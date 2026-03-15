ladakh Tension: लडाखचा तडाखा

लोकशाही व्यवस्थेत सहमतीएवढेच असहमतीलादेखील महत्त्व असते. प्रत्येक असहमती म्हणजे राष्ट्रद्रोह नसतो. सरकारने तसे मानण्याचे कारण नसते. याचे कारण विरोधामुळे दुसरी बाजू कळते. व्यवस्थात्मक सुधारणांची एक मोठी संधी मिळू शकते. त्या संधीचे सोने करायचे की त्या विरोधकाला तुरुंगामध्ये डांबायचे, हे सत्ताधीशांनी ठरवायचे असते. तरुणाईच्या गळ्यातील ताईत आणि सामाजिक तसेच पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांच्यासारख्या व्यक्तीवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये कारवाई (रासुका) करून केंद्र सरकारने हा दुसरा पर्याय निवडला होता, असेच म्हणावे लागेल. आता लेह-लडाखमधील स्थिती पूर्वपदावर यावी, तेथे स्थैर्य निर्माण व्हावे, या हेतूने त्यांना सोडण्यात आले आहे. .वांगचूक यांना तब्बल १६९ दिवस तुरुंगामध्ये काढावे लागले. हा प्रकारच मुळी अन्यायकारक आणि संयमाची कठोर परीक्षा पाहणारा होता. तुरुंगामध्ये असताना अनेकदा वांगचूक यांची प्रकृती बिघडली. या काळातही भक्कमपणे आपल्या पतीच्या पाठीशी उभे राहिल्या त्या त्यांच्या पत्नी गीतांजली. त्यांनी रस्त्यावर आणि न्यायालयीन आघाडीवर ही लढाई लढली. यानिमित्ताने उपस्थित झालेले काही प्रश्न सरकारच्या हेतूविषयी शंका उपस्थित करणारे आहेत. लडाखमधील स्थानिक नेत्यांनी वांगचुक यांच्या सुटकेचे स्वागत केले असले तरीसुद्धा आता तेथील नायब राज्यपाल हे त्यांना आंदोलन करता येणार नाही, असे म्हणत आहेत. म्हणजे तुमची सुटका करून आम्ही उपकार केले, असेच सरकारला सूचित करायचे आहे का? सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीची तारीख जवळ आली असतानाच केंद्र सरकारला वांगचुक हे देशासाठी धोकादायक नाहीत, ही उपरती कशी काय झाली? ज्या मागण्यांसाठी वांगचुक यांनी स्वतःचे प्राण पणाला लावले होते आता त्यांचे पुढे काय होणार? सरकार त्या मान्य करणार की त्याला केराची टोपली दाखविणार?.एकूण घटनाक्रम नीट पाहिला तर सरकारच्या मनोवृत्तीवर प्रकाश पडतो. लेहमध्ये २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी उसळलेल्या हिंसाचाराच्या आगडोंबासाठी सोनम वांगचुक यांची प्रक्षोभक विधाने कारणीभूत ठरल्याचा दावा केंद्राने केला होता. केंद्रीय दलांनी आंदोलकांवर केलेल्या गोळीबारात चार जण ठार झाल्याने वातावरण तणावपूर्ण झाले. या हिंसाचाराला नेपाळमध्ये आठ सप्टेंबर रोजी झालेल्या 'जेन झी' आंदोलनाची पार्श्वभूमी होती. वांगचुक यांनी हिंसाचाराचा कट रचल्याचा आरोप केला गेला. त्यांना राजस्थानातील जोधपूर तुरुंगात १७० दिवस डांबून ठेवण्यात आले. त्यावेळी सरकारच्या नजरेत जे वांगचुक देशद्रोही होते, त्यांच्याच सुटकेने लडाखमध्ये शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित होईल, असे आता सरकारला वाटत आहे. लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीत समावेश करण्याच्या भाजपच्या निवडणूक वचननाम्यातील आश्वासनांकडे लक्ष वेधण्यासाठी वांगचुक आणि त्यांचे सहकारी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये लडाखहून पदयात्रा काढून दिल्लीपर्यंत पोहोचले होते. .गेल्या वर्षी त्यांनी २१ दिवसांचे बेमुदत उपोषण केले, तेव्हा केंद्राला त्यांच्याशी संवाद साधावासा वाटले नाही. दिल्लीचे उपराज्यपाल असताना सत्ताधाऱ्यांशी कधीही संवाद न साधू शकलेले विनयकुमार सक्सेना यांची सोनम वांगचुक यांच्या सुटकेपूर्वी लडाखच्या नायब राज्यपालपदी बदली करण्यात आली. लडाखच्या ज्वलंत समस्यांवरील तोडगा आणि सोनम वांगचुक यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ १५ आणि १६ मार्चला आंदोलन काढण्याची स्थानिकांची तयारी सुरू असताना तसेच सर्वोच्च न्यायालयात वांगचुक यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर १७ मार्च रोजी सुनावणी होणार असताना केंद्र सरकारला लडाखमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी वांगचुक यांची सुटका करण्याची प्रेरणा झाली.. वांगचुक यांना तुरुंगात डांबून केंद्र सरकारने लडाखमधील विविध गटांशी बोलणी केली आणि जनतेच्या समस्या समजवून घेतल्या. लडाखमध्ये वारंवार होणारी आंदोलने आणि 'बंद'च्या आवाहनांमुळे विद्यार्थी, व्यावसायिक, पर्यटनासह स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होत होता, असे सरकारचे म्हणणे आहे. केंद्रातील सरकारने सीबीआय आणि ईडीचा वापर करुन दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना अरविंद केजरीवाल यांना असेच १७० दिवस तिहार तुरुंगात डांबले होते. केजरीवाल यांच्याविरोधात सीबीआयने दाखल केलेले आरोपपत्रच विशेष सीबीआय न्यायालयाने अलीकडे फेटाळून लावले. .सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरोधात 'नॅशनल हेराल्ड' प्रकरणात ईडीने दाखल केलेल्या तक्रारीलाही कनिष्ठ न्यायालयाने अशीच केराची टोपली दाखवली. आता वांगचुक देशद्रोही कसे आहेत, हे सांगण्याची सर्वोच्च न्यायालयात वेळ येण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने त्यांची सुटका केली. पोलिस आणि तपास यंत्रणांचा कसा राजकीय वापर होत आहे, हे याही प्रकरणात दिसले. वांगचुक यांच्या अटकेमुळे केवळ लडाखच अस्वस्थ नव्हता, तर त्याचे लोण काश्मीरमध्येही पसरण्याची शक्यता होती. शिवाय ईशान्येतील राज्ये तसेच पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लडाखच्या अस्वस्थतेचे पडसाद उमटले असते. त्यामुळे वांगचुक यांच्याबाबतीत झालेली चूकभूल मान्य करुन केंद्र सरकारने माघार घेण्याची भूमिका घेतली, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.