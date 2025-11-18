अग्रलेख : …ते झाड तोडले कोणी?

शिवसेनेला आपले पूर्वीचे तेज प्राप्त करून घ्यायचे असेल तर समाजकारणाकडे पुन्हा एकदा नव्या उत्साहाने लक्ष द्यावे लागेल. ‘पक्ष्यांची घरटी होती, ते झाड तोडले कोणी?’ या कविवर्य ग्रेस यांच्या ओळी शिवसेनेच्या संदर्भात आठवण्याचे खरे तर कारण नाही. परंतु, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी नव्या सहस्रकाच्या उंबरठ्यावर पक्षातली फूट टाळण्यासाठी आपल्या शिवसैनिकांना, ‘या चिमण्यांनो, परत फिरा रे’ अशी साद घातली होती..त्या चिमण्यांनी, बाळासाहेबांच्या पश्चात बरीच घरटी बदलली आहेत. मुळात अशी साद घालणारे ते बाळासाहेब नावाचे झाड उरलेले नाही. तेरा वर्षापूर्वी १७ नोव्हेंबर रोजी बाळासाहेबांचे देहावसान झाल्यानंतर, त्यांच्या विशाल अंत्ययात्रेत याच चिमण्या ‘परत या परत या, बाळासाहेब परत या’ अशा शोकाकुल हाका घालत होत्या. बाळासाहेब परत न येण्यासाठी गेले, त्यांच्यानंतर शिवसेनेची कशी वाताहत झाली, हे तेरा वर्षात बघायला मिळाले..अर्थात याला वाताहत म्हणायचे की बरकत? हा प्रश्न उपस्थित होतो, याचे कारण आता शिवसेनेची दोन शकले झाली आहेत. एक भाग पूर्वीचे राजकारण विसरून विरोधात जाऊन अस्तित्वासाठी लढतो आहे, तर दुसरा भाग सत्तेत राहूनही अस्तित्वाच्या लढाईतच गुंतला आहे. गेल्या तेरा वर्षात पक्षाने नेमके काय गमावले, काय कमावले, याकडे एक नजर टाकायला हवी.शिवसेना २०१४ पासून या ना त्या रूपात सत्तेत आहे. या अकरा वर्षांतील पाच वर्षे तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद शिवसैनिकाकडेच आहे. अर्थात यातला अस्सल शिवसैनिक कोण हा वादाचा मुद्दा आहे. निवडणुकांमधील मतदान मोजायचे तर मतांची टक्केवारी लक्षणीय वाढली आहे..गेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने जवळपास ८० लाख मते मिळवली, तर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला ६४ लाखांहून अधिक मते मिळाली. दोघांची एकत्रित बेरीज भाजपच्या पावणेदोन कोटी मतांच्या संख्येच्या जवळ जाणारी आहे. एकत्रितरित्या आमदारांची, खासदारांची संख्या वाढली आहे, समाजमाध्यमांसह प्रसिद्धीचा अधिक मोठा पैस शिवसेनेने व्यापलेला आहे.आर्थिक सुबत्तेचे बाळसेही धरलेले दिसते. मग शिवसेनेची वाताहत झाली असे कसे म्हणायचे? पण हे सगळे एकत्रित गणित मांडले तर! प्रत्यक्षात शिवसेनेत पूर्वीची जान उरलेली नाही. उद्धव ठाकरेंकडे आडनावाचा ‘ब्रँड’ आहे, पण पक्षचिन्ह, पक्षाचे नाव असे काहीही उरलेले नाही..शिवसेना ज्यांनी खांद्यावर ‘उचलून’ नेली, असा आरोप होतो, त्या एकनाथ शिंदे यांना सत्तेचे सुख असले तरी त्यासोबत येणारे स्वातंत्र्य मात्र लोप पावले आहे. शिवाय खरी शिवसेना कुणाची, हे न्यायालयीन निवाड्यावर अवलंबून आहे. मग याला ‘बरकत’ तरी कसे संबोधावे?