अग्रलेख : शुद्धिकरण की राजकारण?

भारतीय राजकारणातून गुन्हेगारीचे संपूर्ण उच्चाटन व्हावे, हे खरोखरच एक उदात्त उद्दिष्ट आहे. पण त्याने भारून जाऊन सरकारने तातडीने हे पाऊल उचलले, की त्यामागे काही राजकीय आडाखे आहेत, हा प्रश्न टाळता येणार नाही.राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा देशापुढील एक ज्वलंत प्रश्न असून तो सोडविण्यासाठी जे जे वैधानिक, राजकीय आणि आनुषंगिक उपाय योजावे लागतील, ते योजलेच पाहिजेत. भारतीय लोकशाहीविषयी आस्था असलेल्या प्रत्येकालाच या उपाययोजनांची निकड पटेल, यात शंका नाही..त्यामुळेच गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणात अडकलेल्या आणि तीस दिवस कोठडीत असलेल्या मंत्री, मुख्यमंत्री आदींना पदावरून काढून टाकण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकाविषयी अनुकूल भावना झाली तर नवल नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले. खुद्द पंतप्रधानपदही या तरतुदींना अपवाद नसेल, याचा त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.हे एक महत्त्वाचे सकारात्मक परिवर्तन भारतीय राजकारणात घडत असल्याचा सरकारचा आविर्भाव गृहमंत्र्यांच्या निवेदनातून जाणवला. ‘मनी लाँडरिंग’च्या आरोपावरुन ईडीने अटक केल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी नैतिक संकेत पाळण्याऐवजी कायद्यातील पळवाट शोधून तुरुंगातून दिल्लीचे सरकार चालविण्याचा प्रयत्न केला..हा प्रयोग फोल ठरल्यानंतर त्यांनी आतिशी यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे सोपविली. अटक झाल्यावर मंत्रिपदाचा राजीनामा न देता महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडूसारख्या राज्यांतील अनेक मंत्र्यांनी तुरुंगवास भोगला. तुरुंगात जाऊनही मंत्रिपद न सोडणारे तमिळनाडूचे सेंथिल बालाजी यांना राजीनामा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने भाग पाडले.या अलीकडल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक सरकारने आणलेले दिसते. भारतीय राजकारणातून गुन्हेगारीचे संपूर्ण उच्चाटन व्हावे, हे खरोखरच एक उदात्त उद्दिष्ट आहे. पण त्याने भारून जाऊन सरकारने तातडीने हे पाऊल उचलले, की त्यामागे काही राजकीय आडाखे आहेत, हा प्रश्न टाळता येणार नाही..गेल्या काही वर्षांत या सरकारने ज्या पद्धतीने केंद्रीय तपाससंस्थांचा वापर राजकीय कारणांसाठी केला, त्यामुळे ही शंका स्वाभाविक ठरते. प्रत्येक निवडणुकीत राजकीय पक्ष जेव्हा उमेदवारनिवडीचे काम सुरू करतात, तेव्हा ‘स्वच्छ चारित्र्य’ हा निवडीचा निकष विचारात घेतला जातो, असे म्हणता येणे कठीण आहे.विद्यमान लोकसभेत आपण निवडून दिलेल्या ५४३ खासदारांपैकी तब्बल २५१ खासदारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. यातील २७ जणांना तर न्यायालयाने दोषी ठरवले होते. या २५१ पैकी १७० जणांवर खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, महिलांचे शोषण असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असा दावा करणारा भाजप याला अपवाद नाही..गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या एकूण खासदारांपैकी ३९ टक्के या पक्षाचे आहेत. मग अपेक्षित परिवर्तन घडणार कसे? भाजपने हे विधेयक आणताच अकांडतांडव करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाची टक्केवारी भाजपपेक्षा जास्त म्हणजे ४९ टक्के आहे. म्हणजे त्या पक्षाच्या नेत्यांनीही नाकाने कांदे सोलण्याचे कारण नाही.शिवाय केंद्रीय तपाससंस्थांना आपल्या राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी वापरण्याचा पहिला धडा याच पक्षाने घालून दिला होता. एरवी त्या पक्षावर झोड उठविण्याची एकही संधी न सोडणाऱ्या भाजपने हा धडा मात्र अगदी मनापासून गिरवलेला दिसतो! याचे प्रत्यंतर वारंवार येत आहे..मोदी सरकारने गेल्या अकरा वर्षांमध्ये विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांतील मुख्यमंत्री आणि मंत्री; तसेच प्रमुख विरोधी पक्षनेत्यांविरुद्ध नव्वद टक्के प्रकरणांमध्ये सक्तवसुली संचालनालयाचा(ईडी) राजकीय शस्त्र म्हणून वापर केला. परिणामी अनेक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मनमानीपणा करणाऱ्या ईडीला फटकारले.विश्वासार्हता आणि प्रतिष्ठा संपून परिणामकारकता बोथट झालेल्या ईडीला या १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकामुळे पुन्हा ताकद मिळणार आहे. सक्तवसुली संचालनालयाच्या मोहिमा आणि छापे नेमके विरोधकांवरच पडतात आणि त्यापैकी कोणी भाजपचा रस्ता धरण्याचा अवकाश, की कारवायांचे अस्त्र विद्युतवेगाने बोथट होते..तेलुगू देसम, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष आदी प्रमुख प्रादेशिक पक्षांच्या बाबतीतही बरे बोलावे, अशी स्थिती नाही, याचे कारण गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या खासदारांमधील त्यांचा वाटाही लक्षणीय आहे. केवळ केंद्राचे, गृहखात्याचे अधिकार एकवटून हा प्रश्न सुटण्याची आशा नाही, याचे कारण या राजकीय वास्तवात आहे.शुद्धिकरण करायचे असेल तर प्रत्येक स्तरावर त्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. ‘सर्वांना कायदा समान’ याचा अनुभव नेहेमीच्या राज्यकारभारात यायला हवा. पोलिस तपासातील राजकीय हस्तक्षेप थांबला पाहिजे. प्रखर इच्छाशक्ती दाखवून विद्यमान सरकारने या सर्वंकष उपाययोजनांसाठी पुढाकार घेतला आणि त्यासाठी सहमतीचे वातावरण निर्माण केले, तर ते महत्त्वाचे योगदान ठरेल, हे निश्चित..परंतु केवळ एक कायदा बदलला म्हणून व्यवस्था बदलण्याची शक्यता नाही. संघराज्याच्या दृष्टीने विचार करतानादेखील हा कायदा काही प्रश्न उपस्थित करतो. विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये सत्तांतर घडवून आणण्यासाठी या धारदार अस्त्राचा वापर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एवढेच नव्हे स्वपक्षातील मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचा काटा काढण्यासाठीही त्याचा दुरुपयोग होण्याचा धोका संभवतो.आरोप सिद्ध होईपर्यंत आरोपीला निर्दोष मानले पाहिजे, असे एक तत्त्व सांगितले जाते. या विधेयकात दोष सिद्ध होण्याचा उल्लेख नसून केवळ महिनाभराच्या तुरूंगवासाचा उल्लेख आहे, हाही मुद्दा विचारात घ्यायला हवा. जोवर कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या आड राजकीय सोय-गैरसोयीचे मुद्दे येतात, तोवर व्यवस्था शुद्धिकरणाचे उद्दिष्ट हुलकावणीच देणार, हे वास्तव आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.