अग्रलेख : दहा तोंडी राजकारण..!

दसऱ्यानिमित्त पार पडलेल्या विविध मेळाव्यातील मतामतांच्या गलबल्यातून कोणती दिशा मिळण्याऐवजी राजकीय संभ्रम वाढला.दसऱ्याच्या निमित्ताने विविध पक्ष आणि संघटनांच्या मेळाव्यांनी उभा महाराष्ट्र गर्जून निघाला हे खरे; पण या राजकीय शिलंगणामुळे जनतेला काय मिळाले, हा प्रश्न विचारण्यात काही हशील नाही. दसरा हा सण श्रीखंडपुरी खाण्याचा आणि येकमेकांस ऊराऊरी भेटून आपट्याची पानेरुपी सोने वाटण्याचा सण असला तरी याचे सांस्कृतिक महत्त्व काहीसे मागे ढकलून राजकारणाच्या धसमुसळ्या रावणाने पुढली जागा व्यापली आहे..गेल्या काही वर्षांत राजकीय पक्षांच्या दसरा मेळाव्यांचे जणू पेव फुटले आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीत ‘अखंड शिवसेने’चा एक मेळावा गाजत असे. शिवाजी पार्कवर त्यानिमित्ताने तुडुंब गर्दी जमत असे. बाळासाहेबांचे भाषण हे महाराष्ट्रासाठी प्रमुख आकर्षण असे. ठिकठिकाणची वृत्तपत्रे खास या भाषणाचा वृत्तांत मिळवण्यासाठी आपापले प्रतिनिधी मुंबईस धाडत असत..पण बाळासाहेबांच्या देहावसानापूर्वीच ‘सोशल मीडिया’ नावाचा एक ‘असुर’ मातू लागला होता. सांप्रतकाळी तर त्याने उच्छादच मांडला आहे. माध्यमांच्या दाटीत शिवसेनेच्या दोन्ही शकलांचे दोन मेळावे, तिकडे बीडच्या दिशेला पंकजाताई मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांचा जोरकस मेळावा आणि यंदा बीडनजीकच्याच नारायणगडावर मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांचा मेळावा असे चार-चार मेळावे दिवसभर गाजले..याखेरीज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा परंपरेने चालत आलेला नागपूर येथील मेळावा यंदा विशेषेकरुन डोळ्यात भरला. कारण संघाचे हे शताब्दीवर्ष! या मेळाव्यालाही सरन्यायाधीशांच्या मातोश्री हजेरी लावणार या वृत्ताने वाद निर्माण झालाच होता. सुदैवाने हा मेळावा योग्य रीतीने पार पडला. तथापि, एकंदरीत मेळावे उदंड जाहले तरी जनताजनार्दनाला त्यातून कुठले ज्ञानकण गोळा करता आले, हा प्रश्न आहेच..शिवसेना फुटल्यानंतर दोन्ही गटांनी आपापली अस्सलता सिद्ध करण्यासाठी इरेला पडले आहेत. या इरेच्या भांडणात शिलंगणाचे शिव्यांगण तेवढे झाले. दसऱ्याच्या मेळाव्याच्या निमित्ताने अवघा मऱ्हाटी माणूस एकवटावा, त्यायोगे महाराष्ट्रहित साधावे, हा दसरा मेळाव्यामागचा शुद्ध हेतू असावा. पण तसे कधी घडत नाही.एकमेकांची उणीदुणी, टोमणेबाजी, आरोप-प्रत्यारोप, चिखलफेक यातच हे मेळावे खर्ची पडतात. कुणाच्या मेळाव्यात किती खुर्च्या भरल्या, याचेच हिशेब लावले जातात. उद्धव ठाकरे यांच्या मेळाव्याकडे बऱ्याच जणांचे लक्ष लागून राहिले होते, याचे कारण ‘ठाकरे ब्रँड’ची तयार झालेली हवा आणि राज ठाकरे मेळाव्यात सहभागी होणार की नाही, याचे कुतूहल यामुळे शिवाजी पार्कच्या चिखलाने भरलेल्या मैदानातही बऱ्यापैकी गर्दी जमलेली दिसली..