे शिक्कामोर्तब गरजेचे आहे.तूर्तास लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपाठोपाठ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संपल्या तरी तसे शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या तारखेने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.