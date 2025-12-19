अग्रलेख - सरकारी माणिकशोभा!

महायुती सरकारच्या गळ्यातला ‘माणिकमोती’ असलेल्या मंत्री माणिकराव कोकाटे यांची मंत्रिमंडळातून अखेरीस हकालपट्टी झाली. त्यासाठी विरोधकांना श्रम घ्यावे लागले नाहीत, तर स्वतःच खोदलेल्या खड्डयात ते जाऊन पडले. सरकारच्या वर्षभराच्या काळात त्यांनी यापूर्वीही असे खड्डे खणले होते; परंतु त्यांना प्रत्येक वेळी उपमुख्यमंत्री आणि त्यांचे नेते अजित पवार यांनी हात देऊन वर काढले. कृषिमंत्री असताना ‘ओसाड गावची पाटीलकी’ किंवा ‘भिकारीसुद्धा एक रुपया घेत नाही’ अशा प्रकारच्या त्यांच्या बेताल वक्तव्यांकडे जणू द्वाड बालकाच्या वाभरट बोलण्याकडे त्याचे पालक दुर्लक्ष करतात, तसे दुर्लक्ष केले गेले. मुख्यमंत्र्यांनीदेखील त्यांच्या या असल्या उपद्व्यापांकडे कानाडोळा करत महायुतीतली अपरिहार्यता मान्य केली होती. .बनावट कागदपत्रांच्या सहाय्याने गरीब, अल्पउत्पन्न गटासाठीचे निवासस्थान मिळविण्याचा त्यांचा गैरप्रकार सत्र न्यायालयात सिद्ध झाला. तरीदेखील मागील दोन दिवस माणिकराव कोकाटे यांच्या कृत्यावर पांघरूण घालण्यासाठी राजसत्तेने जो काही खटाटोप केला, तो संतापजनक आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेली घरे खोटी कागदपत्रे दाखवून हडप केल्याच्या गुन्ह्यास्तव आमदार कोकाटे यांना न्यायालयाने दोषी मानले आहे. निर्ढावलेल्या व्यवस्थेतून दुर्बल असलेल्यांचे शोषण करुन स्वतःच्या तुंबड्या भरणाऱ्यांचे हे आमदारमहाशय प्रतिनिधित्व करतात. .खालच्या न्यायालयात दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतरही मंत्रिपद मिरवत पोलिसांच्या संरक्षणात ऐटीत मानाने ते फिरत होते. सत्ताधारी महायुतीने मंत्री कोकाटेंना वाचवण्यासाठीच्या सगळ्या युक्त्या,क्लृप्त्या वापरल्या. त्या संपल्यानंतर अखेर क्रीडा मंत्रिपदाचा राजीनामा मोठ्या जड अंतःकरणाने घेण्यात आला होता. मग त्यांना बिनखात्याचे मंत्री करण्यात आले. त्यानंतरही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची कोकाटे यांच्यावरील माया काही पातळ होताना दिसत नाही. महायुतीच्या सरकारच्या वर्षभराच्या कार्यकाळातच दोन मंत्र्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर आली. .मात्र हे दोन्ही मंत्री ‘राष्ट्रवादी’चे असल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसाठी राजकीयदृष्ट्या धक्का आणि धोक्याची घंटा आहे. एकीकडे राज्यकर्ते आपापली समीकरणे जुळविण्यात व्यग्र असताना दुसऱ्या बाजूला चंद्रपूरच्या रोशन कुडे या शेतकरी तरुणावर सावकाराकडील केवळ एक लाखाचे कर्ज फेडण्यासाठी चक्रवाढव्याजाने ७४ लाखांचा बोजा येतो. हतबल झाल्याने त्याला त्यासाठी किडनी विकण्याची वेळ येते, याइतकी निराश करणारी दुसरी बाब असू शकत नाही. ग्रामीण भागात एक म्हण सर्रास वापरली जाते, ‘धीट खाई मीठ आणि गरीब खाई गचाट्या’. आमदार कोकाटेंना सत्तेचे संरक्षण होते, त्यामुळे आपले कुणी काही बिघडवू शकत नाही, याचा त्यांना वाटत असणारा विश्वास व्यर्थ नव्हता..‘भाऊ’, ‘दादा’, ‘भाई’ त्यांना पाठीशी घालायला तयार होतेच, मात्र ते अडकले न्यायालयाच्या निर्णयामुळे. हे चित्र एकीकडे; तर सत्ताच काय, पण आपल्या सभोवतालचे कोणीच पाठीशी उभे राहात नसल्याने अक्षरशः हतबल झालेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्याला सावकाराचे कर्ज फेडण्यासाठी किडनी विकण्याची वेळ येते, हे चित्र दुसरीकडे. जगण्यासाठी उरफुटेस्तोवर हातपाय मारणाऱ्या रोशन कुटेच्या मदतीसाठी, त्याच्या आयुष्याला उभारी देण्यासाठी कोणतीच ‘सपोर्ट सिस्टिम’ नसावी, ही प्रागतिक राज्यासाठी नामुष्कीची बाब आहे. खासगी सावकारीची मुळे ही किती खोलवर जाऊन गरीबांचे शोषण करत आहेत, याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर दोनच दिवसांनी रोशन कुटेची वार्ता जगजाहीर झाली. .राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या या विदर्भात होत आहेत. राज्यात दिवसाला आठ शेतकरी आत्महत्या करतात हे सरकारी अहवालच मान्य करतो. परंतु असे असूनही शेतकरी आत्महत्यांवर या अधिवेशनात किती काळ चर्चा झाली? महाराष्ट्रासारख्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्याचा नागरिक कर्ज फेडण्यासाठी स्वतःचे अवयव विकतो, हे वाचून कोणत्याही संवेदनशील मनाला हादरा बसेल..राज्यात कर्जाच्या डोंगराखाली दबलेला शेतकरी, त्याच्यावरील बिकट परिस्थितीचा गैरफायदा घेणारे अवैध सावकार यांचा कसा सुळसुळाट झाला आहे, हे उघड होते. निवडणुका आल्या की शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आम्ही कोणकोणत्या योजना राबवल्या, शेती क्षेत्राची कशी भरभराट सुरू आहे आणि ‘स्मार्ट अॅग्रीकल्चर’द्वारे कशी प्रगती होणार आहे, अशा विषयांवर लफ्फेदार भाषणे करणे हे मतांचा जोगवा मागणाऱ्या नेत्यांसाठी सोपे असते. .परंतु त्याच्या मतांच्या भरवशावर सत्ताप्राप्ती होताच नंतर तो शेतकरी जगतोय काय किंवा मरतोय काय, एकूणच दुर्लक्ष केले जाते. अशा घटना राज्य सरकारच्याच नव्हे तर राज्याच्याच प्रतिमेला बाधा पोचवतात. त्या रोखण्यातील अपयश सत्तेवरील व्यक्तींचे गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर जास्तच ठळकपणे समोर येते, आता सरकारला हे प्रश्न गांभीर्याने हाती घ्यावे लागतील आणि तातडीची उपाययोजना करावी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.