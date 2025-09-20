हौस ऑफ बांबू : साहित्य संघात व्होटचोरीचे आरोप…!

नअस्कार! मराठी साहित्यविश्वात हल्ली काय काय घडेल, सांगता यायचं नाही. मी तर पार हादरुन गेल्ये आहे. एकेक बातम्या अशा काही धडकू लागल्या आहेत की छातीत धडकीच भरावी. हा मजकूर वाचून झाल्यानंतर (सकाळीच वाचलात तर-) काही तासातच गिरगावच्या मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या अध्यक्षपदी डॉ. उषाताई तांबे या निवडून आल्याचं तुम्हाला कळेल! उषाताईंचं मी ॲडव्हान्समध्येच अभिनंदन करुन टाकत्ये! .मतमोजणीत त्यांनी बाजी मारल्याच्या बातम्या आधीच आल्या आहेत. पण ही काही छातीत धडकी भरवणारी बातमी नाही. यंदा या निवडणुकीत व्होटचोरी झाल्याचा राष्ट्रीय आरोप करण्यात आल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. साहित्यविश्वातही व्होटचोरीचे आरोप होतायत, किती भयंकर!.निवडणुकीत डॉ. उषाताईंचं ऊर्जा पॅनल आणि भालेराव पॅनल अशी दोन पॅनलांची टफ फाइट होती. यात भालेराव पॅनलच्या लोकांनी रीतसर पत्रकार परिषद घेऊन व्होटचोरी झाल्याचा हायड्रोजन बॉम्ब फोडला. संपूर्ण साहित्य- सांस्कृतिक (नाटक समाविष्ट) जगतात उकडलेले अंडे सोलून ठेवल्यावर येतो, तसा वास दर्वळला. कुठून येतोय, हा वास, असं म्हणे म्हणेपर्यंत गिरगावातून झुळूक आली. आईग्गं!!.ऊर्जा पॅनलनं चारशे-पाश्शे मतं ढापून ठेवली आणि घपला केल्याचा भालेराव पॅनलचा आरोप आहे. संस्थेअंतर्गत राजकारणापायी साहित्य संघाला बदनाम करु नका, अशी विनंती (कळकळीची हा शब्द राहिला…) डॉ. उषाताईंनी केली होती. त्यानंतर मतमोजणी पार पडली, त्यात त्या जिंकल्या आहेत, हे कळलंय. अधिकृत घोषणा आता कुठल्याही क्षणी होईलच..साहित्य संघात हे काय चाललं आहे. अचानक काही दिवसांपूर्वी एक ज्येष्ठ गृहस्थ शांतपणे डुलत डुलत येऊन मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत गुप्तपणे मतदान करुन गेले. हे कोण? अशी कुजबूज झाली असती तरी हरकत नव्हती. पण हे का? अशी उघड चर्चा (लोढाला टेकून) झाली.कारण हे गृहस्थ आपले कौशल्यविकास मंत्री तर होतेच, पण ख्यातनाम बांधकाम व्यावसायिकही होते. झाऽऽलं, आता साहित्य संघाच्या केळेवाडीतल्या जागी बहात्तर मजली इमारत उभी राहणार, असं गॉसिप सुरु झालं. हे होते- श्रीयुत मंगलप्रभात लोढा! वास्तविक त्यांना काही देणंघेणं नव्हतं..आमदार, मंत्री असल्याने त्यांना साहित्य संघानं यंदाच मानद सदस्यत्व दिलं होतं. मेंबरशिप आहे, म्हणून लग्गेच मतदान करायचं असतं का? पण त्यांनी केलं. तिथपासून ही निवडणूक जबरदस्त गाजतेय.गिरगावचा साहित्य संघ डॉ. अ. ना. भालेराव प्रभृतींनी स्थापन केला, त्याला आता नव्वदेक वर्ष उलटून गेली आहेत, आणि संघ शतकमहोत्सवाकडे वाटचाल करतोय. ज्या संस्थेनं मुंबईचं मराठीपण कसोशीनं टिकवलं, फळवलं, फुलवलं, त्याला राजकारणाचे डाग देऊन विद्रुप करण्याचा उद्योग कोण करतंय?.डॉ. अनंतराव भालेराव आणि त्यांचे सुपुत्र डॉ. बाळ भालेराव यांनी गिरगावच्या साहित्य संघाला जे ऐतिहासिक स्वरुप दिलं, त्यातून एक जबरदस्त संस्था आकाराला आली, आणि चा नऊ दशकात विशाल वटवृक्ष झाला. संमेलनापासून नाट्यगृहाच्या उभारणीपर्यंत संघानं प्रचंड काम केलं. त्याची साक्षीदार पिढीही आज हयात आहे. पण याच सुंदर संस्थेत निवडणुकीच्या निमित्तानं व्होटचोरीचं नाटक घडायचं तेवढं बाकी होतं. यंदा तेही घडलं!.आधीच मुंबईत मराठी भाषेतल्या साहित्यिक घडामोडींची वानवा! साहित्य संघासारखी प्रतिष्ठित संस्था तरी राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपासून दूर रहावी की नाही? पण छे! हल्ली राजकारण इतकं डोक्यात भिनलंय की विचारु नका. म्हणून म्हटलं, धडधड वाढतेय. मुंबईतल्या मराठी संस्कृतीचा इसीजी काढायला हवाय का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.