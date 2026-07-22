ढिंग टांग : सेवा हाच मेवा..!

आजची तिथी : श्रीपराभव नाम संवत्सर श्रीशके १९४८ आषाढ शु. नवमी.आजचा वार : बुध्दिवार.आजचा सुविचार : धन्य भाग सेवा का अवसर पाया...पाऽऽया! न मो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः (१०८ वेळा लिहिणे.) एरवीही मी खूप लौकर उठतो. पण आजचा दिवस स्पेशल आहे. उठल्यावर लागलीच उशाशी ठेवलेला फोन उघडला. हरखूनच गेलो. कारण साक्षात वंदनीय श्री मोदीजींचा मेसेज आलेला होता. रात्री बरोब्बर बारा वाजून तीन मिनिटांनी त्यांनी मेसेज पाठवला होता. (मी लौकर झोपतो.) ‘‘तुम जिओ हजारो साल, साल के दिन हो पचास हजार...अब तक छप्पन, फोर्टिफोर टु गो! आज के शुभ अवसरपर सिंहावलोकन किजिए...हॅप्पीवाला बर्थ डे!’’ खरे सांगतो, माझ्या डोळ्यात पाणी आले. आपल्या शिष्यांची ते कित्ती काळजी करतात! नमो नमः!! रात्री बारापर्यंत जागून त्यांनी मला मेसेज केला. मी भरून पावलो! या एका मेसेज साठी मी दर वर्षी छप्पन वर्षांचा व्हायला तयार आहे...थोड्या वेळाने आमचे ठाण्याचे सन्मित्र कर्मवीर भाईसाहेब शिंदे यांनी मेसेज पाठवला. त्यात म्हटले होते, ‘‘आदरणीय मोटाभाईंनी मला त्यांच्या वतीने तुम्हाला शुभेच्छा देण्यास सांगितले आहे. कधी येऊ? कळवा!’’ मन थोडे आंबट झाले. मोटाभाई मला थेट शुभेच्छा देऊ शकले असते. पण हल्ली ते कर्मवीरांच्या माध्यमातूनच बोलतात. काय करावे कळत नाही. जाऊ दे! जोवर महाशक्ती आपल्या पाठीशी आहे, तोवर चिंता करायची गरज नाही. .आज माझा वाढदिवस! अब तक छप्पन!! वं. श्रीमोदीजींच्या आदेशानुसार आजच्या दिवशी सिंहावलोकन करायलाच हवे. नागपुरात असतो तर महाराजबागेत जाऊन शिंहाचे अवलोकन केले असते. पण मुंबईत भायखळ्यापर्यंत जावे लागेल. तिथे सिंहही धड नाहीत! त्यापेक्षा घरबसल्या सिंहावलोकन करावे हे खरे.हा हा म्हणता म्हणता छप्पन वर्षे गेली. छप्पनपैकी चौतीस तर राजकारणात गेली. काही नागपुरात गेली, काही मुंबईत गेली. आता पुढली दिल्लीत काढा, असे मला काही लोक सांगत आहेत! पण मी घट्ट आहे..मला महाराष्ट्राची आणखी सेवा करता यावी, म्हणून नागपूरच्या श्रीराम मंदिराच्या प्रांगणात ५६ कुंडी श्रीलक्ष्मी-नृसिंह महायज्ञ आयोजित करण्यात आला आहे. मी आढेवेढे न घेता परवानगी दिली. दिल्लीत कोण (इतक्यात) जाईल?माझ्या वाढदिवशी कोणीही माझी पोस्टरे, होर्डिंगे लावायची नाहीत, अशी तंबी मी सहकाऱ्यांना दिली आहे. होर्डिंगे पडतात!! माणसे जखमी होतात. हवीत कशाला ती होर्डिंग? पुष्पगुच्छांचेही काय करायचे ते कळत नाही. दुसऱ्या दिवशी ती फुले कोमेजतात. चाकलेटे मला आवडतात, पण त्यामुळे वजन वाढते! असो..माझा वाढदिवस साजरा करायचाच असेल तर रक्तदान करा, आरोग्य शिबिरे घ्या, दिव्यांग बहीण-भावांना मदत करा, अशा सूचना मी दिल्या आहेत. त्याप्रमाणे सेवा यज्ञ अभियान पक्षातर्फे छेडण्यात आले आहे. मला भविष्यातला महाराष्ट्र घडवायचा आहे.तथापि, एक शंकेची पाल मनात चुकचुकते आहे. सोमवारी वंदनीय श्री मोदीजी म्हणाले की, ‘‘युवाशक्तीमुळेच आज आपला देश अवकाशातील शक्ती बनू पाहात आहे. ज्या खासगी भारतीय कंपनीने श्रीहरिकोटामधून खासगी रॉकेट अवकाशात सोडले, त्या कंपनीत कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वय २८ आहे. ही खरी युवाशक्ती! -मी छप्पन वर्षांच्या युवाबद्दल बोलत नाहीए!’’ मी चपापलो!! पण त्यांचा नेम काँग्रेसच्या पर्मनंट युवराजांकडे होता, हे मागाहून लक्षात आले. पण खरेच तोच नेम होता का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.