अग्रलेख : भारत- चीन व्यापाराचा नवा अध्याय

चीनमधून तयार माल मागविण्यापेक्षा चीनचे तंत्रज्ञान आणि भांडवल वापरून भारतात उत्पादन करणे हे भारताच्या हिताचे आहे.गलवान खोऱ्यातील २०२० मधील संघर्षानंतर भारत-चीनमधील गोठलेले आर्थिक संबंध आता बर्फ वितळावा तसे वितळू पाहात आहेत. केंद्र सरकारने नुकताच १० मार्चला घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये चीनची दहा टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक आहे, अशा कंपन्यांना आता भारतात थेट (ऑटोमेटेड) गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे. हा केवळ एक कागदोपत्री बदल नाही..हा भारताच्या बदलत्या जागतिक दृष्टिकोनाचा पुरावा आहे. राजकीय-आर्थिक मुत्सद्देगिरीचे एक लक्षणीय उदाहरणही म्हणावे लागेल. गेल्या सहा वर्षांत भारताने चिनी गुंतवणुकीवर कडक निर्बंध लादले होते. पण आता इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग, एआय, ईव्ही बॅटरी आणि सेमी कंडक्टर या क्षेत्रांत जागतिक महासत्ता व्हायचे असेल, तर चीनच्या तंत्रज्ञानाशिवाय आणि त्यांच्या पुरवठा साखळीशिवाय ते शक्य नाही, याची भारताला जाणीव झाली आहे.'दहा टक्क्यांचा फॉर्म्युला' हा भारताचा सावध पवित्रा आहे. ही गुंतवणूक ही 'नॉन-कंट्रोलिंग' असते; म्हणजेच कंपनीची मालकी आणि निर्णयप्रक्रिया भारतीय हातांमध्येच सुरक्षित राहील, मात्र चिनी भांडवल आणि तंत्रज्ञानाचा ओघ सुरू होईल. हे सर्व का घडतेय, यावरही एक नजर टाकायला हवी. आज जग दोन गटांत विभागले जात आहे..एकीकडे अमेरिका भारतावर सातत्याने दबाव टाकत आहे. भारताने पूर्णपणे पाश्चात्य देशांच्या गोटात सामील व्हावे. मात्र, भारताने आपला 'स्वदेशाभिमान' जपायला हवा. पाश्चात्य देशांच्या निर्बंधांना न जुमानता भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात सुरूच ठेवणे, ही काळाची गरज आहे. आपल्या देशाच्या ऊर्जासुरक्षेसाठी ते आवश्यक आहे. हेच भारत सरकारने ओळखलेय.सीमावाद कायम असतानाही आर्थिक हितसंबंधांसाठी चीनशी संवाद सुरू करणे, हा भारताचा व्यावहारिक दृष्टिकोन दाखवतो. यातून एक गोष्ट सूचित होते की, भारत आता कोणत्याही एका महासत्तेचा 'कनिष्ठ भागीदार' बनण्यास तयार नाही. जगाची सत्ता आता पश्चिमेकडून पूर्वेकडे सरकत आहे..भारत आता एका अशा वळणावर आहे, जिथे तो रशियाशी मैत्री ठेवू शकतो, अमेरिकेसोबत संरक्षण करार करू शकतो आणि त्याचवेळी चीनच्या गुंतवणुकीचा वापर आपल्या प्रगतीसाठी करून घेऊ शकतो. यालाच 'धोरणात्मक स्वायत्तता' म्हणतात.स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत अलिप्त देशांचे नेतृत्व करत होता; आजही भारताला पुन्हा जागतिक नेतृत्व म्हणून स्वतःची जागा निर्माण करण्याची संधी आहे. आजचे जग १९५० किंवा २०२० सारखे राहिलेले नाही. अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारयुद्ध शिगेला पोहोचले आहे. अमेरिकेकडून भारतावर सातत्याने दबाव आहे की, आपण चीनपासून लांब राहावे..