हिंदीसक्तीच्या मुद्द्यावर ठाकरेबंधू एकत्र आलेच आहेत. राजकीय मनोमीलनही होणार, याच्या अटकळी बांधल्या जात आहेत. पण अधिकृत घोषणा मात्र अजूनही प्रतीक्षेतच आहे. ‘एकत्र आलो ते एकत्र राहण्यासाठीच’ हे पुन्हा एकदा जाहीररीत्या सांगून उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मक संकेत दिले असले तरी अजूनही हे मनोमीलन ‘संकेतां’च्या पातळीवरच आहे.उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणात नवे काही नसते, आणि यावेळचे भाषणही त्यास अपवाद नव्हते. रा. स्व. संघावर केलेली शेलकी टीका हे ठाकरे यांच्या १८० अंशांच्या कोनात बदललेल्या राजकारणाचे द्योतक आहे. एकनाथ शिंदे यांचा मेळावा गर्दीपुरता गाजतो, भाषणांच्या फुलझड्या आणि फुलोरे तिथे कधीच नसतात..तशात अतिवृष्टीमुळे गांजलेल्या शेतकऱ्यांसाठी शिंदे गटाने मेळावा आटोपशीर करुन तो गोरेगावच्या नेस्को मैदानात घेण्याचे ठरवले. दोन्हीकडे मुबलक प्रमाणात चिखल होता, आणि त्या चिखलाचा पुरेपूर उपयोग उभय नेत्यांनी नि:शंक मनाने केला. येत्या काही महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत.त्याचे प्रतिबिंब दोघांच्याही भाषणात दिसले, याचे कारण मुंबई महापालिकेची मुर्गी आपापल्या डालग्यात घालण्याची रणनीती आत्तापासूनच आपले रंग दाखवू लागली आहे. दर वर्षी हे दोन्ही मेळावे होतात, आणि तीच तीच भाषणेही होतात. वास्तविक हे नेहमीचे खेळ आता सामान्यजनांनाही तोंडपाठ झाले आहेत. यातून मतदानाचे कल इकडे तिकडे खरेच होतात का, हा संशोधनाचा विषय आहे..उद्धव आणि राज ही चुलत भावंडे एकत्र येऊ शकली नाहीत; पण बीडमध्ये पंकजा आणि धनंजय या मुंडे बहीणभावांनी मात्र एकत्र मेळावा घेऊन तडाखेबंद भाषणबाजी केली. ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरुन जे घडू नये, ते जातीय ध्रुवीकरण आता आकार घेऊ लागल्याचे या मेळाव्यावरुन स्पष्ट झाले.कारण तिथून जवळच नारायणगडावर मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रचंड गर्दी करुन जमलेल्या मराठा बांधवांना भावनिक आवाहन करुन आरक्षणाचा मुद्दा आणखी तीव्र केला. तर मुंडे बहीणभावांनी जातीपातीचा असुर जागा होत असल्याची टीका करत ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुढे रेटला. या मेळाव्यातील मतामतांच्या गलबल्यातून कोणतीही ठोस दिशा मिळण्याऐवजी राजकीय संभ्रम वाढला..काही बाबतीत आधीच आखलेल्या वितुष्टाच्या रेषा ठळक झाल्या. विजयादशमीसारख्या एका सांस्कृतिक सणाचे राजकीयीकरण होत आहे, ही बाब तितकीशी सुखावह नाही. जिथे सोने वाटावे, तिथे लाखोल्या वाहिल्या जात आहेत. या दहातोंडी राजकारणाला सोडचिठ्ठी ज्या दिवशी मिळेल, तो दिवस खऱ्या अर्थाने सोनियाचा म्हणायचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.