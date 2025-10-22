अग्रलेख : सुखचित्र नवे!

अग्रलेख यापुढच्या २२ वर्षांसाठी पथदर्शन करणाऱ्या ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या दस्तऐवजाच्या मसुद्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार समितीने सोमवारी २० ऑक्टोबरला मंजुरी दिली. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ साठी एप्रिलमध्ये सुरू झालेले काम दस्तएेवजाच्या मसुद्यापर्यंत पोहोचले आहे. आता हा मसुदा राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर होईल. मंत्रिमंडळाच्या सूचना, मान्यतेनंतर दस्तएेवज अंमलात येईल. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या महाराष्ट्राने देशात आणि जगात प्रबळ राज्य म्हणून उभे राहावे, यासाठी हा दस्तएेवज मार्गदर्शक ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने ठरवलेली उद्दिष्टे महत्त्वाकांक्षी आहेत. .येत्या दोन दशकांत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची करणे, शहरी दरडोई उत्पन्न सुमारे सव्वा तीन लाखांवरून ३४ लाखांपर्यंत करणे, जगातील सर्वांत राहण्यालायक शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील तीन शहरांचा समावेश असणे, मुंबई महानगरातील मेट्रोचे जाळे विद्यमान ८० किलोमीटरवरून पाचशे किलोमीटरपर्यंत विस्तारणे, वीस लाखांहून अधिक लोकसंख्या होऊ शकणारी शहरे-वस्त्या निवडणे, दर दहा लाख लोकसंख्येमागे १५ ते २० किलोमीटरची मेट्रोव्यवस्था उभी करणे, राज्यात एकूण मिळून ११०० किलोमीटरचे मेट्रोमार्ग निर्माण करणे, राज्यातील हरित आच्छादित जमीन २१ टक्क्यांवरून ३३ टक्क्यांपर्यंत नेणे, महिलांचा रोजगारातील सहभाग ४४ टक्क्यांवरून ८० टक्क्यांवर नेणे, आयुर्मान ७४ वर्षे वयावरून ८५ पर्यंत नेणे अशी अनेक उद्दिष्टे ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’च्या मसुद्यात आहेत. त्यांच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्रातील आठ नागरी क्षेत्रांचे अधिक काटेकोर नियोजन करावे लागणार आहे..त्यामध्ये मुंबई, पुणे आणि नागपूर महानगर प्राधिकरण यांच्यासह नाशिक, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर आणि जळगावचा सामावेश आहे. एकूण सोळा क्षेत्रांवर ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’चा भर असेल. त्यामध्ये कृषी, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, नगरविकास, भूसंपदा, जलसंपदा, पायाभूत सुविधा, वित्त, उद्योग, सेवा, सामाजिक विकास, सुरक्षा, सॉफ्टपॉवर, तंत्रज्ञान आणि मानवी विकास या क्षेत्रांचा समावेश आहे. म्हणजे आर्थिक विकासाची आठ केंद्रे आणि सोळा क्षेत्रे यांच्याभोवती ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ची रचना असणार आहे. २०२९, २०३५ आणि २०४७ अशा तीन टप्प्यांमध्ये ही उद्दिष्टे साध्य करण्याचे महाराष्ट्राचे नियोजन असल्याचे आतापर्यंत उपलब्ध माहितीवरून समजते..Pune Crime News : उंड्री- पिसोळी रस्त्यावर दारू दुकानात चोरी; दीड लाखाची रोकड लंपास.महाराष्ट्राने अत्याधुनिक पद्धतीने नियोजनपूर्वक विकासाचे टप्पे आखणे स्वागतार्ह आहे. त्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. एक अत्यंत स्वल्प कार्यकाळ धरून एकूण तीनदा मुख्यमंत्री बनलेले फडणवीस तिसऱ्या कार्यकाळात नियोजनपूर्वक पावले टाकत असल्याचे ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’च्या मसुद्यावरून समोर येते आहे. मसुदा स्वीकारताना मुख्यमंत्र्यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) चा नियोजनात अधिकाधिक वापराची सूचना केली आहे. त्यासाठी राज्याचे एलएलएम (लार्ज लँग्वेज मॉडेल) तयार करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. कोणत्याही प्रस्तावांची स्वीकारार्हता राज्याच्या स्वतःच्या ‘एआय’ प्रारूपावर आधारित असावी, अशी मुख्यमंत्र्यांची अपेक्षा आहे. विकास प्रकल्प, योजनांच्या पारदर्शी, प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हा अत्याधुनिक मार्ग आहे..वेगाने विकसित होऊ पाहात असलेल्या कोणत्याही राज्यासाठी आदर्श अशा या अपेक्षा, सूचना आहेत. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ च्या पथदर्शी मसुद्याचे कौतुक करून झाल्यानंतर आता २०२५ च्या शेवटच्या त्रैमासिकात असताना वास्तवदर्शी आव्हानांचाही विचार केला पाहिजे. महाराष्ट्रात सत्ताधारी राजकारणी नेते आणि नोकरशाहीचे नको इतके साटेलोटे जमले आहे. ही दोन्ही विकासाची चाके आहेत. ती एकमेकांना समांतर धावली पाहिजेत. दोन्ही चाकांनी संगनमत केले, तर विकासाची धाव कुंपणापर्यंतही पोहोचणार नाही. रोजगारनिर्मितीत उत्पादन आणि सेवा उद्योगाचे अनन्यसाधारण योगदान आहे. या क्षेत्रांसाठीच्या योजना, अर्थपुरवठा, विपणन व्यवस्थेच्या आड येणाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे. उद्योग-सेवा क्षेत्र भ्रष्टाचार आणि दहशतीखाली दबले जाणे महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही..रोजगारनिर्मितीचे क्षेत्र म्हणून शेतीचा विचार झाला पाहिजे. त्यासाठी तकलादू योजना उपयोगाच्या नाहीत. मोटार-मोबाईल खरेदीसाठी मोबाईलच्या क्लिकवर लाखोंचे कर्ज मिळते आणि शेतीकर्जासाठी कागदपत्रे घेऊन झगडावे लागते, हा प्रकार धोरणकर्त्यांच्या नजरेस येत नसेल, असे मानणे भाबडेपणा आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ व्हायचा असेल, तर शेती आणि शेतीपूरक उद्योगांसाठी भांडवलपुरवठा सुलभ करावाच लागेल. राज्यात एक उद्येगस्नेही परिसंस्था उभी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न व्हायला हवेत. महाराष्ट्राच्या भवितव्याचे नियोजन करणे पहिली पायरी आहे. पुढच्या २२ वर्षांसाठी एकेक पाऊल नागरिकांना विश्वासात घेऊन सतत संवाद साधून टाकावे लागेल. सध्याची नेतमंडळी आक्रस्ताळेपणा, आरोप-प्रत्यारोप आणि शिवराळ भाषा म्हणजे संवाद या भ्रमात आहेत. त्यांना आजच्याच महाराष्ट्रासाठी तत्काळ संवादाच्या वाटेवर आणण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यासाठी कृत्रिम नव्हे, मानवी बुद्धिमत्तेची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.