पण सत्य हे आहे की, भारताची चीनसोबतची व्यापातूट आता १०० अब्ज डॉलरच्या पुढे गेली आहे. आपण चीनकडून बराच माल आयात करतो, पण त्या प्रमाणात निर्यात करू शकत नाही. भारतात बनणाऱ्या मोबाईलमधील ७० टक्के सुटे भाग अजूनही चीनमधून येतात. भारतीय औषधनिर्माण क्षेत्राला लागणारे ८० टक्के कच्चे साहित्य चीन पुरवतो.म्हणजेच, भारताची आर्थिक नाकेबंदी करण्याची क्षमता चीनकडे आहे. चीनबरोबरची भारताची व्यापारतूट २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, ११६ अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. भारत चीनकडून १३५ अब्ज डॉलर किमतीचा माल आयात करतो, तर केवळ १९ अब्ज डॉलर किमतीचा माल निर्यात करतो. ही स्थिती भारताला आर्थिकदृष्ट्या चीनवर 'अवलंबून' ठेवते..जर उद्या पुन्हा सीमेवर तणाव निर्माण झाला, तर चीन या व्यापाराचा शस्त्र म्हणून वापर करून भारताची पुरवठासाखळी खंडित करू शकतो. या परिस्थितीत चीनशी मर्यादित भागीदारी करणे हीच काळाची गरज आहे. जर आपल्याला 'मेक इन इंडिया' यशस्वी करायचे असेल, तर चीनमधील कंपन्यांसाठी भारताचे दरवाजे उघडणे भाग आहे.चीनमधून तयार माल मागवण्यापेक्षा, चीनचे तंत्रज्ञान आणि भांडवल वापरून भारतात उत्पादन करणे हे भारताच्या हिताचे आहे. अमेरिका भारताकडे एक मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहतोय आणि चीनसाठीही भारत ही मोठी बाजारपेठ आहेच.ज्या कंपन्यांमध्ये चीनची गुंतवणूक १० टक्क्यांहून कमी आहे, त्यांना 'ऑटोमॅटिक' परवानगी देऊन उद्योगांना गती देणे हे योग्यच आहे..पूर्वी चिनी गुंतवणुकीच्या फाईल वर्षांनुवर्षे पडून राहायच्या. आता ६० दिवसांची मुदत घालून सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, "आम्हाला व्यवसाय हवा आहे, पण तो आमच्या अटींवर!"मात्र हे करत असताना भारताला उत्पादनकेंद्र ('मॅन्युफॅक्चरिंग हब') बनवण्यासाठी उद्योग क्षेत्रातील लालफितशाही आणि राजकीय गुंडगिरी मोडून काढावी लागेल.काही लोक टीका करतील की, सीमेवर सैनिक हुतात्मा होत असताना आपण चीनसाठी पायघड्या का घालत आहोत? पण आधुनिक युद्ध हे केवळ बंदुकांनी नाही, तर आर्थिक ताकदीने जिंकले जाते किंवा आर्थिक सहकार्यातून रोखले जाते. चीनला पूर्णपणे रोखणे म्हणजे स्वतःच्या विकासदराला ब्रेक लावण्यासारखे आहे..अमेरिका इराणयुद्धात गुंतून पडली असताना, भारताने योग्य संधी साधली आहे. रशियासोबत मैत्री कायम ठेवत अमेरिकेला आरसा दाखवायला हवा, आणि त्याचबरोबर चीनसोबतचे आर्थिक संबंध सुधारून हे सिद्ध करावे की, आशियाचे नेतृत्व भारतच करणार आहे.जर चिनी कंपन्या भारतात आल्या, तर रोजगार भारतीयांना मिळेल, कर भारताला मिळेल आणि तंत्रज्ञानही भारताकडे येईल. काळाची पावले ओळखून भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणात बदल घडवावा लागेल. या बदलाला विरोध होणारच, मात्र हाच बदल करता यावा म्हणून भारतीय जनतेने सरकारला भक्कम बहुमत दिले आहे. या परिस्थितीत जर भारताने आपली धोरणात्मक स्वायत्तता अबाधित राखली नाही, तर पुढची पिढी माफ करणार नाही, म्हणूनच बदलांचे स्वागत करायला हवे.. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.