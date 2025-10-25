कोळंबीपासून सॉफ्टवेअरपर्यंत...

पीयूष गोयलभारताने समृद्धीचा आणखी एक मार्ग खुला केला असून, दरडोई उत्पन्न एक लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या समृद्ध युरोपीय देशांच्या समूहासोबत भारताने एक अभिनव व्यापार करार केला आहे. यामुळे भारतीय शेतकरी, मच्छीमार आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी सुवर्णसंधी निर्माण झाली असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ''विकसित भारत २०४७'' या ध्येयाला गती मिळाली आहे..युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन- स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आईसलंड आणि लिकटेंस्टीन सोबतचा व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार एक ऑक्टोबर रोजी नवरात्रीच्या शुभमुहूर्तावर लागू झाला. या कराराअंतर्गत ‘युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन’ देशांनी पुढील १५ वर्षांत भारतात १०० अब्ज इतक्या गुंतवणुकीचे वचन दिले आहे. जगातील कोणत्याही व्यापारकरारातील अशी ही पहिलीच वचनबद्धता. या करारामुळे ‘युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन’ सरकारे भारतात गुंतवणूक वाढवण्याच्या मोहिमेचे नेतृत्व करतील, ज्यामुळे किमान १० लाख रोजगार निर्माण होतील आणि मोदीजींच्या ‘मेक इन इंडिया’ अभियानाला नवी ऊर्जा मिळेल..विकसित भारतासाठी व्यापारधोरणमोदी सरकारने गतकाळातील भीती मागे टाकून मुक्त व्यापार करार करून भारताच्या उत्पादनांना आणि सेवांना विकसित बाजारपेठांमध्ये झेप घेण्याची संधी दिली आहे. हे करार फक्त संधी निर्माण करत नाहीत, तर भारतीय उद्योगाला अधिक स्पर्धात्मक आणि गुणवत्तापूर्ण बनवतात. जुलै २०२५ मध्ये भारताने ब्रिटनबरोबर ऐतिहासिक करार केला, तर युरोपियन युनियनसोबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा पुढे सरकली आहे. यापूर्वी ऑस्ट्रेलिया आणि यूएईसोबत पंतप्रधान मोदींनी दिलेल्या निर्णायक नेतृत्वामुळे दोन्ही पक्षांना लाभ देणारे करार झाले आहेत. आज भारतीय उद्योग आत्मविश्वासाने उभा असून, जागतिक स्पर्धेत उतरायला सज्ज झाला आहे..उद्योगजगताने मोदी काळातील प्रत्येक कराराचे स्वागत केले आहे, याचे कारण हे सर्व करार व्यापक चर्चेनंतरच झाले आहेत. याच्या उलट, काँग्रेस सरकारच्या काळात अनेक घाईघाईत केलेले करार भारतासाठी विपरित ठरले होते. भारत गुंतवणुकीसाठी आकर्षक करणे, हा बदल ११ वर्षांपूर्वी सुरू झाला, जेव्हा पंतप्रधान मोदींनी ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्थितीतून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढले. त्यांनी महागाई, भ्रष्टाचार आणि अनुत्पादक धोरणे दूर करून भारताला व्यापार आणि भांडवलासाठी आकर्षण केंद्र बनवले. ‘उत्पादनाधारित प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत मार्च २०२५ पर्यंत १.७६ लाख कोटींची गुंतवणूक झाली असून, १२ लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. ‘पीएम गतिशक्ती’ आणि ‘राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणा’मुळे खर्च कमी झाले आणि पायाभूत सुविधा अधिक सुलभ झाल्या आहेत. जन धन, यूपीआय आणि ‘ट्रेड कनेक्ट’ या डिजिटल उपक्रमांमुळे सर्वांपर्यंत समान संधी पोहोचल्या आहेत. गेल्या सहा वर्षांत ६५ हजार कोटी व्यवहार झाले आहेत आणि सामान्य नागरिक आर्थिक मुख्य प्रवाहात आला आहे..गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती ‘ईएफटीए’कडून येणारी १०० अब्ज प्रत्यक्ष गुंतवणूक थेट १० लाख रोजगार आणि अप्रत्यक्षपणे असंख्य नवीन संधी निर्माण करेल. मागील २५ वर्षांत या देशांकडून भारतात केवळ ११.९ अब्ज प्रत्यक्ष गुंतवणूक आली होती, त्यामुळे हे पाऊल ऐतिहासिक आहे. २०२४-२५ मध्ये भारताने १४ टक्के वाढीसह ८१ अब्ज गुंतवणूक आकर्षित केली. सक्षम बौद्धिक संपदा हक्क कायद्यांमुळे आणि स्थिर नियामक वातावरणामुळे प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा ओघ आणखी वेगाने वाढण्याची शक्यता आहे..