अग्रलेख : ओलिसनाट्याच्या अंतरंगात...

ओलीसनाट्याच्या निमित्ताने इतर अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. त्यावर मंथन व्हायला हवे, याचे कारण ते आपल्या एकूण व्यवस्थेशी संबंधित आहेत. पुन्हा एकदा मुंबई हादरली. गेल्या अनेक वर्षांत मुंबईने कित्येक दहशतवादी हल्ले पचवले आहेत. अगदी २६-११च्या वेळी 'हॉटेल ताज'मध्ये अडकलेले नागरिक आणि त्यांच्या सुटकेचे भयानक नाट्यही पाहिले आहे. मुंबईला वेठीस धरण्याच्याही अनेक घटना आतापर्यंत घडल्या आहेत; पण गुरुवारी पवईत घडलेले नाट्य वेगळेच होते..आपल्या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी सतरा मुलांना ओलीस ठेवण्याची कृती सरकारच्याच शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये काम करीत असलेल्या रोहित आर्या याने केली. त्याच्या मागण्या आणि त्यातील खरेपणा याविषयी चर्चा होऊ शकते; परंतु त्या मान्य करून घेण्यासाठी या थराला जाण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही.ओलीस मुलांच्या सुटकेसाठी केलेल्या कारवाईत त्याला अटक करणे जास्त महत्त्वाचे होते; ठार मारणे नव्हे अशी चर्चा आता होत आहे. हा मुद्दा विचारात घेण्याजोगा असला तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती काय होती, याची संपूर्ण माहिती घेतल्यानंतरच याविषयी निष्कर्ष काढता येईल..वेठीला धरलेल्या मुलांना वाचवण्यासाठी अपहरणकर्त्याला मारण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नव्हता, अशी स्थिती उद्भवली असेल तर या कारवाईवर आक्षेप घेता येणार नाही. मात्र सखोल चौकशी व्हायलाच हवी. मुख्य म्हणजे 'एन्काऊंटर' हा पायंडा पडता कामा नये. यानिमित्ताने इतरही प्रश्न उपस्थित होतात. त्यावर मंथन व्हायला हवे, याचे कारण ते आपल्या एकूण व्यवस्थेशी संबंधित आहेत.राज्य सरकारच्या शिक्षण खात्याच्या कोणत्या तरी प्रकल्पाचे काम रोहित आर्या याने केले होते आणि त्याची थकबाकी सरकारकडे होती, असा एक मुद्दा या घटनेतून समोर आला आहे. त्याबाबत शिक्षण खात्याचे तत्कालीन मंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्टीकरण दिले असले, तरी सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत काही प्रश्नांची चर्चा व्हायला हवी..सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे असेल किंवा नोकरशाहीच्या दफ्तरदिरंगाईने असेल, हे प्रश्न उभे केले गेले आहेत. विविध कंत्राटदारांची बिले अनेक वर्षे अदा केली जात नाहीत. यापूर्वीही थकलेल्या बिलामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या एका कंत्राटदाराने आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे.बिले अडकल्याने गावोगावचे अनेक रस्ते, पूल वर्षानुवर्षे रखडले असल्याचे प्रकारही घडलेले आहेत. विविध सरकारी खात्यांतील अनेक कामे अशाच बिल विलंबामुळे खोळंबून पडल्याचीही उदाहरणे आहेत. गेल्या काही वर्षांत तर थकबाकीला कंटाळून कंत्राटदारांनी 'बंद'चे पाऊल उचलल्याने शासकीय औषधखरेदीच ठप्प होण्याची वेळ ओढवली होती..कंत्राटदारांच्या संघटना अनेकदा आंदोलनाचे इशारे देत असतात आणि थेट मंत्रालय गाठत मागण्या मांडत असतात. शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत केली जात नाही ही समस्या जुनीच आहे. त्यात आता विद्यार्थ्यांना वेळीच शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने त्यांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. अगदी गळ्याशी आल्यानंतरच हालायचे, असा पण नोकरशाहीने केला आहे काय?राज्यभरातील विविध खात्यांतील कंत्राटदारांची सुमारे ८९ हजार कोटींची थकबाकी आहे. त्यासाठी त्यांनी अनेकदा सरकारची दारे ठोठावली आहेत. त्यापैकी अगदी अल्प रक्कम अदा केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. अशा थकबाकीमुळे कंत्राटदारही नैराश्यात जातात, त्यांची आर्थिक गणिते कोलमडतात. त्याचा फटका जनहिताच्या प्रकल्पांना बसतो. हा त्याचा दृश्य परिणाम आहे. त्याची गांभीर्याने नोंद घेणे आवश्यक आहे..राज्य सरकारच्या तिजोरीची स्थिती फार बरी नाही, हे अनेकदा पुरवणी मागण्यांवरून स्पष्ट झालेले आहे. मात्र तरीही हे अवघड ओझे सरकार घेऊन फिरते आहे. लाडक्या बहिणींच्या निधीवरून सरकारवर अनेकदा टीका झालेली आहे. मात्र त्यातून फारसा बोध घेतलेला दिसत नाही. लोकानुनयी योजनांसाठी निधी नसल्याचे सरकारमधील अधिकारीच खुलेआम मान्य करत असतात.मात्र सरकार हे मान्य करताना दिसत नाही. अनेक योजना बंद पडल्या. त्यावर मग फार काही समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत, हेही मान्य करायला हवे. मात्र अशा बाबी गांभीर्याने घेत नसल्याचे परिणाम मग आत्महत्येच्या प्रकारातून दिसून येतात. 'पवई अपहरणा'सारख्या घटना घडतात..एखाद्या किरकोळ मानल्या गेलेल्या घटनेचे काय परिणाम होऊ शकतात, हे या अपहरणनाट्याने दाखवून दिले आहे. रोहित आर्याचा व्हिडिओ पाहिला तर त्याला पैसे नकोत, असे तो म्हणत असला तरी नेमकी ही उद्विग्नता आली कुठून याचा शोध पोलिस तपासात घ्यायला हवा. त्याचे कोणते नैतिक सवाल होते, दोन तास त्याने पोलिसांशी केलेल्या चर्चेतून नेमके काय मुद्दे आले, यावरूनही त्याचा माग काढता येईल..पण, असे अनेक रोहित आर्या या अस्थिर व्यवस्थेत दबा धरून बसलेले असतील. ते आणखी काही निरागस, निरपराध लोकांना वेठीस धरतील, प्रशासनाला, पोलिस व्यवस्थेला आरोपी करतील. त्यामुळे या अपहरणनाट्याकडे एखादी अपवादात्मक घटना यादृष्टीने न पाहता प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीतील दोषांचे निर्मूलन कसे करता येईल, याचाही यानिमित्ताने विचार व्हायला हवा..