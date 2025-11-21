अग्रलेख : दहाव्यांदा ‘शपथ’ घेतो की

बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी दहाव्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर स्वाभाविकच त्यांच्यापुढील राजकीय आणि आर्थिक आव्हानांची चर्चा सुरू झाली आहे. नितीशकुमार यांच्या समता पक्षाला किंवा संयुक्त जनता दलाला आजवर राज्यात कधीच स्पष्ट बहुमत मिळू शकले नाही. २०१०मध्ये जिंकलेल्या ११५ जागा ही संयुक्त जनता दलाची आजवरची सर्वोत्तम कामगिरी. पण कितीही जागा जिंकल्या तरी मुख्यमंत्री नितीशकुमारच, हे गेल्या वीस वर्षांपासूनचे समीकरण सदैव कायम राहिले आहे. स्वतःचा पक्ष अल्पमतात असूनही दोन दशके राज्याचे मुख्यमंत्रिपद आपल्या हाती ठेवण्याची किमया देशातील कुठलाही नेता साधू शकलेला नाही.. बिहारचे नेतृत्व आणखी कुणाच्या हाती जाण्यापेक्षा नितीशकुमारच बरे, अशा निष्कर्षावर केवळ बिहारची जनताच नव्हे तर राजकीय वर्गानेही पोहोचणे यातच नितीशकुमार यांचे माहात्म्य अधोरेखित होते. राष्ट्रीय राजकारणातील भाजपची ‘अस्पृश्यता’ १९९६ मध्ये संपविण्यात जॉर्ज फर्नांडिस यांना साथ देताना नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये भाजपसोबत स्वतःसाठी कायमस्वरूपी अवकाश निर्माण करण्यात यश मिळविले. विधानसभेत संख्याबळात सलग दुसऱ्या निवडणुकीत संयुक्त जनता दलापेक्षा जास्त जागा जिंकणाऱ्या भाजपला लागोपाठ दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदासाठी नितीशकुमार यांच्या नावावर तडजोड करणे भाग पडले..भाजपने २०२०मध्येही जदयुपेक्षा जास्त जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी लोकसभेतील ३०३ जागा संख्याबळासह भाजपचे केंद्रात पूर्ण बहुमताचे सरकार होते. त्यामुळे केंद्रात भाजप आजच्यासारखा नितीशकुमार यांच्या समर्थनावर अवलंबून नव्हता. पण नितीशकुमार यांच्या पक्षाने ४३ जागा जिंकूनही त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद सोपविणे भाजपला भाग पडले. कारण राजद-काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांशी हातमिळवणी करुन तेथे भाजपशिवाय सरकार स्थापणे नितीशकुमार यांना शक्य होते आणि ते त्यांनी २०२२ मध्ये करुनही दाखवले होते. यंदाच्या विधानसभा निवडणूक निकालांनी राज्यात भाजपशिवाय सरकार स्थापन करण्याच्या नितीशकुमार यांच्या नेहमीच्या खेळीला लगाम लागला आहे. पण केंद्रात मोदींचे सरकार संयुक्त जनता दलाच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असल्याने मुख्यमंत्रिपदासाठी पुन्हा नितीशकुमार यांचेच पारडे जड झाले.. पण मुख्यमंत्रिपदाच्या दहाव्या ‘इनिंग’मध्ये नितीशकुमार यांची वाटचाल आणखी बिकट झाली आहे. त्यांच्या प्रकृतीविषयी उडणाऱ्या वावड्या, सार्वजनिक व्यासपीठांवरील त्यांची मर्यादित झालेली उपस्थिती आणि दिल्लीतील भाजपश्रेष्ठींना वश झालेले लल्लन सिंह, संजय झा आदी नेते असे विविध घटक आव्हान म्हणून उभे आहेत. अर्थात नितीशकुमार यांनी संयुक्त जनता दलावरील आपली पकड अजिबात सैल होऊ दिली नाही आणि राज्याच्या राजकारणात स्वतःशिवाय पक्षाचा दुसरा कोणता चेहरा प्रस्थापित होणार नाही, याचीही काळजी घेतली. बिहारचे मैदान मारल्यानंतर पश्चिम बंगालकडे तोफा वळविणाऱ्या भाजपचीही पुढची सहा महिने नितीशकुमार यांचा मूड सांभाळण्याची जबाबदारी असेल. कारण पश्चिम बंगालची निवडणूक पार पडेपर्यंत बिहार किंवा महाराष्ट्रात सत्ताकारणात मित्रपक्षांना डावलत असल्याचा संदेश पसरणे भाजपसाठी हितावह ठरणार नाही..नितीशकुमार यांनी बिहारला भव्यदिव्य विकासाची स्वप्ने दाखवली नाहीत. लालूप्रसाद यादव यांच्या ‘जंगलराज’मधून राज्याला बाहेर काढत त्यांनी कायदा- सुव्यवस्था, रस्ते आणि मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य देत विश्वासार्हता निर्माण केली. नितीशकुमार यांना शिक्षण आणि आरोग्यव्यवस्थेची झालेली हलाखीची अवस्था दुरुस्त करण्यावर; तसेच बेरोजगारीमुळे होणारे तरुणांचे स्थलांतर रोखण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. देशाच्या तुलनेत बिहारचे दरडोई उत्पन्न एक तृतीयांश आहे. वित्तीय तूट हाताबाहेर गेली आहे. सरकारी खर्चापैकी जवळजवळ ८६ टक्के भाग वेतन, भत्ते, निवृत्तिवेतन, कर्जफेड यांवरच खर्च होतो. राज्याच्या विकासाला गती द्यायची असेल तर भांडवली खर्चाचे प्रमाण वाढवावे लागेल. .उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. सरकार म्हणजे केवळ सवलती व मदतीची खैरात करणारी संस्था असे समीकरण लोकांच्या मनात तयार होणे घातक आहे. बिहारच्या मनुष्यबळात प्रतिभा आणि मेहनतीची उणीव नसतानाही त्याला राज्यात संधी मिळवून देण्यात आत्तापर्यंत यश आलेले नाही. ते चित्र बदलण्यासाठी प्रयत्न हवे आहेत. नितीशकुमारांकडून ती अपेक्षा आहे. त्यांना आता प्रयत्नांचा मोहरा उत्पादकतावाढीकडे वळवावा लागेल. विरोधकांकडून त्यांना फारसे आव्हान नाही, मात्र मित्रपक्षांबरोबरचे संबंध कुशलतेने हाताळावे लागतील. भाजप आणि चिराग पासवान यांच्या पक्षाकडून निर्माण येणाऱ्या दबावाचे व्यवस्थापन त्यांना करावे लागेल. तरुण चेहऱ्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सोपविण्याची मागणी नव्या वर्षाच्या उत्तरार्धात तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. या सगळ्याचा तोंड देत ‘मंगलराज’ निर्माण करण्यात नव्या सरकारची कसोटी लागणार आहे, हे निश्चित. नितीशकुमार सरकारला आता आर्थिक-औद्योगिक विकासाचे उद्दिष्ट प्रामुख्याने डोळ्यासमोर ठेवावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.