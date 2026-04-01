अग्रलेख : विकासाचे ‘शस्त्र’

केवळ नक्षलवादी संपवून चालणार नाही, तर त्या विचाराला मूठमाती देण्यासाठी नक्षलपीडित क्षेत्रापर्यंत विकासाचा उजेड पोहोचला पाहिजे.गेल्या साठ वर्षांपासून भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी गंभीर धोका असलेली माओवादी चळवळ पूर्णतः संपल्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत केली. दोन वर्षांपूर्वी छत्तीसगडमधील एका बैठकीत शहा यांनी या उद्दिष्टासाठी 'डेडलाइन' जाहीर केली होती, ती २०२६च्या मार्चअखेरची. त्यानंतर केंद्र सरकारने नक्षलग्रस्त राज्यांच्या सरकारांना विश्वासात घेऊन रणनीती आखली..माओवाद्यांनी एकतर शस्त्रे खाली ठेवून शरणागती स्वीकारावी, अन्यथा सुरक्षा दलाची गोळीच त्यांचा वेध घेईल, हे त्या रणनीतीचे मुख्य सूत्र होते. धडाक्याने राबविलेल्या या मोहिमेला मिळालेले यश महत्त्वाचे आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी संसदेत नक्षलवादी चळवळ संपल्याची घोषणा करताना जे निवेदन केले, त्यातही या यशस्वी कामगिरीचा विस्ताराने उल्लेख केला. त्यांच्या भाषणातील एक मुद्दा होता तो नक्षलवाद फोफावण्याच्या कारणांविषयीचा..सुदूर जंगल व पहाडांमधील वस्त्यांपर्यंत विकास पोहोचला नाही, हे जे कारण नेहेमी सांगितले जाते, त्याविषयी गृहमंत्र्यांनी साशंकता व्यक्त केली. केवळ डाव्या विचारसरणीच्या देशविघातक भूमिकेने या चळवळीला खतपाणी घातले, यावर त्यांचा भर असल्याचे दिसले. केंद्रातील भाजप सरकारच्या विचारसरणीचा डाव्या विचारसरणीला असलेला पारंपरिक विरोध विचारात घेता, शहांनी डाव्या विचारांवर नक्षल चळवळीचे खापर फोडणे समजू शकतो..पण नक्षल चळवळ वाढण्याला त्या भागातला विकासाचा अभाव हे कारण नाकारणे म्हणजे वस्तुस्थितीकडे पाठ फिरवण्यासारखे आहे. स्वातंत्र्याला ७८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही देशातल्या जंगल, पहाडातील दुर्गम वस्त्यांपर्यंत साधे रस्ते, वीज, शुद्ध पाणी या अगदी मूलभूत गोष्टीही आपण पोहोचवू शकलो नाही. त्याला आजवरचे प्रत्येक सरकार कमीअधिक प्रमाणात जबाबदार आहेच.हे वास्तव कसे काय नाकारता येईल? त्यामुळे भलेही एखादी चळवळ भौतिकदृष्ट्या संपवता येईल; पण त्या चळवळीचा विचार कायम राहत असतो. तो पुन्हा रुजणार नाही, याची दक्षता घेण्यासाठी दुहेरी रणनीती ठरवावी लागेल. त्याचा एक भाग गृहमंत्री म्हणतात, त्याप्रमाणे कठोर कारवाईचा असेल. मात्र तेवढे पुरेसे नसते. नक्षलवाद फोफावण्यास पोषक भूमी कशी तयार होते, याचा मुळापासून विचार करण्याची गरज आहे..जोवर दुर्गम भागापर्यंत, समाजाच्या पीडित, शोषित समाजापर्यंत विकास पोहोचणार नाही, त्यांच्यावरचा अन्याय दूर होणार नाही, तोवर हिंसक मार्गांकडे वळणाऱ्यांची समस्या कायम राहणार. त्यामुळे केवळ नक्षलवादी संपवून चालणार नाही, तर त्या विचाराला मूठमाती देण्यासाठी नक्षलपीडित क्षेत्रापर्यंत विकासाचा उजेड पोहोचला पाहिजे. त्याकडे आता प्रयत्नांचा रोख न्यावा लागेल. अन्यथा ही चळवळ संपल्याचा दिलासा अल्पकालीन ठरण्याचा धोका आहे.सरकारला जे यश मिळाले त्याची नोंद घ्यायला हवी. गेल्या वर्षभरात नंबाला केशवराव उर्फ बसवराज व मडावी हिडमा यासारखे मैदानी युद्धातील निष्णात कमांडर सुरक्षा दलासोबतच्या चकमकीत मारले गेले. तर, सुरक्षा दलांचा वाढत्या दबावामुळे पापाराव, भूपती, सी नारायणराव, संग्राम उर्फ गंगन्ना हे वैचारिक नेतृत्व देणारे नक्षल कमांडर हिंसाचाराचा मार्ग सोडून पोलिसांना शरण आले. त्यामुळे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओईस्ट) या प्रतिबंधित नक्षल संघटनेतील वैचारिक व लष्करी नेतृत्वाची पूर्ण फळी उद्ध्वस्त झाली..कोणतीही सामाजिक वा राजकीय क्रांती हिंसाचाराच्या मार्गाने साध्य होत नाही. याचा पुरावा म्हणजे शेवटचे आचके देत असलेली ही नक्षल चळवळ होय. माओला अभिप्रेत असलेली शासनव्यवस्था स्थापण्यासाठी सहा दशकांपूर्वी निर्माण झालेली ही चळवळ. कानू सन्याल, चारू मुजुमदार आणि जंगल संथाल यांच्या सशस्त्र चळवळीतून निर्माण झालेल्या वेगवेगळ्या राज्यांतील विविध संघटनांपासून ते नंतर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओईस्ट) या एका संघटनेत एकवटलेली सध्याची माओवादी संघटना, असा तिचा प्रवास झाला..या चळवळीच्या हिंसाचाराच्या इतिहासात दोन घटना महत्त्वाच्या. पहिली घटना आहे सहा एप्रिल २०१०ची. या दिवशी बस्तरमधल्या ताडमेटा येथे केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे ७५ जवान हुतात्मा झाले होते. दुसरी घटना २५ मे २०१३ ची. छत्तीसगडमधल्याच झिरम घाटीतली. या हल्ल्यात काँग्रेसचे नेते महेन्द्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ला, नंदकुमार पटेल यांच्यासह २६ जण ठार झाले होते.या दोन घटनांनी माओवादी चळवळीच्या गंभीर संकटाची जाणीव झाली. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अंतर्गत सुरक्षेपुढील सर्वात मोठी समस्या ही सशस्त्र माओवाद्यांची, म्हणजेच नक्षल चळवळीची आहे, हे मान्य केले होते. मात्र ती मोडून काढण्याचा निर्धार आणि प्रखर इच्छाशक्ती दाखविली गेली, तेव्हाच त्याचा परिणाम दिसला..या चळवळीला वैचारिक, आर्थिक व मानवी पाठबळ देणाऱ्या छुप्या संघटनांमुळे ही नक्षल चळवळ फोफावली, हे अमान्य करता येत नाही. ही सर्व प्रकारची रसद कायमची थांबविण्यासाठी सरकारला लक्ष ठेवावे लागेल. पण त्याबरोबरच चळवळ फोफावण्यास कारणीभूत ठरणारी परिस्थिती कशी बदलता येईल, याचाही विचार करावा लागेल.