थेट परकी गुंतवणुकी व्यतिरिक्त शेतकरी आणि मच्छीमारांसाठी नव्या संधी निर्माण झाल्या असून, कपडे, रत्न-आभूषण यांसारख्या श्रमप्रधान क्षेत्रांतही मोठी प्रगती होणार आहे. ‘इएफटीए’ देशांतील समृद्ध ग्राहकांना भारतीय कृषी उत्पादने, चहा आणि कॉफी यांची मागणी आहे. भारताने दुग्ध व्यवसायासारख्या संवेदनशील क्षेत्रांचे रक्षण केले आहे, तसेच तांदूळ, ग्वार गम, डाळी, द्राक्षे, आंबे, भाजीपाला, ज्वारी, काजू यासारख्या उत्पादनांसाठी बाजारपेठ खुली केली आहे. शीतपदार्थांसारख्या प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांवरील सीमाशुल्कातही कपात झाली आहे. मच्छीमारांसाठी हा करार तर वरदान ठरला असून, गोठवलेल्या कोळंबी, प्रॉन्स आणि स्क्विड यांची निर्यात वाढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महत्त्वाकांक्षी भारतीय : व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करारामुळे सेवा क्षेत्राला गती मिळाली असून नर्सिंग, लेखा परीक्षण आणि वास्तुकला या क्षेत्रांमध्ये परस्पर मान्य करारांचा मार्ग मोकळा झाल्याने भारतीय व्यावसायिकांचा युरोपियन मुक्त व्यापार संघटनेत प्रवेश सुलभ झाला आहे. पूर्वसक्रिय नियामक चर्चांच्या माध्यमातून तांत्रिक अडचणींवर मात करत माहिती तंत्रज्ञान, उद्योग, संस्कृती, मनोरंजन, शैक्षणिक आणि दृकश्राव्य माध्यमातील सेवांचा मार्ग मोकळा झाला आहे..अडथळ्यांवर मातव्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार केवळ शुल्कापुरता मर्यादित नसून त्याहीपलीकडे अन्नसुरक्षा, पशु आणि वनस्पती आरोग्य, उत्पादनांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता आणि ग्राहक संरक्षण याक्षेत्रात निष्पक्ष आणि पारदर्शक नियमांची गुंफण करत आहे. माहितीची स्पष्ट देवाणघेवाण, पडताळणी, आयात तपासणी आणि प्रमाणपत्रे यांच्यामुळे व्यापारातील गैरप्रकारांना आळा बसत आहे, तसेच त्यामुळे भारतीय वस्तूंचा युरोपियन मुक्त व्यापार संघटनेचा मार्ग अधिक सुखकर करत देशांतर्गत उद्योगांना त्यांच्या दर्जामध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रेरणा मिळते. आपले शेतकरी आणि उत्पादक निर्यातयोग्य वस्तू, कीडमुक्त उत्पादन आणि जागतिक स्तरावर मानकांनुसार उत्पादनांची निर्मिती करुन देशांतर्गत गुणवत्तेत देखील सुधारणा करतील. उत्तम चाचणी आणि नियमांचे पालन यामुळे प्रत्येक भारतीय कुटुंबासाठी अधिक आरोग्यदायी जेवण आणि विश्वासार्ह वस्तू उपलब्ध होतात..या करारामुळे उत्पादक, सेवा प्रदाते आणि सामान्य नागरिकांमध्ये एक चैतन्य भावना जागृत होते जी अधिक दृढ आर्थिक बंधातून उच्च दर्जाच्या जागतिक उत्पदनांच्या निर्मितीला चालना देते. व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी कराराच्या केंद्रस्थानी शाश्वतता आहे जी सर्वसमावेशक विकासाला चालना देणाऱ्या गरिबीशी लढणाऱ्या आणि आपल्या पर्यावरणाचे रक्षण करणाऱ्या व्यापाराला पाठबळ देते. पॅरिस करार आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) मूलभूत तत्त्वांना पुन्हा एकदा अधोरेखित करत हा करार हवामान बदल विषयक कृती, लिंगभाव समानता आणि जैवविविधता संवर्धनासाठी सहकार्य वाढवतो. यामुळे न्याय्य वेतन, सुरक्षित रोजगार आणि अधिक हरित ग्रहाची निर्मिती सुनिश्चित होते. हरित तंत्रज्ञानातील देवाणघेवाण आणि सहकार्याच्या माध्यमातून हा करार कामगारांचे पुनरुत्थान करत असून असमानता दूर करत आपल्या बालकांसाठी एक समृद्ध भविष्य घडवत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात भारतात जन्मलेल्या मुलाला आज देशात तितक्याच अगणित संधी मिळू शकतात, जितक्या आल्प्सच्या पर्वतरांगांमध्ये, अग्नी आणि बर्फाच्या भूमीत, किंवा मध्यरात्रीच्या सूर्याच्या देशात मिळतात!.Premium|Green Technology: सामान्य माणसं हरित इंधनाचे पर्याय निवडतात, तेव्हा ते सीमोल्लंघन नाही तर दुसरं काय भारताचे भविष्य सक्रिय सहभागाचे आहे, एकटेपणाकडे झुकणारे नाही. आपल्या संस्कृतीतील प्राचीन खलाशी ज्याप्रमाणे अत्यंत धैर्याने अथांग पाण्यात प्रवास करत त्याचप्रमाणे आजचे १४० कोटी भारतीय एकजूट होऊन उभे आहेत; आत्मविश्वास, दृढनिश्चय आणि एकजुटीने. जागतिक पटलावर आपले स्थान भक्कम करत त्याचा विस्तार करणे, शिक्षण आणि डिजिटल क्रांतीच्या साहाय्याने सक्षम होणे आणि एका शाश्वत भविष्याची निर्मिती करणे हे उद्दिष्ट नजरेसमोर आहे. आपण सर्वजण एकत्र येऊन भारताला वाणिज्य क्षेत्रातील एक झळाळते नेतृत्त्व करण्यासाठी प्रत्यत्नांची पराकाष्ठा करुया, जिथे व्यापार आणि तंत्रज्ञान मानवतेच्या सेवेसाठी कार्य करत आहे आणि समावेशकता आणि नवोन्मेष हातात हात घालून पुढे वाटचाल करत आहेत. 