अग्रलेख - नक्षलमुक्तीच्या दिशेने

नक्षलवादी शस्त्रास्त्रे हातात घेऊन व्यवस्था उद्ध्वस्त करण्यासाठी उभे ठाकल्यानंतर त्यांची चळवळ मोडून काढण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागणार हे उघडच होते. तरीही त्यात आजवर वेगवेगळ्या कारणांमुळे यश येत नव्हते. सरकार, पोलिस व सुरक्षा दलांनी व्यूहनीती आखून त्या दिशेने केलेल्या प्रयत्नांना आता मात्र यश येत असल्याची चिन्हे आहेत. परंतु हे यश टिकाऊ राहायचे असेल तर या सुरक्षात्मक उपायांना विधायक उपायांची जोड द्यावी लागेल. याचे कारण या चळवळीचा मुख्य भाग संघटित हिंसक कारवायांचा असला तरी दुसरा विचारसरणीचा असतो आणि ती पसरविण्यासाठी सर्व प्रकारची पारंपरिक आणि आधुनिक माध्यमे वापरली जातात. .वेगवेगळ्या प्रकारे नक्षलवादी नेत्यांचे उदात्तीकरण करण्याचे प्रयत्नही होतात. अर्थात सरकारला या आव्हानाची पुरती कल्पना असणार. जहाल नक्षलवादी म्होरक्या हिडमाला आंध्रप्रदेशात सुरक्षा दलांनी अलगद टिपल्यानंतर काहीच दिवसांत महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड या तिन्ही राज्यांतील नक्षलवाद्यांच्या समितीने संबंधित मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र पाठविले. ‘‘आम्ही शरण येण्यास तयार आहोत. त्यासाठी आम्हाला १५ फेब्रुवारीपर्यंत अवधी द्यावा’’, अशी काकुळतीची विनंती या पत्रातून त्यांनी केली. एकीकडे नक्षलवाद्यांचे निखंदन सुरू असताना दुसरीकडे उरल्यासुरल्या नक्षलवाद्यांमध्ये प्रचंड दहशत निर्माण झाल्याचे या घटनेवरून स्पष्ट होते. .केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मार्च २०२६ अखेरपर्यंत देशातील नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्याचा घेतलेला संकल्प पूर्णत्वास येताना दिसू लागला आहे. नक्षलवाद्यांचा बीमोड करण्याचा सपाटा देशभर सुरू आहे. त्यासाठी पोलिस दलाला पूर्ण मोकळीक देण्यात आली आहे. सुरक्षा यंत्रणेने गेल्या वर्षभरात तब्बल ३५० हून अधिक नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातले. ज्याच्या शिरावर कोट्यवधींची बक्षिसे होती, तो जहाल क्रूरकर्मा तथा नक्षलवाद्यांच्या केंद्रीय समितीचा मास्टरमाईंड मारला जाणे, हे या चळवळीच्या विरोधातील मोठे यश. अलीकडेच महाराष्ट्रात जहाल नक्षलवादी म्होरक्या भूपती आणि छत्तीसगडमध्ये रूपेश या दोघांनी शरणागती पत्करली. त्यामुळे नक्षलवादी चळवळ खिळखिळी होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसू लागले. .सुरक्षा दलांच्या जवानांपुढे आता आपला निभाव लागू शकत नाही, हे नक्षलवाद्यांनी हेरल्याचे दिसते. भूपती आणि रूपेशनेही अशाच आशयाची पत्रे संबंधित सरकारला लिहिली होती. आजवर मागमूसही लागू न देणाऱ्या अत्यंत चपळ आणि चलाख असलेल्या हिडमासारख्या मास्टरमाइंड नक्षलवाद्याला अलगद खिंडीत गाठून त्याला ठार करणे सुरक्षा यंत्रणांना जमू शकते, तर आपण खिजगणतीतही नाही, हे नक्षलवाद्यांना पुरते उमगल्याचे दिसते. भूपती, रूपेश हे नक्षलवाद्यांचे प्रमुख नेते होते. जंगलात नक्षलवाद्यांचे बेस कॅम्प, शस्त्रांचे कारखाने, शस्त्रसाठे, बैठकांची ठिकाणे आदी इत्थंभूत माहिती अर्थातच त्यांना आहे. गनिमी काव्याची रणनीती आखण्यात ते दोघेही पटाईत होते. ही रणनीती काय, हे त्यांच्याकडूनच समजून घेत सुरक्षा दल कारवाया आखत असल्याचे दिसते. हिडमा याच्यासारख्या त्यांच्या नेत्याला टिपणे सोपे नव्हते. .नक्षलमुक्त देश करण्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही उपयोग होत आहे. जीपीएस प्रणाली, मनुष्यरहित ड्रोनचा वापर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अबूजमाडसारख्या पर्वतरांगांमध्ये शिरत नक्षलवाद्यांची ठिकाणे हुडकून एकेकाला टिपणे शक्य होणार आहे. याची चाहूल नक्षलवाद्यांना लागली आहे. त्यामुळे आता शरणागतीचे अर्ज वाढण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. नक्षलमुक्तीच्या दिशेने देश निघाला असताना राजधानी दिल्लीत हिडमाच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी झाली. खरेच ती झाली असेल, तर त्यावरही चिंतन होणे गरजेचे आहे. समर्थनामागील मानसिकता समजून घेणे आवश्यक आहे. दुर्बलांच्या शोषणाची परिसीमा झाल्यामुळे भारतात पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी येथे लोकांनी बंदुका उचलल्या. विषमतेचा आकस्मिक स्फोट होऊन अचानक उफाळून आलेली ती घटना होती. .भारतातील मोठा जनसमूह कायम शोषितांच्या अवस्थेत जगतो. सन्मानाने जीवन जगण्याइतपत संसाधनेही त्याला उपलब्ध होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती नाकारणे शक्य नाही. परंतु, त्यासाठी शस्त्रांचे समर्थन करणे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नाही. नक्षलवाद्यांविरुद्ध होत असलेल्या पोलिसी कारवाया ठळकपणे दिसत असतील; परंतु पोलिसांनी आदिवासी भागात केलेल्या कामांची फारशी चर्चा होत नाही. गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरचीसारख्या भागात पोलिस सर्वच सरकारी विभागांची कामे करताना दिसतात. आधार कार्ड, मतदान कार्डसाठी शिबिरे आयोजित करतात. रस्ता बांधताना पोलिस घमेले डोक्यावर उचलताना दिसतात. आजवर तेंदूपत्त्याची मजुरी वाढविण्यासाठी बंदुकीचा वापर करताना आदिवासींना नक्षलवादी दिसत होते. .आता सौरकंदील, भांडीकुंडी वाटताना पोलिसदादा दिसतो. आपल्यासाठी पोलिस खपत आहेत, हे आदिवासींना दिसत आहे. म्हणूनच त्यांचे पाठबळही मिळत आहे. त्यामुळेही नक्षलवाद्यांची पाळेमुळे हुडकून काढण्यासाठी पोलिसांना सोपे जात आहे. केवळ घोषणाबाजीमुळे किंवा शस्त्रांच्या मदतीने विषमता नष्ट होऊ शकत नाही. त्यासाठी घटनेने बहाल केलेले हक्कही ‘नाही रे’ वर्गापर्यंत पोहोचवावे लागतील. ‘शांतता प्रस्थापित करायची असेल तर हिंसा करावीच लागेल’, हा विचार देशासाठी आणि मुख्यतः गरिबांसाठीही घातक आहे. आता शरण आलेल्या नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी चाललेल्या प्रयत्नांना गती देण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 