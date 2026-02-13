अग्रलेख : कापूस-कोंडीची गोष्ट

अग्रलेखव्यापार वाटाघाटी, करार यांबाबत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची शैली एव्हाना जगाला कळून चुकली आहे. सुरुवातीलाच आपल्याला अनुकूल अशा अटी, शर्ती आणि तरतुदी जाहीर करून मोकळे व्हायचे. प्रतिक्रियांचा अंदाज घ्यायचा. त्या खूपच तीव्र असतील तर काही बाबतीत माघार घेतल्यासारखे करायचे. या शैलीनुसार अमेरिकी सरकारने भारताच्या बाबतीत आधी जारी केलेल्या निवेदनातील भाषा आता थोडीशी सौम्य केली असून, पुढच्या पाच वर्षांत पाचशे अब्ज डॉलरच्या वस्तू-सेवांची खरेदी अमेरिकेकडून करण्याचा ‘मनोदय’ (बांधिलकी नव्हे) भारताने व्यक्त केल्याचे अमेरिकेने सुधारित मसुद्यात नमूद केले आहे. .याशिवाय अमेरिकेतून येणाऱ्या डाळींवर आयातशुल्क सवलतीचा आग्रह डाळींच्या काही प्रकारांबाबत मागे घेऊन भारतातील डाळ उत्पादकांना दिलासा दिला आहे. लोकसभेत एकीकडे ‘‘मोदी सरकारने देश विकायला काढला आहे.’’, अशी घणाघाती टीका विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी करीत असतानाच निवेदनाच्या मसुद्यातील बदल जाहीर झाले. परंतु एक-दोन बाबतीत बदल केले म्हणजे सगळे झाले असे नाही.काही गोष्टींत भारताबरोबरच्या वाटाघाटींत अमेरिकेने पाचर मारून ठेवली असून त्याबाबतीत भारताला आर्थिक व राजकीय दृष्टीनेही सजग राहावे लागेल. याचे सर्वांत ठळक उदाहरण म्हणजे वस्त्रोद्योगाबाबत अमेरिकेने भारत व बांगलादेशाशी केलेले करार. त्यांचा तपशील बारकाईने पाहिला तर भारतापुढील धोक्यांचा अंदाज येतो..Premium|India EU Trade Deal: भारत-युरोप व्यापार करार: ट्रम्पच्या धोरणांमुळे नवा सहकारी शोधण्याची गरज.बांगलादेशात अमेरिकी कापूस किंवा कृत्रिम धाग्यांपासून बनवलेल्या तयार कपड्यांवर शून्य टक्के आयातशुल्क लावण्याच्या निर्णयामुळे बांगलादेशचे तयार कपडे हे १८ टक्के आयातशुल्क असलेल्या भारताच्या तुलनेत खूपच स्वस्त पडणार आहेत. अमेरिकेच्या निर्णयामुळे बांगलादेशाला कमी खर्च आणि निर्यात प्रोत्साहनाचा फायदा मिळत असतानाच भारतातून अमेरिकेला केल्या जाणाऱ्या तयार कपड्यांच्या ९० हजार कोटींच्या निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताने अमेरिकेला सुमारे ११ अब्ज डॉलर (सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांहून अधिक) किमतीचे कापड आणि तयार कपड्यांची निर्यात केली होती. भारताच्या एकूण कापड आणि तयार कपड्यांच्या निर्यातीमध्ये अमेरिकेचा वाटा जवळपास ३० टक्के असल्यामुळे भारतीय उत्पादकांसाठी अमेरिकेची बाजारपेठ अतिशय महत्त्वाची आहे. त्यामुळे भारतीय निर्यातीवर या निर्णयाचा नकारात्मक परिणाम होणार, हे उघडच आहे. हा नकारात्मक परिणाम केवळ भारतीय वस्त्रोद्योगाच्या उत्पादनापुरताच मर्यादित नसून त्याची झळ भारतातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही बसणार आहे..अमेरिकेने बांगलादेशाशी केलेला करार अमेरिकी कापूस वापरण्याशी जोडलेला आहे. त्यामुळे बांगलादेश अधिक प्रमाणात अमेरिकी कापूस खरेदी करू शकतो. बांगलादेशाने अमेरिकी कापूस जास्त प्रमाणात वापरल्यास भारतातून बांगलादेशात निर्यात केल्या जाणाऱ्या कापसाच्या मागणीमध्ये लक्षणीय घट होईल. भारतातून बांगलादेशात होणारी कापूसनिर्यात आधीच मंदावली आहे. बांगलादेश हा भारतीय कापूस आणि सूतखरेदी करणाऱ्या मोठ्या देशांपैकी एक आहे. जर मागणी कमी झाली तर विदर्भ व मराठवाड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसह भारतीय गिरण्या, निर्यातदारांवर परिणाम होऊन आधीच संकटात असलेले कापसाचे अर्थकारण आणखी बिघडू शकते. देशातील चौदा राज्यांमध्ये कापसाचे उत्पादन होते, महाराष्ट्रात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. आता येथील उत्पादकांच्या समस्या आणखी तीव्र होण्याचा धोका आहे. याला एक राजकीय अंगही आहे. भारताने बांगलादेशाच्या परांगदा माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना दिल्लीत आश्रय दिल्यापासून भारत-बांगलादेशादरम्यानच्या सौहार्दाच्या संबंधांमध्ये कमालीची कटुता निर्माण झाली आहे. त्यातच भारताने बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध मोहीम सुरू केल्याच्या प्रतिक्रियेत बांगलादेशात हिंदू नागरिकांच्या हत्यांचे न थांबणारे सत्र सुरू झाले आहे. या कटुतेदरम्यानही भारत-बांगलादेशदरम्यानचे व्यापारसंबंध स्थिर होते..पण आता अमेरिकी कापूस वापरून शून्य टक्के शुल्कावर तयार कपडे निर्यात करण्याची बांगलादेशाला अमेरिकेने मुभा दिली आहे. भारत-बांगलादेशादरम्यानच्या आधीच बिघडलेल्या संबंधात आगीत तेल ओतण्याचे हे काम आहे. बांगलादेशाची कापडउत्पादनाची क्षमता भारतापेक्षा कमी असली तरी त्याचा फायदा चीन व व्हिएतनामला मिळू शकतो. भारताची कापड आणि तयार कपड्यांची सुमारे ९० हजार ते एक लाख कोटींची निर्यात शाबूत राखण्यासाठी भारताने प्रयत्न करायला हवेत. उद्योग संघटनांनी ही मागणी केली आहेच. युरोपीय महासंघाबरोबर होत असलेल्या मुक्त व्यापार करारामुळे भारतीय कापड उद्योगाला नवीन बाजारपेठा मिळू शकतात आणि अमेरिकेतील तोटा काही प्रमाणात भरून निघू शकतो. पण त्यासाठी देशांतर्गत उत्पादनक्षमता, गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यावर भर द्यावा लागेल. थोडक्यात आर्थिक, राजनैतिक असे हे सर्वव्यापी आव्हान आहे. त्याला तोंड देण्यासाठी सज्ज राहावे लागेल आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांना सर्वोच्च महत्त्व देत असताना कोणत्याही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दडपणाला बळी पडण्याची गरज नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.