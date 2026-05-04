व्यक्तिनामा : वेगळा ठसा उमटविणारा अभिनेता

मनोरंजन क्षेत्रात काही कलाकार असे असतात, की ते छोट्या वा मोठ्या भूमिका सातत्याने करत असतात. त्या त्या भूमिकांमध्ये ते आपले अभिनयकौशल्य सिद्ध करीत असतात. भूमिका छोटी असो की मोठी, ते प्रत्येक भूमिकेत आपला वेगळा ठसा उमटवत असतात. अशाच कलाकारांपैकी एक शांत आणि सुस्वभावी कलाकार म्हणजे, ज्येष्ठ अभिनेते भरत कपूर. रंगभूमीपासून छोटा व मोठा पडदा अशी चार दशके त्यांनी चित्रपटसृष्टीत वाटचाल केली. विशेषकरून त्यांच्या खलनायकी भूमिका खूप गाजल्या. कधी खलनायक, कधी पोलिस अधिकारी; तर कधी वकील अशा विविध प्रकारच्या भूमिका त्यांनी समरसून केल्या. त्यांच्या प्रत्येक भूमिकेचा बाज वेगळा होता. प्रत्येक भूमिका साकारण्याची त्यांची लकब निराळी होती. भरत कपूर यांनी स्वकर्तृत्वावर आपली स्वतःची ओळख निर्माण केली..त्यांनी रंगमंचापासून आपल्या अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात केली. विविध नाटकांमध्ये काम करीत असताना ते 'लंबी रेस' खेळणार, हे सिद्ध झाले होते. देखणे व्यक्तिमत्त्व, भारदस्त आवाज आणि हिंदी भाषेवरील उत्तम पकड यामुळे त्यांनी आपले अस्तित्व निर्माण केले. त्यांची स्वतःची खास शैली निर्माण केली आणि आपली वाटचाल सुरू ठेवली. १५ ऑक्टोबर १९४५ रोजी लाहोरमध्ये भरत कपूर यांचा जन्म झाला. फाळणीनंतर त्यांचे कुटुंब मुंबईत स्थायिक झाले. वडील ईश्वरचंद हे कवी असल्याने घरात साहित्यिक वातावरण होते. शिक्षणादरम्यानच त्यांना अभिनयाची आवड निर्माण झाली. डॉन बॉस्को शाळेत प्राथमिक शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी साबू सिद्दीकी महाविद्यालयात उच्च शिक्षण पूर्ण केले. त्याच काळात प्राध्यापक असलेल्या कादर खान यांनी त्यांच्यातील अभिनयाची आवड ओळखली आणि त्यांना रंगभूमीकडे वळण्याचा सल्ला दिला. त्यांच्यासाठी तो सल्ला मोलाचा ठरला. कारण त्यानंतर त्यांनी हळूहळू रंगमंचावर काम करण्यास सुरुवात केली. अनेक नाटकांमध्ये त्यांनी विविध भूमिका साकारल्या. रंगमंचावर काम करीत असतानाच अमजद खान यांच्याशी त्यांची चांगली मैत्री झाली. याच मैत्रीचा उपयोग त्यांना चित्रपटसृष्टीमध्ये पदार्पण करण्यास फायदेशीर ठरला. एका नाटकातील त्यांच्या अभिनयाने प्रभावित होऊन दिग्दर्शक चेतन आनंद यांनी अमजद खान आणि त्यांना चित्रपटात संधी दिली. तो चित्रपट होता 'हिंदुस्तान की कसम'. त्याचदरम्यान भरत कपूर यांनी राजेंद्र भाटिया यांचा 'जंगल में मंगल' हा चित्रपटदेखील स्वीकारला. साधारणतः दोन ते तीन चित्रपट त्यांनी सुरुवातीच्या काळात स्वीकारले होते. त्या चित्रपटांमध्ये त्यांच्या भूमिका छोट्या होत्या. तरीही चित्रपटामध्ये काम करण्याची आवड म्हणून त्यांनी त्या स्वीकारल्या होत्या. त्यातील त्यांचा पहिला चित्रपट पडद्यावर आला तो, 'जंगल में मंगल' १९७२ मध्ये प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट हलकाफुलका मनोरंजन करणारा होता. त्या वेळी त्यांची भूमिका फारशी कुणाच्या लक्षात आली नाही. कारण सुरुवातीच्या काळात त्यांना छोट्या-छोट्या भूमिका मिळाल्या; पण त्यादेखील त्यांनी प्रामाणिकपणे साकारल्या..खरे तर सत्तर आणि ऐंशीच्या दशकात हिंदी चित्रपटसृष्टीत खलनायकांची मोठी फळी होती. तरीही भरत कपूर यांनी कोणत्याही एका चौकटीत अडकून न पडता विविध प्रकारच्या भूमिका स्वीकारल्या. कधी खलनायक, कधी पोलिस अधिकारी, कधी जमीनदार; तर कधी प्रभावी सहाय्यक भूमिका अशा अनेक छटांमधून त्यांनी आपली अभिनय क्षमता दाखवली. त्यांनी आजवर पोलिस अधिकाऱ्यांच्या इतक्या भूमिका साकारल्या आहेत, की त्यांना जवळजवळ 'हिंदी चित्रपटसृष्टीचे पोलिस कमिशनर' असेही संबोधले जाते. 'नूरी', 'गुलामी', 'स्वामीदादा', 'इलाका', 'खुदा गवाह', 'देस परदेस' इत्यादींसारख्या चित्रपटांतील आपल्या भूमिकांनी त्यांनी स्वतःचा वेगळा ठसा उमटवला. विशेषकरून 'नूरी' चित्रपटातील बशीर खान ही त्यांची भूमिका प्रचंड गाजली. 'बाजार'मधील त्यांची भूमिकाही कौतुकास्पद ठरली. ती त्यांच्या आवडत्या भूमिकांपैकी एक मानली जाते..भरत कपूर यांनी चित्रपटांसोबतच छोट्या पडद्यावरही स्वतःची अशी वेगळी छाप सोडली. 'चंद्रकांता', 'आहट', 'तारा', 'चुनौती' इत्यादींसारख्या मालिकांमधून त्यांनी विविध भूमिका साकारल्या. त्यांच्या या मालिका त्या वेळी कमालीच्या लोकप्रिय ठरल्या. त्यांचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचा साधेपणा. चित्रपटसृष्टीत अनेक वर्षे काम करूनही त्यांनी साधे राहणे कधी सोडले नाही. स्टुडिओत येणे-जाणे, मित्रांसोबतच्या गप्पा आणि आपल्या कारकिर्दीबद्दलचा समाधानी दृष्टिकोन यामुळे ते अनेकांच्या कायम स्मरणात राहिले. मोठ्या स्टारडमच्या स्पर्धेपेक्षा अभिनयाचा आनंद महत्त्वाचा मानणाऱ्या कलाकारांपैकी भरत कपूर हे एक महत्त्वाचे नाव ठरले. त्यांच्याकडे गुणवत्ता मोठी होती आणि त्यावरच त्यांनी छोट्या व मोठ्या भूमिकांतून स्वतःला सिद्ध केले. नुकतेच वयाच्या ८०व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. एक गुणवत्ता असलेला अभिनेता हरपला.