फुटीचे धक्के काही शिवसेनेला नवे नाहीत. स्थापनेपासून वर्षभरातच फुटीची भाषा शिवसेनेने ऐकली आहे. बळवंत मंत्री, बंडू शिंगरे, गणेश नाईक, छगन भुजबळ, राज ठाकरे, नारायण राणे आणि एकनाथ शिंदे असे सहा-सात वेळा तरी शिवसेनेने पक्षफुटीचे धक्के खाल्ले. शेवटला शिंदे यांचा धक्का जीवघेणा होता, हे मान्य केले तरी आजही ‘बाळासाहेब’ नावाचे गारुड मराठी मनांवर आहे, हे खरे..दादरच्या शिवाजी पार्क येथील बाळासाहेबांच्या स्मृतिस्थळाशी सोमवारी जी सर्वपक्षीय नेत्यांनी हजेरी लावली, ते त्याचेच द्योतक आहे. बाळासाहेबांच्या पश्चात त्यांचा पक्ष एकसंध उरला नाही. त्यांच्या लाडक्या ‘चिमण्या’ नवे अस्मान शोधत कुठे कुठे उडाल्या. बाळासाहेबांच्या शिवसेना नावाच्या घरट्याच्या काड्या तेवढ्या कुणी कुणी जपून ठेवल्या आहेत.एकेकाळी बाळासाहेब ठाकरे या नावाचे काँग्रेसी संस्कृतीतल्या नेत्यांना आणि डाव्या विचारसरणीच्या अनेक स्वयंघोषित विचारवंतांना वावडे होते, ते सगळे आज उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी उभे दिसतात. ज्या मुस्लिम समुदायाला ठाकरे यांचे हिंदुत्ववादी राजकारण पटत नव्हते, तेही नाइलाजाने का होईना, ठाकरेंच्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करताना दिसतात..एवढे सर्वपक्षीय समर्थन बाळासाहेबांना त्यांच्या हयातीतही मिळाले नव्हते. गेल्या तेरा वर्षांत सगळेच राजकारण उफराटे झाले. दक्षिणेकडील राज्यांत प्रादेशिक अस्मितेच्या बळावर जसे मजबूत प्रादेशिक पक्ष उभे राहतात, तसे महाराष्ट्रात होत नाही, याची कारणे इतिहासात दडलेली आहेत.परंतु तरीही मराठी माणसाचे म्हणून काही प्रश्न आहेत, त्यांना खणखणीत ‘आवाज’ दिला तो बाळासाहेबांनी शिवसेनानामक संघटनेच्या माध्यमातून. शिवसेना ही मूलत: सामाजिक संघटना होती व आहे. वीस टक्के राजकारण, ऐंशी टक्के समाजकारण, हाच बाळासाहेबांचा मंत्र होता. स्थानीय लोकाधिकार समिती आणि सक्रिय महिलावर्गाचा समाजकारणातला सहभाग यामुळे शिवसेनेने सामाजिक कार्याचे जाळे उभे केले..पुढे राजकारणाला प्रखर हिंदुत्वाची जोड मिळाल्यानंतर पक्षाने जनाधार वाढवला खरा; पण या वाटचालीत, सत्तेच्या राजकारणात फाटाफुटी झाल्या. आत्ताच्या शिवसेनेची दोन्ही शकले आपापली शक्ती निव्वळ राजकीय अस्तित्वाच्या लढाईसाठी पणाला लावताना दिसत आहेत. त्यामुळे त्या समाजकारणाकडे दुर्लक्ष होत आहे. ‘खरी शिवसेना कुणाची?’ या सवालाच्या निकालाची वाट बघणेही आता लोकांनी सोडून दिले आहे..मराठी मनातली शिवसेना मात्र तरुणांसाठी रस्त्यावर संघर्ष करणारी, मराठी आवाज बुलंद करणारी, स्त्रीशक्तीची मूठ उगारणारी, ‘अरेला कारे’ म्हणणारी, नोकरीधंद्यांसाठी मदत करणारी, लोकांसाठी उपक्रम करणारी अशीच आहे. तिथे परत जायचे असेल तर सत्ताकारणाला बाजूला ठेवून पुन्हा एकदा ‘बेसिक्स’कडे जाण्याची तयारी ठेवली तरच तरणोपाय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 