ढिंग टांग : रोमन हॉलिडे..!

रोममध्ये गेल्यावर रोमनांसारखे वागावे, असे एक (बहुधा) संस्कृत वचन आहे. -रोमदेशे गत्वा रोमजनाचरणं आचरेत!! पूर्वी मी हिमालयात हिंडत होतो, तेव्हाच मला रोमरिटर्न साधूने हे जीवनविषयक गुह्य एका गुहेत बसून सांगितले होते. रोमच्या विमानतळावर उतरलो, तेव्हा अंगावर रोमांच उभे राहिले. भारतात अंगावर काटा येतो. रोममध्ये रोमांच येतात. माय डिअर फ्रेंड सुश्री जोर्जियाबेन मेलोनी वेलकोम करायला आलेल्या होत्या. त्यांनी 'वेलकोम टु रोम, माय डिअर फ्रेंड मोडी' असा संदेस पाठवलाच होता. .पांच देशांच्या दौऱ्याचा आता शेवट आला आहे. सगळ्यात शेवटी मेलोनीभाभीकडे जायचे असे मी ठरवले होते. त्याप्रमाणे संयुक्त अरब अमिराती, नेदरलँड, स्वीडन, नॉर्वे हे देश कव्हर करुन थेट इटलीला पोचलो. इटलीत इटली सांबार मिळतो, असा काही जणांचा समज आहे. पण तसे नाही. इटलीत इडली वगैरे मिळत नाही. साधी चटणीही मिळत नाही. अगदी खरे सांगायचे तर माझे मत इटलीबद्दल बरे नव्हते. मेलोनीभाभीमुळे ते बदलले. मेलोनीभाभीमुळे मला इटलीत हल्ली माहेरी आल्यासारखे वाटू लागले आहे..मेलोनीभाभीला मी मेलोडी चाकलेटे दिली. मेलोडी चाकलेट- एक बार खाव, खुद जान जाव! असे जाहिरातीतले वाक्यही मी उच्चारले. मेलोनीभाभी खळखळून हसल्या. मेलोडीभाभीने…सॉरी, मेलोनीभाभीने तात्काळ व्हिडिओ रिळ शूट केले आणि व्हायरल केले. इटलीत तर 'मेलोनी अँड मोडी इज मेलोडी' असा ट्रेंड सोशल मीडियावर गाजला. हा व्हिडिओ बघून भारतात काही जणांना मिरच्या झोंबणार हे माझ्या लागलीच लक्षात आले. ते चेहरे आठवून मीदेखील खदाखदा हंसलो. असल्या 'मेलोडी मूमेंट'साठी तर परदेश दौरे करायचे असतात..मेलोनीभाभीने मला इटालियन भोजन परोसले. इटालियन लोक फक्त पिझ्झे आणि पास्ते खातात, हासुद्धा एक गैरसमज आहे. पण मी एक साधे सूप घेतले. नंतर सुप्रसिद्ध कलोसियम हे पर्यटनस्थळ आम्ही बघायला गेलो. कलोसियम खूप प्राचीन आहे, अशी माहिती मी मेलोनीभाभीला दिली, तेव्हा तिला फार आश्चर्य वाटले..…मग गॅलरीत उभे राहून मी मेलोनीभाभीला आजूबाजूचे रोम शहर दाखवले. वेगवेगळी ठिकाणे बोटांनी दाखवली. मला रोम शहराबद्दल इतकी माहिती आहे, हे बघून मेलोनीभाभी कौतुकाने हसल्या. म्हणाल्या, ''तमे तो बहु हुश्शार छो, नमोभाई, आटलु बद्धु ज्ञान क्यांथी मेळव्यु?''आता च्याट पडायची वेळ माझी होती. मेलोनीभाभींना इतके सुंदर गुजराथी येते, हे मलाच माहीत नव्हते. मने तो खबरज ना पडी!! ''आलाच आहात तर जमेल तितकी इटली दाखवीन,'' असे मेलोनीभाभी म्हणाल्या. आठवणीने मी फाफडा, गाठिया, खमणढोकळ्याची पाकिटे भाभींना दिली. ही पाकिटे मी बरीच आणली होती. द्यायला बरी पडतात..रणनीती, हरितऊर्जा, व्यापार अशा अनेक क्षेत्रात इटली-इंडिया सहकार्य चालू आहे. त्याबद्दल आम्ही अडीच-तीन मिनिटे चर्चा केली. बाय द वे, भारत आणि इटलीचे संबंध जेवढ्यास तेवढे आहेत, असाही एक गैरसमज आहे. इंडिया-इटलीचा व्यापार सर्वसाधारणपणे १७ अब्ज डॉलरच्या घरातला आहे. पण भारताची इटलीला निर्यात कमी, आणि आयात जास्त होते, हे खरे आहे. इटलीहून माल इंपोर्ट करण्याची पाळी येऊ नये, या मताचा मी आहे. कां की इटलीचा सगळाच माल क्वालिटी राखून असतो असे नव्हे…!! पण माझे हे मत मी मेलोनीभाभीला सांगितले नाही.इटलीत चर्चाबिर्चा झाल्यावर लगेच निघणार आहे. भारतात येऊन पुन्हा काटकसरीचा एक धडा देईन, असे म्हणतो! आ प्रेस्तो…चियाव! फिर मिलेंगे, राम राम!