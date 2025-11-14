प्लॅटिनम दागिन्यांचा सुंदर पर्याय

पल्लवी शर्माभारतात सणासुदीच्या हंगामात व लग्नसराईतही दागदागिन्यांची खरेदी मोठ्या प्रमाणात केली जाते आणि दागिन्यांची बाजारपेठ एक नवे वळण घेते. अलीकडे सर्वसामान्य लोकांनी अन्य पर्यायांचा शोध घेतल्याचे दिसते. नुकत्याच सरलेल्या दिवाळीच्या काळात सोने-चांदीचे भाव गगनाला भिडल्याने या बदलाला गती मिळाली. परवडणारी किंमत, आकर्षक डिझाइन आणि टिकाऊपणा असलेल्या ‘प्लॅटिनम’ने लोकांना आकर्षित केले आहे. विशेषतः तरुण पिढीचा कल प्लॅटिनमकडे वाढत आहे. त्यामुळे अलीकडच्या काही तिमाहींमध्ये प्लॅटिनम दागिन्यांची विक्री स्थिर राहिलेली दिसत आहे..‘प्लॅटिनम गिल्ड इंटरनॅशनल’च्या (पीजीआय) आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत प्रमुख रिटेल वितरकांकडील विक्रीत वार्षिक १५ टक्क्यांनी वाढ नोंदवली गेली आहे. ही वाढ फक्त महानगरांपुरती मर्यादित नसून नव्या बाजारपेठांतही दिसत आहे. ९५ टक्के शुद्धता, टिकाऊपणा आणि तुलनेने परवडणाऱ्या किमतींमुळे प्लॅटिनम हा चोखंदळ ग्राहकांचा आधुनिक पर्याय बनत आहे..व्यापाऱ्यांसाठी मोठी संधीप्लॅटिनमच्या तुलनेने कमी किंमतीमुळे विक्रेत्यांना उच्च दर्जाची उत्पादने ग्राहकसुलभ किमतीत देणे शक्य होते. फक्त प्लॅटिनम वापरून किंवा प्लॅटिनमबरोबर दुसरे धातू वापरून आकर्षक डिझाइनचे दागिने घडवणे शक्य असल्याने चांगला नफा मिळवता येतो. सध्या ग्राहक महाग किमतीच्या दागिन्यांची खरेदी कमी करत आहेत, अशावेळी प्लॅटिनम एक नवा आणि लाभदायक वाढीचा पर्याय ठरत आहे. सध्याच्या काळातील संधीचा लाभ घेण्यासाठी ‘पीजीआय’ने दागिन्यांचा संच दाखल केला आहे. तरुण जोडप्यांमध्ये ‘प्लॅटिनम लव्ह बँड्स’ या दोन रंगांतील आकर्षक डिझाइन असलेल्या अंगठ्या लोकप्रिय आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना मोठी गुंतवणूक न करता तरुण ग्राहकवर्ग मिळवणे शक्य आहे..‘मेन ऑफ प्लॅटिनम’ या मालिकेअंतर्गत पुरुषांसाठी विविध दागिने उपलब्ध करण्यात आले असून, प्रसिद्ध क्रिकेटपटू एम.एस.धोनीच्या नावाने सादर केलेल्या ‘सिग्नेचर एडिशन’ अंतर्गत वैशिष्ट्यपूर्ण डिझाइनचे दागिने आहेत. या दागिन्यांच्या खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना एम.एस. धोनीला भेटण्याची संधीही देण्यात आली आहे. याचा फायदा व्यापाऱ्यांना अधिकाधिक ग्राहक आकर्षित करण्यासाठी होतो. .त्यामुळे विक्रीवाढीसह जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ‘प्लॅटिनम’चे दागिने पोहोचवण्याचीही संधी मिळते. महिलांसाठी असलेली ‘प्लॅटिनम इवारा’ ही प्लॅटिनम आणि हिऱ्यांचा वापर करून घडविलेल्या नाजूक, आकर्षक दागिन्यांची मालिका लोकप्रिय ठरत असून, ‘स्वतःसाठी खरेदी’ आणि ‘भेटवस्तू’ म्हणून खरेदी करणाऱ्या ग्राहकवर्गाला सेवा देण्यास मदत करतात. कोरोना महासाथीनंतर या दोन्ही विभागांत चांगली वाढ झाली आहे. महिला, पुरुष ग्राहकवर्गातील सर्व वयोगटाला आकर्षिक करतील, असे दागिने असल्यामुळे प्लॅटिनम दागिनेविक्री व्यापाऱ्यांना लाभदायी व्यवसायाची संधी देत आहे..जागतिक वाटचालजागतिक स्तरावरही प्लॅटिनमचा प्रवास आशादायक आहे. ‘प्लॅटिनम ज्वेलरी बिझनेस रिव्ह्यू’नुसार दुसऱ्या तिमाहीत चीनमध्ये प्लॅटिनम दागिने उत्पादनात तब्बल १५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर भारतातही विक्रीत दहापट वाढ नोंदवली गेली आहे. ग्राहक आता अर्थपूर्ण आणि मूल्याधारित दागिन्यांकडे झुकत आहेत, हे यावरून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे उत्पादकांना आता प्लॅटिनमचे उत्पादन वाढवण्याची आणि हलके, आधुनिक व परवडणारे डिझाइन तयार करण्याची योग्य वेळ आहे. तर व्यापाऱ्यांनी दुकानात दागिन्यांची सहज दिसेल अशी मांडणी करणे, विक्रेत्यांना योग्य प्रशिक्षण देणे तसेच ग्राहकांना प्लॅटिनमची शुद्धता, दुर्मीळता आणि सहज उपलब्धता या पैलूंचे महत्त्व सांगून खरेदीसाठी प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे..पिढीजात पुण्याई.‘पीजीआय’च्या विपणन मोहिमा, मजबूत विक्री भागीदारी आणि ग्राहकांच्या वाढत्या आकांक्षा यांच्या जोरावर या सणासुदीच्या काळात प्लॅटिनमने चांगली कामगिरी केली आहे. आगामी काळातही त्याची शुद्धता, परवडणारी किंमत आणि भावनिक गुंतवणूक ग्राहकांना जोडून ठेवण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल. या सणासुदीच्या काळात प्लॅटिनमने भारताच्या मौल्यवान दागिन्यांच्या बाजारात चांगली वाढ, तरुण ग्राहकवर्गातील लोकप्रियता आणि दीर्घकालीन नावीन्यपूर्णतेचे नवे मार्ग निर्माण केले आहेत. प्लॅटिनम हा शुद्धता, भावनिक मूल्य आणि आधुनिकतेचा संगम असल्याने भविष्यातील ती मौल्यवान निवड ठरेल, यात शंका नाही. सोने-चांदीचे भाव गगनाला भिडल्याने ग्राहकांचा कल प्लॅटिनममकडे वाढतो आहे. विशेषतः तरुणवर्गाला दागिन्यांसाठी हा पर्याय आकर्षक वाटत असल्याचे दिसते. या नव्या ट्रेंडविषयी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.